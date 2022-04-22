https://ria.ru/20220422/komitet-1784923942.html

РАН предложила создать аналог советского Госкомитета по науке и технике

РАН предложила создать аналог советского Госкомитета по науке и технике - РИА Новости, 22.04.2022

РАН предложила создать аналог советского Госкомитета по науке и технике

Структура, аналогичная советскому Госкомитету по науке и технике, нужна России для принятия быстрых решений в области прикладных исследований в условиях... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T14:58

2022-04-22T14:58

2022-04-22T14:58

наука

российская академия наук

технологии

россия

санкции в отношении россии

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НОВОСИБИРСК, 22 апр – РИА Новости. Структура, аналогичная советскому Госкомитету по науке и технике, нужна России для принятия быстрых решений в области прикладных исследований в условиях нарастающих международных санкций, считает вице-президент Российской академии наук, председатель СО РАН академик Валентин Пармон.В пятницу в издании СО РАН "Наука в Сибири" академик рассказал о предложениях российских ученых, которые он по поручению главы РАН Александра Сергеева доложил 6 апреля на заседании комиссии Госсовета по направлению "Наука". В режиме видеоконференции его провели секретарь Госсовета Игорь Левитин и губернатор Новосибирской области Андрей Травников."Самой насущной и действенной мерой, о которой говорят уже очень давно, задолго до нынешнего февраля, должно быть создание полномочной надведомственной структуры, способной обеспечивать сутевое (предметное) инициирование и координацию прикладных исследований, результаты которых нужны не отдельному ведомству, а стране в целом", - заявил он.Пармон пояснил, что в СССР эта структура называлась Госкомитетом по науке и технике (ГКНТ), который тесно взаимодействовал с Академией наук по вопросам научного обеспечения насущных приоритетов развития и безопасности страны. Академик считает, что в сегодняшних условиях "экстремальной технологической блокады тем более необходимо верховное "научно-технологическое командование" с правом принятия решений и контролем их исполнения".По мнению ученых, экстраординарность геополитической обстановки требует намного более быстрого реагирования на новые вызовы, что возможно только после существенной перестройки управления наукой и внедрения инновационных управленческих технологий в России. Пармон отметил, что по итогам состоявшегося в начале марте заседания президиума РАН в адрес руководства страны отправлены письма с предложениями по вопросам обеспечения независимости страны от импорта, корректировки системы управления наукой и развития научной дипломатии. Сибирское отделение РАН в марте передало в правительство РФ информацию об имеющихся в Сибири импортозамещающих позициях медицинской техники и сейчас с аппаратом полпреда президента ведет работу по состыковке предложений ученых и перспективных реальных производителей импортозамещающей продукции."В целях создания действенного механизма корректировки направлений научных исследований в санкционный период жизни страны нами предложено предоставить РАН и ее региональным отделениям право проводить не только экспертизу планов и отчетов организаций, но и устанавливать государственные задания исследовательским институтам и университетам непосредственно, минуя очень инерционный, почти годичный традиционный путь согласования госзаданий", - добавил академик.

https://ria.ru/20220419/tekhnika-1784344546.html

https://ria.ru/20220411/nauka-1782247934.html

https://ria.ru/20220411/kitay-1782525859.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

российская академия наук, технологии, россия, санкции в отношении россии