https://ria.ru/20220422/koronavirus-1784861252.html

В России за сутки госпитализировали 2660 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2660 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 22.04.2022

В России за сутки госпитализировали 2660 заболевших COVID-19

За сутки в РФ выявлено 9 001 новый случай COVID-19, более 2,6 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, умерли 195 человек, сообщили... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T11:07

2022-04-22T11:07

2022-04-22T11:07

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. За сутки в РФ выявлено 9 001 новый случай COVID-19, более 2,6 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, умерли 195 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."По состоянию на 22 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 660 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 9,2%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 32 субъектах, снижение - в 48, ситуация осталась без изменений в пяти регионах.Согласно сообщению, выздоровели за сутки 13 480 человек или на 4,9% меньше по сравнению с 21 апреля. "Выявлен 9 001 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 195 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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