https://ria.ru/20220422/kitay-1784888913.html
МИД Китая ответил США на критику позиции Пекина по Украине
МИД Китая ответил США на критику позиции Пекина по Украине - РИА Новости, 22.04.2022
МИД Китая ответил США на критику позиции Пекина по Украине
Китай рекомендует США посмотреть в зеркало и заняться собственными делами, прежде чем критиковать Пекин за его позицию по украинскому вопросу, заявил на... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T12:43
2022-04-22T12:43
2022-04-22T12:43
в мире
китай
пекин
сша
евросоюз
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ПЕКИН, 22 апр – РИА Новости. Китай рекомендует США посмотреть в зеркало и заняться собственными делами, прежде чем критиковать Пекин за его позицию по украинскому вопросу, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее госдепартамент США по итогам переговоров заместителя главы американского внешнеполитического ведомства Венди Шерман с главой аппарата президента ЕС Бьорном Зайбертом сообщил, что США и Евросоюз договорились призывать Китай не пытаться обойти санкций против России, введенные на фоне проводимой ею спецоперации на Украине."Китай считает, что эти заявления, особенно обвинения в адрес Пекина, являются сплошными штампами и старомодными способами оклеветать и очернить Китай", - заявил дипломат.Он призвал США объективно относиться к Китаю и американо-китайским отношениям и добросовестно выполнять заявления лидера США о том, что Вашингтон не стремится вести новую холодную войну, не пытается изменить китайскую систему и противостоять Китаю путем укрепления союзнических отношений, не поддерживает независимость Тайваня, и не намерен конфликтовать с Пекином.Вместе с тем он призвал США совместно с Китаем искать путь мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества в новой ситуации."Позиция Китая по украинскому вопросу честная, справедливая, объективная и она не заслуживает никакого порицания, США же напротив известны своими дурными поступками по соответствующим вопросам. Мы советуем США посмотреть в зеркало и заняться своими делами перед тем, как критиковать других", - отметил он.
https://ria.ru/20220421/pentagon-1784820138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, пекин, сша, евросоюз
МИД Китая ответил США на критику позиции Пекина по Украине
МИД Китая посоветовал США глянуть в зеркало, прежде чем критиковать позицию по Украине
ПЕКИН, 22 апр – РИА Новости. Китай рекомендует США посмотреть в зеркало и заняться собственными делами, прежде чем критиковать Пекин за его позицию по украинскому вопросу, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее госдепартамент США
по итогам переговоров заместителя главы американского внешнеполитического ведомства Венди Шерман с главой аппарата президента ЕС
Бьорном Зайбертом сообщил, что США и Евросоюз договорились призывать Китай
не пытаться обойти санкций против России
, введенные на фоне проводимой ею спецоперации на Украине
.
"Китай считает, что эти заявления, особенно обвинения в адрес Пекина
, являются сплошными штампами и старомодными способами оклеветать и очернить Китай", - заявил дипломат.
Он призвал США объективно относиться к Китаю и американо-китайским отношениям и добросовестно выполнять заявления лидера США о том, что Вашингтон
не стремится вести новую холодную войну, не пытается изменить китайскую систему и противостоять Китаю путем укрепления союзнических отношений, не поддерживает независимость Тайваня
, и не намерен конфликтовать с Пекином.
Вместе с тем он призвал США совместно с Китаем искать путь мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества в новой ситуации.
"Позиция Китая по украинскому вопросу честная, справедливая, объективная и она не заслуживает никакого порицания, США же напротив известны своими дурными поступками по соответствующим вопросам. Мы советуем США посмотреть в зеркало и заняться своими делами перед тем, как критиковать других", - отметил он.