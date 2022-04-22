https://ria.ru/20220422/krazha-1784864840.html

Бывшую жену главреда МК задержали по делу о краже, сообщил источник

Бывшую жену главреда МК задержали по делу о краже, сообщил источник - РИА Новости, 22.04.2022

Бывшую жену главреда МК задержали по делу о краже, сообщил источник

Оперативники задержали по делу о крупной краже у главного редактора газеты "Московский комсомолец" Павла Гусева его бывшую супругу Евгению Ефимову, рассказал... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T11:21

2022-04-22T11:21

2022-04-22T11:49

происшествия

россия

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Оперативники задержали по делу о крупной краже у главного редактора газеты "Московский комсомолец" Павла Гусева его бывшую супругу Евгению Ефимову, рассказал РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах."Евгения Ефимова была задержана вечером в среду. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сказал собеседник.По его словам, женщина задержана в рамках уголовного дела о краже, возбужденного еще в 2018 году. Тогда из квартиры главреда неизвестные похитили имущество более чем на миллион рублей.Гусев, работающий в МК более 35 лет, развелся со своей третьей женой Ефимовой в 2019 году.На том же бракоразводном процессе стало известно, что Ефимова претендовала на половину их совместно нажитого имущества, а его общая стоимость превышала на тот момент 27 миллиардов рублей.Еще до окончания процесса (детали раздела имущества не раскрывались) Ефимову также вызывали на допрос по делу о хищении семейного имущества, но тогда в качестве свидетеля. Впоследствии бывшие супруги продолжили решать имущественные споры в судах.

https://rsport.ria.ru/20220421/gusev-1784729358.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия