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Большой адронный коллайдер возобновил работу после модернизации - РИА Новости, 22.04.2022
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Наука
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Большой адронный коллайдер возобновил работу после модернизации
Большой адронный коллайдер возобновил работу после модернизации - РИА Новости, 22.04.2022
Большой адронный коллайдер возобновил работу после модернизации
Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) в пятницу возобновила работу Большого адронного коллайдера (БАК). РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T15:04
2022-04-22T17:03
наука
большой адронный коллайдер
в мире
франция
швейцария
наука
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ЖЕНЕВА, 22 апр — РИА Новости. Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) в пятницу возобновила работу Большого адронного коллайдера (БАК).В 13:16 мск в кольце БАК начали циркулировать два пучка протонов на энергии 450 миллиардов гигаэлектронвольт. По информации организации, постепенно энергия будет увеличиваться до 13,6 тераэлектронвольта.Большой адронный коллайдер (Large Hadron Collider, LHC) — ускоритель, предназначенный для разгона элементарных частиц, в частности протонов. БАК находится на территории Франции и Швейцарии и принадлежит ЦЕРН. Десятого сентября 2008 года был произведен официальный запуск коллайдера.
https://ria.ru/20211026/kollayder-1756184450.html
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большой адронный коллайдер, в мире, франция, швейцария, наука
15:04 22.04.2022 (обновлено: 17:03 22.04.2022)
 
Большой адронный коллайдер возобновил работу после модернизации

Большой адронный коллайдер возобновил работу после трехлетнего перерыва на модернизацию

© Maximilien Brice/CERNБольшой адронный коллайдер
Большой адронный коллайдер
© Maximilien Brice/CERN
Большой адронный коллайдер. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 22 апр — РИА Новости. Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) в пятницу возобновила работу Большого адронного коллайдера (БАК).

"Крупнейший и самый мощный в мире ускоритель частиц возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва для проведения работ по техническому обслуживанию, консолидации и модернизации", — говорится в заявлении ЦЕРН.

В 13:16 мск в кольце БАК начали циркулировать два пучка протонов на энергии 450 миллиардов гигаэлектронвольт. По информации организации, постепенно энергия будет увеличиваться до 13,6 тераэлектронвольта.
Большой адронный коллайдер (Large Hadron Collider, LHC) — ускоритель, предназначенный для разгона элементарных частиц, в частности протонов. БАК находится на территории Франции и Швейцарии и принадлежит ЦЕРН. Десятого сентября 2008 года был произведен официальный запуск коллайдера.
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