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Премьеры сиквела "Аббатства Даунтон" и фильма по Кингу отложены в России - РИА Новости, 22.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220422/kino-1784879925.html
Премьеры сиквела "Аббатства Даунтон" и фильма по Кингу отложены в России
Премьеры сиквела "Аббатства Даунтон" и фильма по Кингу отложены в России - РИА Новости, 22.04.2022
Премьеры сиквела "Аббатства Даунтон" и фильма по Кингу отложены в России
Премьеры полнометражного фильма по мотивам сериала "Аббатство Даунтон" и экранизации романа Стивена Кинга "Воспламеняющая взглядом" перенесли, рассказали РИА... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T12:28
2022-04-22T12:28
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Премьеры полнометражного фильма по мотивам сериала "Аббатство Даунтон" и экранизации романа Стивена Кинга "Воспламеняющая взглядом" перенесли, рассказали РИА Новости в пресс-службе Universal Pictures.Драма "Аббатство Даунтон: Новая эра" режиссера Саймона Кертиса должна была выйти в российский прокат 5 мая. В фильме рассказывается о том, как графиня Вайолет Кроули получает в наследство владение на юге Франции. Ее семья отправляется на роскошную виллу, а тем временем в аббатстве Даунтон начинаются съемки художественной картины. Релиз мистического фильма Кита Томаса по роману Стивена Кинга "Воспламеняющая взглядом" был запланирован на 12 мая. Главная героиня – восьмилетняя девочка Чарли Макги. Силой воли она может зажигать все, что пожелает, и этим даром хотят воспользоваться спецслужбы.Ранее компания Warner Bros. приостановила выход фильма "Бэтмен" в кинотеатрах России на фоне ситуации на Украине. Премьера супергеройского боевика должна была состояться 3 марта. Также заявления о приостановке поставки фильмов в российские кинотеатры сделали компании Sony, Walt Disney Company, Universal Pictures и Paramount.
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новости культуры, кино и сериалы, стивен кинг, россия
12:28 22.04.2022
 
Премьеры сиквела "Аббатства Даунтон" и фильма по Кингу отложены в России

Майские премьеры сиквела "Аббатства Даунтон" и экранизации романа Кинга отложены в России

© Focus Features/Youtube "Аббатство Даунтон: Новая эра"
 Аббатство Даунтон: Новая эра
© Focus Features/Youtube
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Премьеры полнометражного фильма по мотивам сериала "Аббатство Даунтон" и экранизации романа Стивена Кинга "Воспламеняющая взглядом" перенесли, рассказали РИА Новости в пресс-службе Universal Pictures.

"Релизы пока отложены на неопределенный срок", — говорится в сообщении.

Драма "Аббатство Даунтон: Новая эра" режиссера Саймона Кертиса должна была выйти в российский прокат 5 мая. В фильме рассказывается о том, как графиня Вайолет Кроули получает в наследство владение на юге Франции. Ее семья отправляется на роскошную виллу, а тем временем в аббатстве Даунтон начинаются съемки художественной картины.
Релиз мистического фильма Кита Томаса по роману Стивена Кинга "Воспламеняющая взглядом" был запланирован на 12 мая. Главная героиня – восьмилетняя девочка Чарли Макги. Силой воли она может зажигать все, что пожелает, и этим даром хотят воспользоваться спецслужбы.
© Universal Pictures Russia/Youtube"Воспламеняющая взглядом" (2022)
Воспламеняющая взглядом (2022)
© Universal Pictures Russia/Youtube
"Воспламеняющая взглядом" (2022)
Ранее компания Warner Bros. приостановила выход фильма "Бэтмен" в кинотеатрах России на фоне ситуации на Украине. Премьера супергеройского боевика должна была состояться 3 марта. Также заявления о приостановке поставки фильмов в российские кинотеатры сделали компании Sony, Walt Disney Company, Universal Pictures и Paramount.
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