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В Москве за сутки госпитализировали 170 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 170 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 22.04.2022
В Москве за сутки госпитализировали 170 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 644 случая COVID-19, умерли 16 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T11:15
2022-04-22T11:15
2022-04-22T11:15
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 644 случая COVID-19, умерли 16 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне было выявлено 616 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве был выявлен 2 756 235 случаев коронавируса, выздоровели 2 563 696 человека, умерли 43 105 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Москве за сутки госпитализировали 170 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 644 новых случая COVID-19, умерло 16 человек