https://ria.ru/20220422/krazha-1784864840.html
Бывшую жену главреда МК задержали по делу о краже, сообщил источник
Бывшую жену главреда МК задержали по делу о краже, сообщил источник - РИА Новости, 22.04.2022
Бывшую жену главреда МК задержали по делу о краже, сообщил источник
Оперативники задержали по делу о крупной краже у главного редактора газеты "Московский комсомолец" Павла Гусева его бывшую супругу Евгению Ефимову, рассказал... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T11:21
2022-04-22T11:21
2022-04-22T11:49
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Оперативники задержали по делу о крупной краже у главного редактора газеты "Московский комсомолец" Павла Гусева его бывшую супругу Евгению Ефимову, рассказал РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах."Евгения Ефимова была задержана вечером в среду. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сказал собеседник.По его словам, женщина задержана в рамках уголовного дела о краже, возбужденного еще в 2018 году. Тогда из квартиры главреда неизвестные похитили имущество более чем на миллион рублей.Гусев, работающий в МК более 35 лет, развелся со своей третьей женой Ефимовой в 2019 году.На том же бракоразводном процессе стало известно, что Ефимова претендовала на половину их совместно нажитого имущества, а его общая стоимость превышала на тот момент 27 миллиардов рублей.Еще до окончания процесса (детали раздела имущества не раскрывались) Ефимову также вызывали на допрос по делу о хищении семейного имущества, но тогда в качестве свидетеля. Впоследствии бывшие супруги продолжили решать имущественные споры в судах.
https://rsport.ria.ru/20220421/gusev-1784729358.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
11:21 22.04.2022 (обновлено: 11:49 22.04.2022)
Бывшую жену главреда МК задержали по делу о краже, сообщил источник
Экс-жену главреда МК Гусева задержали по делу о краже его имущества
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Оперативники задержали по делу о крупной краже у главного редактора газеты "Московский комсомолец" Павла Гусева его бывшую супругу Евгению Ефимову, рассказал РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах.
"Евгения Ефимова была задержана вечером в среду. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сказал собеседник.
По его словам, женщина задержана в рамках уголовного дела о краже, возбужденного еще в 2018 году. Тогда из квартиры главреда неизвестные похитили имущество более чем на миллион рублей.
Гусев, работающий в МК более 35 лет, развелся со своей третьей женой Ефимовой в 2019 году.
На том же бракоразводном процессе стало известно, что Ефимова претендовала на половину их совместно нажитого имущества, а его общая стоимость превышала на тот момент 27 миллиардов рублей.
Еще до окончания процесса (детали раздела имущества не раскрывались) Ефимову также вызывали на допрос по делу о хищении семейного имущества, но тогда в качестве свидетеля. Впоследствии бывшие супруги продолжили решать имущественные споры в судах.