https://ria.ru/20220422/krasilschik-1784930309.html

Илья Красильщик покинул "Яндекс"

Илья Красильщик покинул "Яндекс" - РИА Новости, 22.04.2022

Илья Красильщик покинул "Яндекс"

Бывший глава "Яндекс.Лавки" Илья Красильщик покинул компанию, сообщил он в своем Telegram-канале, эту информацию РИА Новости подтвердили в пресс-службе... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T15:22

2022-04-22T15:22

2022-04-22T15:22

общество

яндекс

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Бывший глава "Яндекс.Лавки" Илья Красильщик покинул компанию, сообщил он в своем Telegram-канале, эту информацию РИА Новости подтвердили в пресс-службе "Яндекса"."Мы уже полтора месяца планировали мой выход из "Яндекса". ... С сегодняшнего дня больше не работаю в компании (официально, реально я ничего не делал с февраля). Это мое решение, всех люблю и уважаю", - написал Красильщик.В свою очередь в пресс-службе компании, комментируя его роль в "Яндексе", заявили, что "Илья был в творческом поиске". "Мы искали роль, в которой он мог бы помогать продуктам "Яндекса". Но планы Ильи изменились в феврале, а теперь он принял решение уйти из компании", - сообщили в пресс-службе.В ноябре 2021 года на тот момент глава "Яндекс.Лавки" Илья Красильщик сообщил, что отходит от операционного управления сервисом, его место занял глава фудтех- и FMCG-бизнеса компании Дмитрий Масюк."Из "Яндекса" не ухожу, более того, и в самой "Лавке" еще нужно сделать много важных штук, на которые не хватало время из-за операционки - и я хочу их доделать", - говорил тогда Красильщик, отмечая, что после ухода с должности планирует "погрузиться в продукт" - в то, как сервис "Лавка" общается с клиентами, и в его каталог.Под руководством Красильщика, занимавшего эту должность с весны 2019 года, сервис открыл более 400 дарксторов, начал работать в Израиле, Франции и Великобритании, запустил собственную торговую марку и расширил производство готовой еды.

https://ria.ru/20220421/vozvraschenie-1784568139.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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