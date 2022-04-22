https://ria.ru/20220422/kollayder-1784925952.html

Большой адронный коллайдер возобновил работу после модернизации

Большой адронный коллайдер возобновил работу после модернизации - РИА Новости, 22.04.2022

Большой адронный коллайдер возобновил работу после модернизации

Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) в пятницу возобновила работу Большого адронного коллайдера (БАК). РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T15:04

2022-04-22T15:04

2022-04-22T17:03

наука

большой адронный коллайдер

в мире

франция

швейцария

наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15012/36/150123694_0:112:1597:1010_1920x0_80_0_0_6ac10c75ef867b049880b0a1ce44b284.jpg

ЖЕНЕВА, 22 апр — РИА Новости. Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) в пятницу возобновила работу Большого адронного коллайдера (БАК).В 13:16 мск в кольце БАК начали циркулировать два пучка протонов на энергии 450 миллиардов гигаэлектронвольт. По информации организации, постепенно энергия будет увеличиваться до 13,6 тераэлектронвольта.Большой адронный коллайдер (Large Hadron Collider, LHC) — ускоритель, предназначенный для разгона элементарных частиц, в частности протонов. БАК находится на территории Франции и Швейцарии и принадлежит ЦЕРН. Десятого сентября 2008 года был произведен официальный запуск коллайдера.

https://ria.ru/20211026/kollayder-1756184450.html

франция

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

большой адронный коллайдер, в мире, франция, швейцария, наука