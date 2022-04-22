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В Кремле не стали комментировать просьбу Кивы о политическом убежище - РИА Новости, 22.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/kiva-1784889546.html
В Кремле не стали комментировать просьбу Кивы о политическом убежище
В Кремле не стали комментировать просьбу Кивы о политическом убежище - РИА Новости, 22.04.2022
В Кремле не стали комментировать просьбу Кивы о политическом убежище
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о том, каким образом было направлено обращение лишенного мандата депутата... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T12:45
2022-04-22T12:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
илья кива
владимир путин
верховная рада украины
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о том, каким образом было направлено обращение лишенного мандата депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы к президенту РФ с просьбой о политубежище и гражданстве РФ, и куда оно должно было поступить.Ранее стало известно, что лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и гражданстве РФ."Я не могу, к сожалению, сказать, каким образом оно (обращение Кивы - ред.) было направлено и куда оно должно было поступить, поэтому здесь я ничего не могу сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, поступило ли обращение Кивы к президенту РФ и какова вероятность, что ответ будет положительным.В начале марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Киве предъявлено подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием и скоро он будет объявлен в международный розыск. Кива заявил, что знал о предъявленном ему генпрокуратурой подозрении в госизмене еще 29 января, поэтому на следующий день вылетел с Украины в Испанию, а оттуда в Москву. Незадолго до объявления подозрения Кива выступал с критикой действующей украинской власти.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220421/ubezhische-1784742581.html
https://ria.ru/20220328/opzzh-1780473366.html
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в мире, россия, украина, илья кива, владимир путин, верховная рада украины, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
12:45 22.04.2022
 
В Кремле не стали комментировать просьбу Кивы о политическом убежище

Песков не стал комментировать просьбу экс-депутата Рады Кивы о политическом убежище

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Илья Кива. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о том, каким образом было направлено обращение лишенного мандата депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы к президенту РФ с просьбой о политубежище и гражданстве РФ, и куда оно должно было поступить.
Ранее стало известно, что лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и гражданстве РФ.
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"Я не могу, к сожалению, сказать, каким образом оно (обращение Кивы - ред.) было направлено и куда оно должно было поступить, поэтому здесь я ничего не могу сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, поступило ли обращение Кивы к президенту РФ и какова вероятность, что ответ будет положительным.
В начале марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Киве предъявлено подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием и скоро он будет объявлен в международный розыск. Кива заявил, что знал о предъявленном ему генпрокуратурой подозрении в госизмене еще 29 января, поэтому на следующий день вылетел с Украины в Испанию, а оттуда в Москву. Незадолго до объявления подозрения Кива выступал с критикой действующей украинской власти.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаИлья КиваВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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