https://ria.ru/20220422/kino-1784879925.html
Премьеры сиквела "Аббатства Даунтон" и фильма по Кингу отложены в России
Премьеры сиквела "Аббатства Даунтон" и фильма по Кингу отложены в России - РИА Новости, 22.04.2022
Премьеры сиквела "Аббатства Даунтон" и фильма по Кингу отложены в России
Премьеры полнометражного фильма по мотивам сериала "Аббатство Даунтон" и экранизации романа Стивена Кинга "Воспламеняющая взглядом" перенесли, рассказали РИА... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T12:28
2022-04-22T12:28
2022-04-22T12:28
культура
новости культуры
кино и сериалы
стивен кинг
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784903431_233:0:1161:522_1920x0_80_0_0_f370f2db6c500d37a27e498cfde25e43.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Премьеры полнометражного фильма по мотивам сериала "Аббатство Даунтон" и экранизации романа Стивена Кинга "Воспламеняющая взглядом" перенесли, рассказали РИА Новости в пресс-службе Universal Pictures.Драма "Аббатство Даунтон: Новая эра" режиссера Саймона Кертиса должна была выйти в российский прокат 5 мая. В фильме рассказывается о том, как графиня Вайолет Кроули получает в наследство владение на юге Франции. Ее семья отправляется на роскошную виллу, а тем временем в аббатстве Даунтон начинаются съемки художественной картины. Релиз мистического фильма Кита Томаса по роману Стивена Кинга "Воспламеняющая взглядом" был запланирован на 12 мая. Главная героиня – восьмилетняя девочка Чарли Макги. Силой воли она может зажигать все, что пожелает, и этим даром хотят воспользоваться спецслужбы.Ранее компания Warner Bros. приостановила выход фильма "Бэтмен" в кинотеатрах России на фоне ситуации на Украине. Премьера супергеройского боевика должна была состояться 3 марта. Также заявления о приостановке поставки фильмов в российские кинотеатры сделали компании Sony, Walt Disney Company, Universal Pictures и Paramount.
https://ria.ru/20220422/epidemiya-1784850908.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784903431_349:0:1045:522_1920x0_80_0_0_dd07fac6a34df345c7a5a4ab32b14524.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, стивен кинг, россия
Премьеры сиквела "Аббатства Даунтон" и фильма по Кингу отложены в России
Майские премьеры сиквела "Аббатства Даунтон" и экранизации романа Кинга отложены в России
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Премьеры полнометражного фильма по мотивам сериала "Аббатство Даунтон" и экранизации романа Стивена Кинга "Воспламеняющая взглядом" перенесли, рассказали РИА Новости в пресс-службе Universal Pictures.
"Релизы пока отложены на неопределенный срок", — говорится в сообщении.
Драма "Аббатство Даунтон: Новая эра" режиссера Саймона Кертиса должна была выйти в российский прокат 5 мая. В фильме рассказывается о том, как графиня Вайолет Кроули получает в наследство владение на юге Франции. Ее семья отправляется на роскошную виллу, а тем временем в аббатстве Даунтон начинаются съемки художественной картины.
Релиз мистического фильма Кита Томаса по роману Стивена Кинга "Воспламеняющая взглядом" был запланирован на 12 мая. Главная героиня – восьмилетняя девочка Чарли Макги. Силой воли она может зажигать все, что пожелает, и этим даром хотят воспользоваться спецслужбы.
Ранее компания Warner Bros. приостановила выход фильма "Бэтмен" в кинотеатрах России на фоне ситуации на Украине. Премьера супергеройского боевика должна была состояться 3 марта. Также заявления о приостановке поставки фильмов в российские кинотеатры сделали компании Sony, Walt Disney Company, Universal Pictures и Paramount.