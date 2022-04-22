https://ria.ru/20220422/keratit-1784926391.html
"Круг добра" планирует помогать детям с нейротрофическим кератитом
"Круг добра" планирует помогать детям с нейротрофическим кератитом - РИА Новости, 22.04.2022
"Круг добра" планирует помогать детям с нейротрофическим кератитом
Фонд "Круг добра" планирует помогать детям, страдающим нейротрофическим кератитом, уже утверждены категории детей, для которых будет закупаться... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T15:05
2022-04-22T15:05
2022-04-22T15:05
общество
фонд "круг добра"
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Фонд "Круг добра" планирует помогать детям, страдающим нейротрофическим кератитом, уже утверждены категории детей, для которых будет закупаться незарегистрированный в России препарат "Оксервейт", сообщается на сайте фонда.Нейротрофический кератит - дегенеративное заболевание роговицы, характеризующееся снижением её чувствительности и нарушением стабильности эпителия роговицы со значительным ухудшением процессов заживления."Эксперты включили в Перечень заболеваний нейротрофический кератит и утвердили категории детей для незарегистрированного препарата Оксервейт, применяемого при этом заболевании",- говорится в сообщении.Вопрос о внесении лекарственного препарата "Оксервейт" в перечень лекарственных препаратов, которые закупает фонд, в соответствии с процедурой, будет вынесен на обсуждение на ближайшем заседании Попечительского совета, уточняется в материале.До этого времени Фонд проведёт предварительную работу с поставщиками по поводу возможности поставки препарата и цены на него.
https://ria.ru/20220321/preparaty-1779239562.html
https://ria.ru/20211223/lechenie-1765166932.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, фонд "круг добра", здоровье - общество
"Круг добра" планирует помогать детям с нейротрофическим кератитом
Фонд "Круг добра" утвердил категории детей, для которых будут закупать "Оксервейт"
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости.
Фонд "Круг добра" планирует помогать детям, страдающим нейротрофическим кератитом, уже утверждены категории детей, для которых будет закупаться незарегистрированный в России препарат "Оксервейт", сообщается на сайте
фонда.
Нейротрофический кератит - дегенеративное заболевание роговицы, характеризующееся снижением её чувствительности и нарушением стабильности эпителия роговицы со значительным ухудшением процессов заживления.
"Эксперты включили в Перечень заболеваний нейротрофический кератит и утвердили категории детей для незарегистрированного препарата Оксервейт, применяемого при этом заболевании",- говорится в сообщении.
Вопрос о внесении лекарственного препарата "Оксервейт" в перечень лекарственных препаратов, которые закупает фонд, в соответствии с процедурой, будет вынесен на обсуждение на ближайшем заседании Попечительского совета, уточняется в материале.
До этого времени Фонд проведёт предварительную работу с поставщиками по поводу возможности поставки препарата и цены на него.