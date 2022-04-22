https://ria.ru/20220422/kreyser-1785026741.html

На крейсере "Москва" погиб один военнослужащий, 27 пропали без вести

На крейсере "Москва" погиб один военнослужащий, 27 пропали без вести - РИА Новости, 23.04.2022

На крейсере "Москва" погиб один военнослужащий, 27 пропали без вести

Один военнослужащий ракетного крейсера "Москва" погиб при попытке потушить возгорание, еще 27 членов экипажа пропали без вести, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-22T22:10

2022-04-22T22:10

2022-04-23T00:15

безопасность

россия

николаев (украина)

ка-27

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Один военнослужащий ракетного крейсера "Москва" погиб при попытке потушить возгорание, еще 27 членов экипажа пропали без вести, сообщает Минобороны России."Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь", — говорится в заявлении.Министерство обороны оказывает всю необходимую поддержку и помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести, подчеркивает ведомство.Также с членами экипажа провели собеседования, в ходе которых абсолютное большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы захотели продолжить службу на кораблях Черноморского флота. Те, кто решил перевестись в иные гарнизоны, продолжат службу на кораблях других флотов. Военнослужащих (матросов) по призыву по истечении сроков службы уволят в запас.В ночь на 14 апреля Минобороны сообщило, что на крейсере "Москва" начался пожар, из-за чего сдетонировал боезапас. Экипаж полностью эвакуировали. При этом основное ракетное вооружение не пострадало, очаг возгорания удалось локализовать, корабль сохранял плавучесть. Однако затем он затонул при буксировке в шторм в порт назначения.Крейсер "Москва" — головной корабль проекта 1164 "Атлант". Построен в 1982 году на заводе имени 61 коммунара в Николаеве под именем "Слава". После списания противолодочного крейсера "Москва" проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом ЧФ.Водоизмещение корабля — 11 490 тонн, длина 186 метров, скорость 32 узла, автономность 30 суток, экипаж 500 человек. На вооружении 16 пусковых установок крылатых ракет "Вулкан", артсистема АК-130, торпеды 533 миллиметра, ЗРК "Форт", вертолет Ка-27.

https://ria.ru/20220416/moskva-1783911337.html

https://ria.ru/20220414/kreyser-1783464512.html

россия

николаев (украина)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, николаев (украина), ка-27