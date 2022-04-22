https://ria.ru/20220422/kara-murza-1784871684.html
Против Кара-Мурзы возбудили дело о распространении фейков о ВС России
Против Кара-Мурзы возбудили дело о распространении фейков о ВС России - РИА Новости, 22.04.2022
Против Кара-Мурзы возбудили дело о распространении фейков о ВС России
В отношении политика Владимира Кара-Мурзы возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, написал в... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T11:40
2022-04-22T11:40
2022-04-22T11:50
россия
происшествия
москва
вооруженные силы рф
владимир кара-мурза-младший
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В отношении политика Владимира Кара-Мурзы возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, написал в социальных сетях его адвокат Вадим Прохоров."Возбуждено уголовное дело по статье 207.3 Уголовного кодекса РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ". Владимир сейчас находится в Главном следственном управлении Следственного комитета России, я выехал к нему", - сообщил защитник.Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет колонии по первой части или от 5 до 10 лет по второй.Хамовнический суд Москвы 12 апреля назначил Кара-Мурзе 15 суток ареста за неповиновение сотруднику полиции. Согласно протоколу, он "при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться".
https://ria.ru/20220418/shlosberg-1784145418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, москва, вооруженные силы рф, владимир кара-мурза-младший
11:40 22.04.2022 (обновлено: 11:50 22.04.2022)
Против Кара-Мурзы возбудили дело о распространении фейков о ВС России
Против политика Кара-Мурзы возбудили уголовное дело о распространении фейков о ВС России