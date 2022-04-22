https://ria.ru/20220422/kontrol-1785030296.html

В ЛНР освободили дорогу из Рубежного в Кременную

В ЛНР освободили дорогу из Рубежного в Кременную - РИА Новости, 22.04.2022

В ЛНР освободили дорогу из Рубежного в Кременную

Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке ВС России взяли под контроль прямую дорогу из города Рубежное, за который... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T22:58

2022-04-22T22:58

2022-04-22T23:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сергей лавров

луганская народная республика

донбасс

вооруженные силы рф

игорь конашенков

лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781534555_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3a68c99543135060fbef10872e7d9dcd.jpg

КРЕМЕННАЯ, 22 апр — РИА Новости. Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке ВС России взяли под контроль прямую дорогу из города Рубежное, за который продолжаются бои в Донбассе, в освобожденную Кременную, где ранее были тыловые позиции украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу по этой дороге прошел первый гуманитарный груз из Луганска в Кременную. Накануне трассу проверил отряд мотоклуба "Ночные волки"."Испытали прямую дорогу Кременная — Рубежное. Видно, что здесь были ожесточенные бои. Сейчас дорога полностью под нашим контролем", — рассказал президент отделения "Донбасс" мотоклуба Виталий Кишкинов.На ней до сих пор остается разбитая украинская военная техника, сгоревшие машины, видны следы боев.В четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России и части Народной милиции ЛНР взяли под полный контроль город Кременная, который националисты превратили в укрепрайон, удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов. Кременная — стратегически важный населенный пункт в зоне боевых действий в Донбассе. Контроль над Кременной позволит зайти в город Рубежное с тыловых позиций противника.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины.По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220420/rubezhnoe-1784562308.html

https://ria.ru/20220422/posobie-1784983473.html

луганская народная республика

донбасс

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей лавров, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы рф, игорь конашенков, лнр, мариуполь