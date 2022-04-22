Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР освободили дорогу из Рубежного в Кременную - РИА Новости, 22.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/kontrol-1785030296.html
В ЛНР освободили дорогу из Рубежного в Кременную
В ЛНР освободили дорогу из Рубежного в Кременную - РИА Новости, 22.04.2022
В ЛНР освободили дорогу из Рубежного в Кременную
Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке ВС России взяли под контроль прямую дорогу из города Рубежное, за который... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T22:58
2022-04-22T23:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сергей лавров
луганская народная республика
донбасс
вооруженные силы рф
игорь конашенков
лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781534555_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3a68c99543135060fbef10872e7d9dcd.jpg
КРЕМЕННАЯ, 22 апр — РИА Новости. Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке ВС России взяли под контроль прямую дорогу из города Рубежное, за который продолжаются бои в Донбассе, в освобожденную Кременную, где ранее были тыловые позиции украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу по этой дороге прошел первый гуманитарный груз из Луганска в Кременную. Накануне трассу проверил отряд мотоклуба "Ночные волки"."Испытали прямую дорогу Кременная — Рубежное. Видно, что здесь были ожесточенные бои. Сейчас дорога полностью под нашим контролем", — рассказал президент отделения "Донбасс" мотоклуба Виталий Кишкинов.На ней до сих пор остается разбитая украинская военная техника, сгоревшие машины, видны следы боев.В четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России и части Народной милиции ЛНР взяли под полный контроль город Кременная, который националисты превратили в укрепрайон, удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов. Кременная — стратегически важный населенный пункт в зоне боевых действий в Донбассе. Контроль над Кременной позволит зайти в город Рубежное с тыловых позиций противника.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины.По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
https://ria.ru/20220420/rubezhnoe-1784562308.html
https://ria.ru/20220422/posobie-1784983473.html
луганская народная республика
донбасс
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781534555_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_86f346328795f6a4d1eff25ed29901e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы рф, игорь конашенков, лнр, мариуполь
22:58 22.04.2022 (обновлено: 23:55 22.04.2022)
 
В ЛНР освободили дорогу из Рубежного в Кременную

Народная милиция ЛНР при поддержке России освободила дорогу из Рубежного в Кременную

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРубежное, Луганская Народная Республика
Рубежное, Луганская Народная Республика - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Рубежное, Луганская Народная Республика. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРЕМЕННАЯ, 22 апр — РИА Новости. Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке ВС России взяли под контроль прямую дорогу из города Рубежное, за который продолжаются бои в Донбассе, в освобожденную Кременную, где ранее были тыловые позиции украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу по этой дороге прошел первый гуманитарный груз из Луганска в Кременную. Накануне трассу проверил отряд мотоклуба "Ночные волки".
СОБР Ахмат в городе Рубежное
20 апреля, 18:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Город Рубежное в ЛНР перешел под полный контроль российских войск
"Испытали прямую дорогу Кременная — Рубежное. Видно, что здесь были ожесточенные бои. Сейчас дорога полностью под нашим контролем", — рассказал президент отделения "Донбасс" мотоклуба Виталий Кишкинов.
На ней до сих пор остается разбитая украинская военная техника, сгоревшие машины, видны следы боев.
В четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России и части Народной милиции ЛНР взяли под полный контроль город Кременная, который националисты превратили в укрепрайон, удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов. Кременная — стратегически важный населенный пункт в зоне боевых действий в Донбассе. Контроль над Кременной позволит зайти в город Рубежное с тыловых позиций противника.
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное, ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 18:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Военные ЛНР обнаружили украинское учебное пособие с символикой НАТО
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины.
По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСергей ЛавровЛуганская Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы РФИгорь КонашенковЛНРМариуполь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала