https://ria.ru/20220422/kara-murza-1784871684.html

Против Кара-Мурзы возбудили дело о распространении фейков о ВС России

Против Кара-Мурзы возбудили дело о распространении фейков о ВС России - РИА Новости, 22.04.2022

Против Кара-Мурзы возбудили дело о распространении фейков о ВС России

В отношении политика Владимира Кара-Мурзы возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, написал в... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T11:40

2022-04-22T11:40

2022-04-22T11:50

россия

происшествия

москва

вооруженные силы рф

владимир кара-мурза-младший

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В отношении политика Владимира Кара-Мурзы возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, написал в социальных сетях его адвокат Вадим Прохоров."Возбуждено уголовное дело по статье 207.3 Уголовного кодекса РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ". Владимир сейчас находится в Главном следственном управлении Следственного комитета России, я выехал к нему", - сообщил защитник.Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет колонии по первой части или от 5 до 10 лет по второй.Хамовнический суд Москвы 12 апреля назначил Кара-Мурзе 15 суток ареста за неповиновение сотруднику полиции. Согласно протоколу, он "при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться".

https://ria.ru/20220418/shlosberg-1784145418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, происшествия, москва, вооруженные силы рф, владимир кара-мурза-младший