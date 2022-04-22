https://ria.ru/20220422/kollayder-1784925952.html
Большой адронный коллайдер возобновил работу после модернизации
Большой адронный коллайдер возобновил работу после модернизации - РИА Новости, 22.04.2022
Большой адронный коллайдер возобновил работу после модернизации
Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) в пятницу возобновила работу Большого адронного коллайдера (БАК). РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T15:04
2022-04-22T15:04
2022-04-22T17:03
наука
большой адронный коллайдер
в мире
франция
швейцария
наука
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ЖЕНЕВА, 22 апр — РИА Новости. Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) в пятницу возобновила работу Большого адронного коллайдера (БАК).В 13:16 мск в кольце БАК начали циркулировать два пучка протонов на энергии 450 миллиардов гигаэлектронвольт. По информации организации, постепенно энергия будет увеличиваться до 13,6 тераэлектронвольта.Большой адронный коллайдер (Large Hadron Collider, LHC) — ускоритель, предназначенный для разгона элементарных частиц, в частности протонов. БАК находится на территории Франции и Швейцарии и принадлежит ЦЕРН. Десятого сентября 2008 года был произведен официальный запуск коллайдера.
https://ria.ru/20211026/kollayder-1756184450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
большой адронный коллайдер, в мире, франция, швейцария, наука
15:04 22.04.2022 (обновлено: 17:03 22.04.2022)
Большой адронный коллайдер возобновил работу после модернизации
Большой адронный коллайдер возобновил работу после трехлетнего перерыва на модернизацию