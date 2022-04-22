В России за сутки госпитализировали 2660 заболевших COVID-19
В России зафиксировали 9001 случай COVID-19, выздоровели 13 480 человек, умерли 195
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. За сутки в РФ выявлено 9 001 новый случай COVID-19, более 2,6 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, умерли 195 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"По состоянию на 22 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 660 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 9,2%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 32 субъектах, снижение - в 48, ситуация осталась без изменений в пяти регионах.
Согласно сообщению, выздоровели за сутки 13 480 человек или на 4,9% меньше по сравнению с 21 апреля. "Выявлен 9 001 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 195 человек", - говорится в сообщении.
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