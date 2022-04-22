https://ria.ru/20220422/kiva-1784889546.html

В Кремле не стали комментировать просьбу Кивы о политическом убежище

В Кремле не стали комментировать просьбу Кивы о политическом убежище - РИА Новости, 22.04.2022

В Кремле не стали комментировать просьбу Кивы о политическом убежище

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о том, каким образом было направлено обращение лишенного мандата депутата... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T12:45

2022-04-22T12:45

2022-04-22T12:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

илья кива

владимир путин

верховная рада украины

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784888671_0:0:3190:1794_1920x0_80_0_0_2b5a69dc4782ee47501453903a626097.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о том, каким образом было направлено обращение лишенного мандата депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы к президенту РФ с просьбой о политубежище и гражданстве РФ, и куда оно должно было поступить.Ранее стало известно, что лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и гражданстве РФ."Я не могу, к сожалению, сказать, каким образом оно (обращение Кивы - ред.) было направлено и куда оно должно было поступить, поэтому здесь я ничего не могу сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, поступило ли обращение Кивы к президенту РФ и какова вероятность, что ответ будет положительным.В начале марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Киве предъявлено подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием и скоро он будет объявлен в международный розыск. Кива заявил, что знал о предъявленном ему генпрокуратурой подозрении в госизмене еще 29 января, поэтому на следующий день вылетел с Украины в Испанию, а оттуда в Москву. Незадолго до объявления подозрения Кива выступал с критикой действующей украинской власти.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/ubezhische-1784742581.html

https://ria.ru/20220328/opzzh-1780473366.html

https://ria.ru/20220320/kiva-1779109920.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, илья кива, владимир путин, верховная рада украины, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр