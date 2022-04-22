Николас Кейдж станет отцом
Николас Кейдж и его пятая жена Рико Шибата станут родителями
© AP Photo / Evan Agostini/Evan AgostiniНиколас Кейдж
© AP Photo / Evan Agostini/Evan Agostini
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Николас Кейдж и его пятая жена Рико Шибата станут родителями, сообщил актер на The Kelly Clarkson Show. У них будет девочка.
Кейдж также раскрыл детали имени малышки – ее назовут в честь Джона Леннона.
"Мой брат был диджеем и организовал собственную радиостанцию, где играл хиты 60-х. Конечно, он играл и альбом Let It Be и песню Across the Universe. Мне было четыре года, и я был совершенно парализован этой музыкой. Это моя самая любимая песня. Мою малышку будут звать Леннон Оги. Леннон – в честь Джона Леннона, а Оги – в честь моего отца", – признался Кейдж.
Николас и Рико поженились в прошлом году. Свадьба прошла в Лас-Вегасе в феврале. Жених и невеста обменялись клятвами по католическому и синтоистскому обычаям.
20 апреля, 11:44ШоубизИосиф Пригожин станет дедушкой