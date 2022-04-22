https://ria.ru/20220422/kino-1784879925.html

Премьеры сиквела "Аббатства Даунтон" и фильма по Кингу отложены в России

Премьеры сиквела "Аббатства Даунтон" и фильма по Кингу отложены в России - РИА Новости, 22.04.2022

Премьеры сиквела "Аббатства Даунтон" и фильма по Кингу отложены в России

Премьеры полнометражного фильма по мотивам сериала "Аббатство Даунтон" и экранизации романа Стивена Кинга "Воспламеняющая взглядом" перенесли, рассказали РИА... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T12:28

2022-04-22T12:28

2022-04-22T12:28

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Премьеры полнометражного фильма по мотивам сериала "Аббатство Даунтон" и экранизации романа Стивена Кинга "Воспламеняющая взглядом" перенесли, рассказали РИА Новости в пресс-службе Universal Pictures.Драма "Аббатство Даунтон: Новая эра" режиссера Саймона Кертиса должна была выйти в российский прокат 5 мая. В фильме рассказывается о том, как графиня Вайолет Кроули получает в наследство владение на юге Франции. Ее семья отправляется на роскошную виллу, а тем временем в аббатстве Даунтон начинаются съемки художественной картины. Релиз мистического фильма Кита Томаса по роману Стивена Кинга "Воспламеняющая взглядом" был запланирован на 12 мая. Главная героиня – восьмилетняя девочка Чарли Макги. Силой воли она может зажигать все, что пожелает, и этим даром хотят воспользоваться спецслужбы.Ранее компания Warner Bros. приостановила выход фильма "Бэтмен" в кинотеатрах России на фоне ситуации на Украине. Премьера супергеройского боевика должна была состояться 3 марта. Также заявления о приостановке поставки фильмов в российские кинотеатры сделали компании Sony, Walt Disney Company, Universal Pictures и Paramount.

https://ria.ru/20220422/epidemiya-1784850908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, стивен кинг, россия