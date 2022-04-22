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Глава Евросовета призвал Путина обеспечить гуманитарные коридоры к Пасхе

Глава Евросовета призвал Путина обеспечить гуманитарные коридоры к Пасхе - РИА Новости, 22.04.2022

Глава Евросовета призвал Путина обеспечить гуманитарные коридоры к Пасхе

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал обеспечить к праздникам православной Пасхи гуманитарные... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T14:31

2022-04-22T14:31

2022-04-22T14:47

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БРЮССЕЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал обеспечить к праздникам православной Пасхи гуманитарные коридоры из Мариуполя и других городов."Настоятельно призвал обеспечить немедленный гуманитарный доступ и безопасный проход из Мариуполя и других осажденных городов, тем более по случаю православной Пасхи", - написал Мишель в Twitter. Он добавил, что в беседе "подтвердил позицию ЕС по поддержке Украины и ее суверенитета, осуждению и санкциям" против РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/peremirie-1784561325.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, евросоюз, шарль мишель, владимир путин, мариуполь, ситуация в днр и лнр