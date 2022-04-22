Рейтинг@Mail.ru
Глава Евросовета призвал Путина обеспечить гуманитарные коридоры к Пасхе - РИА Новости, 22.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/koridory-1784917805.html
Глава Евросовета призвал Путина обеспечить гуманитарные коридоры к Пасхе
Глава Евросовета призвал Путина обеспечить гуманитарные коридоры к Пасхе - РИА Новости, 22.04.2022
Глава Евросовета призвал Путина обеспечить гуманитарные коридоры к Пасхе
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал обеспечить к праздникам православной Пасхи гуманитарные... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T14:31
2022-04-22T14:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
евросоюз
шарль мишель
владимир путин
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784377276_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_c3840e8bc36329a26d8a8f044e98779b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал обеспечить к праздникам православной Пасхи гуманитарные коридоры из Мариуполя и других городов."Настоятельно призвал обеспечить немедленный гуманитарный доступ и безопасный проход из Мариуполя и других осажденных городов, тем более по случаю православной Пасхи", - написал Мишель в Twitter. Он добавил, что в беседе "подтвердил позицию ЕС по поддержке Украины и ее суверенитета, осуждению и санкциям" против РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/peremirie-1784561325.html
россия
украина
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784377276_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_11af2a1078ec51132a994de48e77f933.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, евросоюз, шарль мишель, владимир путин, мариуполь, ситуация в днр и лнр
14:31 22.04.2022 (обновлено: 14:47 22.04.2022)
 
Глава Евросовета призвал Путина обеспечить гуманитарные коридоры к Пасхе

Глава Евросовета Мишель призвал Путина обеспечить гумкоридоры к Пасхе из Мариуполя

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал обеспечить к праздникам православной Пасхи гуманитарные коридоры из Мариуполя и других городов.
"Настоятельно призвал обеспечить немедленный гуманитарный доступ и безопасный проход из Мариуполя и других осажденных городов, тем более по случаю православной Пасхи", - написал Мишель в Twitter. Он добавил, что в беседе "подтвердил позицию ЕС по поддержке Украины и ее суверенитета, осуждению и санкциям" против РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 18:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украина согласилась на предложение ООН о пасхальном перемирии
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаЕвросоюзШарль МишельВладимир ПутинМариупольСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала