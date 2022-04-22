https://ria.ru/20220422/koronavirus-1784829360.html

В Роспотребнадзоре заявили, что полное исчезновение COVID-19 маловероятно

В Роспотребнадзоре заявили, что полное исчезновение COVID-19 маловероятно - РИА Новости, 22.04.2022

В Роспотребнадзоре заявили, что полное исчезновение COVID-19 маловероятно

Полное исчезновение коронавируса маловероятно, скорее всего, он останется навсегда и периодически будет вызывать новые волны заболеваемости, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T03:12

2022-04-22T03:12

2022-04-22T03:12

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Полное исчезновение коронавируса маловероятно, скорее всего, он останется навсегда и периодически будет вызывать новые волны заболеваемости, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов."Достаточно маловероятен сценарий, при котором коронавирус исчезнет полностью. Практически все специалисты сходятся во мнении, что вирус останется с нами навсегда и периодически будет вызывать волны заболеваемости по всему миру", - сказал Хафизов.Во вторник пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что, несмотря на относительную стабилизацию эпидситуации в России, говорить о завершении пандемии коронавируса пока не приходится. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что коронавирус остается значимой угрозой для жизни и здоровья граждан, особенно тех, кто относится к группам риска.

https://ria.ru/20220420/profilaktika-1784430649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии