https://ria.ru/20220422/kara-murza-1784885824.html

В Кремле прокомментировали возбуждение дела против политика Кара-Мурзы

В Кремле прокомментировали возбуждение дела против политика Кара-Мурзы - РИА Новости, 22.04.2022

В Кремле прокомментировали возбуждение дела против политика Кара-Мурзы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возбуждение уголовного дела в отношении политика Владимира Кара-Мурзы, заявил, что Следственный... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T12:33

2022-04-22T12:33

2022-04-22T12:33

владимир кара-мурза-младший

россия

вадим прохоров

общество

политика

вооруженные силы рф

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757267823_0:0:3237:1821_1920x0_80_0_0_5484f05c6855c23c9953a2d848cba632.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возбуждение уголовного дела в отношении политика Владимира Кара-Мурзы, заявил, что Следственный комитет России действует в соответствии с законом.Ранее адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров сообщил, что в отношении политика возбуждено уголовное дело по статье 207.3 Уголовного кодекса РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ"."Есть закон, который выполняется. Следственный комитет реализует свои полномочия и обязанности в соответствии с этим законом. Так мы к этому относимся", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как считают в Кремле, может ли преследование по этой статье стать политическим, а под ее действия будут подпадать практически все, кто не согласен с действиями власти.

https://ria.ru/20220418/shlosberg-1784145418.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир кара-мурза-младший, россия, вадим прохоров, общество, политика, вооруженные силы рф, дмитрий песков