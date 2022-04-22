https://ria.ru/20220422/kara-murza-1784885824.html
В Кремле прокомментировали возбуждение дела против политика Кара-Мурзы
В Кремле прокомментировали возбуждение дела против политика Кара-Мурзы - РИА Новости, 22.04.2022
В Кремле прокомментировали возбуждение дела против политика Кара-Мурзы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возбуждение уголовного дела в отношении политика Владимира Кара-Мурзы, заявил, что Следственный... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T12:33
2022-04-22T12:33
2022-04-22T12:33
владимир кара-мурза-младший
россия
вадим прохоров
общество
политика
вооруженные силы рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возбуждение уголовного дела в отношении политика Владимира Кара-Мурзы, заявил, что Следственный комитет России действует в соответствии с законом.Ранее адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров сообщил, что в отношении политика возбуждено уголовное дело по статье 207.3 Уголовного кодекса РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ"."Есть закон, который выполняется. Следственный комитет реализует свои полномочия и обязанности в соответствии с этим законом. Так мы к этому относимся", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как считают в Кремле, может ли преследование по этой статье стать политическим, а под ее действия будут подпадать практически все, кто не согласен с действиями власти.
https://ria.ru/20220418/shlosberg-1784145418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир кара-мурза-младший, россия, вадим прохоров, общество, политика, вооруженные силы рф, дмитрий песков
В Кремле прокомментировали возбуждение дела против политика Кара-Мурзы
Песков о возбуждении дела против политика Кара-Мурзы: есть закон, который выполняется