https://ria.ru/20220422/konkurentsiya-1784831353.html

Япония заявила о "межгосударственной конкуренции США и Китая"

Япония заявила о "межгосударственной конкуренции США и Китая" - РИА Новости, 22.04.2022

Япония заявила о "межгосударственной конкуренции США и Китая"

Япония впервые в официальном ежегодном докладе по внешней политике - "Синей книге по дипломатии" за этот год охарактеризовала ситуацию в современном мире как... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T04:47

2022-04-22T04:47

2022-04-22T04:49

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ТОКИО, 22 апр – РИА Новости. Япония впервые в официальном ежегодном докладе по внешней политике - "Синей книге по дипломатии" за этот год охарактеризовала ситуацию в современном мире как "конкуренцию США и Китая" и "межгосударственную конкуренцию", сообщило агентство Киодо."Синяя книга" была представлена правительству Японии министром иностранных дел Ёсимасой Хаяси.В докладе отмечается, что мир "от эпохи, когда лидерство США обеспечивало мир и процветание мирового сообщества, по-настоящему ворвался в эпоху конкуренции США и Китая, межгосударственной конкуренции".В "Синей книге по дипломатии" также сказано, что "страны ускоренного развития и развивающие страны накопили силу и увеличили свое присутствие" в мире. Агентство отмечает, что здесь нашло отражение мнение о снижении мощи США как "единственной сверхдержавы" после холодной войны.Книга по дипломатии за 2022 год указывает на "небывалое укрепление союза Японии и США", так как только до февраля этого года с начала президентства Джо Байдена состоялось восемь переговоров лидеров двух стран и 15 – министров иностранных дел, включая контакты по телефону."Синяя книга по дипломатии" - ежегодный доклад министерства иностранных дел, отражающий отношения Японии со странами мира на текущий момент и содержащий анализ международной обстановки.

https://ria.ru/20220422/tramp-1784830895.html

https://ria.ru/20220422/kurily-1784829768.html

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сша

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Максим Горбачев

в мире, япония, сша, китай