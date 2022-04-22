Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали возбуждение дела против политика Кара-Мурзы - РИА Новости, 22.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220422/kara-murza-1784885824.html
В Кремле прокомментировали возбуждение дела против политика Кара-Мурзы
В Кремле прокомментировали возбуждение дела против политика Кара-Мурзы - РИА Новости, 22.04.2022
В Кремле прокомментировали возбуждение дела против политика Кара-Мурзы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возбуждение уголовного дела в отношении политика Владимира Кара-Мурзы, заявил, что Следственный... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T12:33
2022-04-22T12:33
владимир кара-мурза-младший
россия
вадим прохоров
общество
политика
вооруженные силы рф
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757267823_0:0:3237:1821_1920x0_80_0_0_5484f05c6855c23c9953a2d848cba632.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возбуждение уголовного дела в отношении политика Владимира Кара-Мурзы, заявил, что Следственный комитет России действует в соответствии с законом.Ранее адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров сообщил, что в отношении политика возбуждено уголовное дело по статье 207.3 Уголовного кодекса РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ"."Есть закон, который выполняется. Следственный комитет реализует свои полномочия и обязанности в соответствии с этим законом. Так мы к этому относимся", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как считают в Кремле, может ли преследование по этой статье стать политическим, а под ее действия будут подпадать практически все, кто не согласен с действиями власти.
https://ria.ru/20220418/shlosberg-1784145418.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757267823_506:0:3237:2048_1920x0_80_0_0_c06655e2856dcea702f5f37028464978.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир кара-мурза-младший, россия, вадим прохоров, общество, политика, вооруженные силы рф, дмитрий песков
12:33 22.04.2022
 
В Кремле прокомментировали возбуждение дела против политика Кара-Мурзы

Песков о возбуждении дела против политика Кара-Мурзы: есть закон, который выполняется

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБашни Московского Кремля
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Башни Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возбуждение уголовного дела в отношении политика Владимира Кара-Мурзы, заявил, что Следственный комитет России действует в соответствии с законом.
Ранее адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров сообщил, что в отношении политика возбуждено уголовное дело по статье 207.3 Уголовного кодекса РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ".
"Есть закон, который выполняется. Следственный комитет реализует свои полномочия и обязанности в соответствии с этим законом. Так мы к этому относимся", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как считают в Кремле, может ли преследование по этой статье стать политическим, а под ее действия будут подпадать практически все, кто не согласен с действиями власти.
Лев Шлосберг - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 16:38
Политика Шлосберга оштрафовали за дискредитацию ВС России
 
Владимир Кара-Мурза-младшийРоссияВадим ПрохоровОбществоПолитикаВооруженные силы РФДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала