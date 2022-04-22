https://ria.ru/20220422/korruptsiya-1784858828.html

Рогозин прокомментировал сообщения о новых фактах коррупции в "Роскосмосе"

Рогозин прокомментировал сообщения о новых фактах коррупции в "Роскосмосе" - РИА Новости, 22.04.2022

Рогозин прокомментировал сообщения о новых фактах коррупции в "Роскосмосе"

Несмотря на факты коррупции, выявленные в "Роскосмосе", график работ по созданию испытательного стенда в рамках разработки боевой ракетной техники удалось... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T10:59

2022-04-22T10:59

2022-04-22T11:04

роскосмос

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Несмотря на факты коррупции, выявленные в "Роскосмосе", график работ по созданию испытательного стенда в рамках разработки боевой ракетной техники удалось наверстать, все испытания были проведены, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.Рогозин в своем Telegram-канале прокомментировал статью "Коммерсанта" об уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере против замдиректора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Максима Мамсурова, в 2017-2018 годах работавшего в департаменте строительства "Роскосмоса". Мамсуров на днях был арестован."В данной статье описывается эпизод пропажи колоссальной суммы бюджетных денег, что привело к срыву сроков создания испытательного стенда в рамках работы по важнейшей теме разработки боевой ракетной техники… В итоге мы ударными темпами график работ по стенду догнали и необходимые испытания провели", - отметил Рогозин.После назначения на должность главы "Роскосмоса" ему пришлось "поганой метлой зачистить большую часть работников блока капитального строительства госкорпорации". Именно те сотрудники допустили события, которые поставили под угрозу выполнение работ, добавил Рогозин."Воры должны быть строго наказаны. Хочу, чтобы все понимали, мы это дело замотать не дадим, особенно в новой реальности, которую переживает наша страна и наш народ", - заключил он.

https://ria.ru/20220420/sarmat-1784557958.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

роскосмос, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дмитрий рогозин