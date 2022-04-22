Рейтинг@Mail.ru
Против Кара-Мурзы возбудили дело о распространении фейков о ВС России - РИА Новости, 22.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220422/kara-murza-1784871684.html
Против Кара-Мурзы возбудили дело о распространении фейков о ВС России
Против Кара-Мурзы возбудили дело о распространении фейков о ВС России - РИА Новости, 22.04.2022
Против Кара-Мурзы возбудили дело о распространении фейков о ВС России
В отношении политика Владимира Кара-Мурзы возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, написал в... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T11:40
2022-04-22T11:50
россия
происшествия
москва
вооруженные силы рф
владимир кара-мурза-младший
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152743/65/1527436521_0:128:3046:1842_1920x0_80_0_0_bed9e63622a7e81b104d16c31ba2be90.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В отношении политика Владимира Кара-Мурзы возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, написал в социальных сетях его адвокат Вадим Прохоров."Возбуждено уголовное дело по статье 207.3 Уголовного кодекса РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ". Владимир сейчас находится в Главном следственном управлении Следственного комитета России, я выехал к нему", - сообщил защитник.Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет колонии по первой части или от 5 до 10 лет по второй.Хамовнический суд Москвы 12 апреля назначил Кара-Мурзе 15 суток ареста за неповиновение сотруднику полиции. Согласно протоколу, он "при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться".
https://ria.ru/20220418/shlosberg-1784145418.html
https://ria.ru/20220415/diskreditatsiya-1783716282.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152743/65/1527436521_0:0:2708:2031_1920x0_80_0_0_cc72c6b4519dffd7b41224492b4a92dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, москва, вооруженные силы рф, владимир кара-мурза-младший
11:40 22.04.2022 (обновлено: 11:50 22.04.2022)
 
Против Кара-Мурзы возбудили дело о распространении фейков о ВС России

Против политика Кара-Мурзы возбудили уголовное дело о распространении фейков о ВС России

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкВладимир Кара-Мурза
Владимир Кара-Мурза - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Владимир Кара-Мурза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В отношении политика Владимира Кара-Мурзы возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, написал в социальных сетях его адвокат Вадим Прохоров.
"Возбуждено уголовное дело по статье 207.3 Уголовного кодекса РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ". Владимир сейчас находится в Главном следственном управлении Следственного комитета России, я выехал к нему", - сообщил защитник.
Лев Шлосберг - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 16:38
Политика Шлосберга оштрафовали за дискредитацию ВС России
Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет колонии по первой части или от 5 до 10 лет по второй.
Хамовнический суд Москвы 12 апреля назначил Кара-Мурзе 15 суток ареста за неповиновение сотруднику полиции. Согласно протоколу, он "при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 13:58
Песков отказался давать оценки задержаниям по статье о дискредитации ВС
 
РоссияПроисшествияМоскваВооруженные силы РФВладимир Кара-Мурза-младший
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала