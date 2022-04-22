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Япония заявила о "межгосударственной конкуренции США и Китая" - РИА Новости, 22.04.2022
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Япония заявила о "межгосударственной конкуренции США и Китая"
Япония заявила о "межгосударственной конкуренции США и Китая" - РИА Новости, 22.04.2022
Япония заявила о "межгосударственной конкуренции США и Китая"
Япония впервые в официальном ежегодном докладе по внешней политике - "Синей книге по дипломатии" за этот год охарактеризовала ситуацию в современном мире как... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T04:47
2022-04-22T04:49
в мире
япония
сша
китай
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ТОКИО, 22 апр – РИА Новости. Япония впервые в официальном ежегодном докладе по внешней политике - "Синей книге по дипломатии" за этот год охарактеризовала ситуацию в современном мире как "конкуренцию США и Китая" и "межгосударственную конкуренцию", сообщило агентство Киодо."Синяя книга" была представлена правительству Японии министром иностранных дел Ёсимасой Хаяси.В докладе отмечается, что мир "от эпохи, когда лидерство США обеспечивало мир и процветание мирового сообщества, по-настоящему ворвался в эпоху конкуренции США и Китая, межгосударственной конкуренции".В "Синей книге по дипломатии" также сказано, что "страны ускоренного развития и развивающие страны накопили силу и увеличили свое присутствие" в мире. Агентство отмечает, что здесь нашло отражение мнение о снижении мощи США как "единственной сверхдержавы" после холодной войны.Книга по дипломатии за 2022 год указывает на "небывалое укрепление союза Японии и США", так как только до февраля этого года с начала президентства Джо Байдена состоялось восемь переговоров лидеров двух стран и 15 – министров иностранных дел, включая контакты по телефону."Синяя книга по дипломатии" - ежегодный доклад министерства иностранных дел, отражающий отношения Японии со странами мира на текущий момент и содержащий анализ международной обстановки.
https://ria.ru/20220422/tramp-1784830895.html
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в мире, япония, сша, китай
04:47 22.04.2022 (обновлено: 04:49 22.04.2022)
 
Япония заявила о "межгосударственной конкуренции США и Китая"

Япония назвала ситуацию в мире эпохой "межгосударственной конкуренции США и Китая"

© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ТОКИО, 22 апр – РИА Новости. Япония впервые в официальном ежегодном докладе по внешней политике - "Синей книге по дипломатии" за этот год охарактеризовала ситуацию в современном мире как "конкуренцию США и Китая" и "межгосударственную конкуренцию", сообщило агентство Киодо.
"Синяя книга" была представлена правительству Японии министром иностранных дел Ёсимасой Хаяси.
В докладе отмечается, что мир "от эпохи, когда лидерство США обеспечивало мир и процветание мирового сообщества, по-настоящему ворвался в эпоху конкуренции США и Китая, межгосударственной конкуренции".
В "Синей книге по дипломатии" также сказано, что "страны ускоренного развития и развивающие страны накопили силу и увеличили свое присутствие" в мире. Агентство отмечает, что здесь нашло отражение мнение о снижении мощи США как "единственной сверхдержавы" после холодной войны.
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"Синяя книга по дипломатии" - ежегодный доклад министерства иностранных дел, отражающий отношения Японии со странами мира на текущий момент и содержащий анализ международной обстановки.
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