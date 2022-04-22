Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре заявили, что полное исчезновение COVID-19 маловероятно - РИА Новости, 22.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220422/koronavirus-1784829360.html
В Роспотребнадзоре заявили, что полное исчезновение COVID-19 маловероятно
В Роспотребнадзоре заявили, что полное исчезновение COVID-19 маловероятно - РИА Новости, 22.04.2022
В Роспотребнадзоре заявили, что полное исчезновение COVID-19 маловероятно
Полное исчезновение коронавируса маловероятно, скорее всего, он останется навсегда и периодически будет вызывать новые волны заболеваемости, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T03:12
2022-04-22T03:12
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1783999273_0:188:3071:1915_1920x0_80_0_0_12a11fc7b0333ce00c8b6bf84342306d.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Полное исчезновение коронавируса маловероятно, скорее всего, он останется навсегда и периодически будет вызывать новые волны заболеваемости, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов."Достаточно маловероятен сценарий, при котором коронавирус исчезнет полностью. Практически все специалисты сходятся во мнении, что вирус останется с нами навсегда и периодически будет вызывать волны заболеваемости по всему миру", - сказал Хафизов.Во вторник пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что, несмотря на относительную стабилизацию эпидситуации в России, говорить о завершении пандемии коронавируса пока не приходится. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что коронавирус остается значимой угрозой для жизни и здоровья граждан, особенно тех, кто относится к группам риска.
https://ria.ru/20220420/profilaktika-1784430649.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1783999273_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3cd374238c1808f6e379e3730c8e2e4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:12 22.04.2022
 
В Роспотребнадзоре заявили, что полное исчезновение COVID-19 маловероятно

Эксперт Роспотребнадзора Хафизов заявил, что полное исчезновение коронавируса маловероятно

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрохожие
Прохожие - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Прохожие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Полное исчезновение коронавируса маловероятно, скорее всего, он останется навсегда и периодически будет вызывать новые волны заболеваемости, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
"Достаточно маловероятен сценарий, при котором коронавирус исчезнет полностью. Практически все специалисты сходятся во мнении, что вирус останется с нами навсегда и периодически будет вызывать волны заболеваемости по всему миру", - сказал Хафизов.
Прогулка в лесу - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 10:37
Главный психиатр Москвы назвал способы избежать последствий коронавируса
Во вторник пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что, несмотря на относительную стабилизацию эпидситуации в России, говорить о завершении пандемии коронавируса пока не приходится. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что коронавирус остается значимой угрозой для жизни и здоровья граждан, особенно тех, кто относится к группам риска.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала