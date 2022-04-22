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Николас Кейдж станет отцом - РИА Новости, 22.04.2022
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Шоубиз
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Николас Кейдж станет отцом
Николас Кейдж станет отцом - РИА Новости, 22.04.2022
Николас Кейдж станет отцом
Николас Кейдж и его пятая жена Рико Шибата станут родителями, сообщил актер на The Kelly Clarkson Show. У них будет девочка. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T12:17
2022-04-22T12:17
шоубиз
знаменитости
николас кейдж
шоу-бизнес
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Николас Кейдж и его пятая жена Рико Шибата станут родителями, сообщил актер на The Kelly Clarkson Show. У них будет девочка.Кейдж также раскрыл детали имени малышки – ее назовут в честь Джона Леннона.Николас и Рико поженились в прошлом году. Свадьба прошла в Лас-Вегасе в феврале. Жених и невеста обменялись клятвами по католическому и синтоистскому обычаям.
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знаменитости, николас кейдж, шоу-бизнес
12:17 22.04.2022
 
Николас Кейдж станет отцом

Николас Кейдж и его пятая жена Рико Шибата станут родителями

© AP Photo / Evan Agostini/Evan AgostiniНиколас Кейдж
Николас Кейдж - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© AP Photo / Evan Agostini/Evan Agostini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Николас Кейдж и его пятая жена Рико Шибата станут родителями, сообщил актер на The Kelly Clarkson Show. У них будет девочка.
Кейдж также раскрыл детали имени малышки – ее назовут в честь Джона Леннона.

"Мой брат был диджеем и организовал собственную радиостанцию, где играл хиты 60-х. Конечно, он играл и альбом Let It Be и песню Across the Universe. Мне было четыре года, и я был совершенно парализован этой музыкой. Это моя самая любимая песня. Мою малышку будут звать Леннон Оги. Леннон – в честь Джона Леннона, а Оги – в честь моего отца", – признался Кейдж.

Николас и Рико поженились в прошлом году. Свадьба прошла в Лас-Вегасе в феврале. Жених и невеста обменялись клятвами по католическому и синтоистскому обычаям.
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