https://ria.ru/20220422/keydzh-1784878078.html

Николас Кейдж станет отцом

Николас Кейдж станет отцом - РИА Новости, 22.04.2022

Николас Кейдж станет отцом

Николас Кейдж и его пятая жена Рико Шибата станут родителями, сообщил актер на The Kelly Clarkson Show. У них будет девочка. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T12:17

2022-04-22T12:17

2022-04-22T12:17

шоубиз

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николас кейдж

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Николас Кейдж и его пятая жена Рико Шибата станут родителями, сообщил актер на The Kelly Clarkson Show. У них будет девочка.Кейдж также раскрыл детали имени малышки – ее назовут в честь Джона Леннона.Николас и Рико поженились в прошлом году. Свадьба прошла в Лас-Вегасе в феврале. Жених и невеста обменялись клятвами по католическому и синтоистскому обычаям.

https://ria.ru/20220420/prigozhina-1784445319.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, николас кейдж, шоу-бизнес