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"Круг добра" планирует помогать детям с нейротрофическим кератитом - РИА Новости, 22.04.2022
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"Круг добра" планирует помогать детям с нейротрофическим кератитом
"Круг добра" планирует помогать детям с нейротрофическим кератитом - РИА Новости, 22.04.2022
"Круг добра" планирует помогать детям с нейротрофическим кератитом
Фонд "Круг добра" планирует помогать детям, страдающим нейротрофическим кератитом, уже утверждены категории детей, для которых будет закупаться... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T15:05
2022-04-22T15:05
общество
фонд "круг добра"
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Фонд "Круг добра" планирует помогать детям, страдающим нейротрофическим кератитом, уже утверждены категории детей, для которых будет закупаться незарегистрированный в России препарат "Оксервейт", сообщается на сайте фонда.Нейротрофический кератит - дегенеративное заболевание роговицы, характеризующееся снижением её чувствительности и нарушением стабильности эпителия роговицы со значительным ухудшением процессов заживления."Эксперты включили в Перечень заболеваний нейротрофический кератит и утвердили категории детей для незарегистрированного препарата Оксервейт, применяемого при этом заболевании",- говорится в сообщении.Вопрос о внесении лекарственного препарата "Оксервейт" в перечень лекарственных препаратов, которые закупает фонд, в соответствии с процедурой, будет вынесен на обсуждение на ближайшем заседании Попечительского совета, уточняется в материале.До этого времени Фонд проведёт предварительную работу с поставщиками по поводу возможности поставки препарата и цены на него.
https://ria.ru/20220321/preparaty-1779239562.html
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общество, фонд "круг добра", здоровье - общество
15:05 22.04.2022
 
"Круг добра" планирует помогать детям с нейротрофическим кератитом

Фонд "Круг добра" утвердил категории детей, для которых будут закупать "Оксервейт"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Игрушка в палате детской больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Фонд "Круг добра" планирует помогать детям, страдающим нейротрофическим кератитом, уже утверждены категории детей, для которых будет закупаться незарегистрированный в России препарат "Оксервейт", сообщается на сайте фонда.
Нейротрофический кератит - дегенеративное заболевание роговицы, характеризующееся снижением её чувствительности и нарушением стабильности эпителия роговицы со значительным ухудшением процессов заживления.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 12:11
Мурашко заявил о создании годового запаса препаратов для "Круга добра"
"Эксперты включили в Перечень заболеваний нейротрофический кератит и утвердили категории детей для незарегистрированного препарата Оксервейт, применяемого при этом заболевании",- говорится в сообщении.
Вопрос о внесении лекарственного препарата "Оксервейт" в перечень лекарственных препаратов, которые закупает фонд, в соответствии с процедурой, будет вынесен на обсуждение на ближайшем заседании Попечительского совета, уточняется в материале.
До этого времени Фонд проведёт предварительную работу с поставщиками по поводу возможности поставки препарата и цены на него.
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