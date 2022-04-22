https://ria.ru/20220422/kanada-1785030851.html

Канада передала Украине гаубицы

Канада передала Украине гаубицы - РИА Новости, 23.04.2022

Канада передала Украине гаубицы

Канада передала Украине тяжелую артиллерию и гаубицы, сообщило минобороны страны. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-22T23:05

2022-04-22T23:05

2022-04-23T00:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

украина

канада

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770432013_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_85dd469909418590e3331fe05fa95be6.jpg

ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Канада передала Украине тяжелую артиллерию и гаубицы, сообщило минобороны страны."Канада предоставила силам безопасности Украины тяжелую артиллерию, как Украина запрашивала", - говорится в распространенном сообщении военного ведомства.Там отмечается, что Украине переданы гаубицы М777 и боеприпасы к ним. Канада также передала Украине дополнительные противотанковые боеприпасы Carl Gustaf. В финальной стадии находится процесс передачи Украине бронированных транспортных средств, которые вскоре отправят на Украину, говорится в сообщении.Всего с января Канада передала Украине военной помощи на 118 млн долларов (около 93 млн долларов США), в бюджете на 2022-2023 годы запланированы еще 500 млн (393 млн долларов США), говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/ukraina-1784562503.html

https://ria.ru/20220422/eda-1784835298.html

украина

канада

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, канада, сша