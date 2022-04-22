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Канада передала Украине гаубицы - РИА Новости, 23.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/kanada-1785030851.html
Канада передала Украине гаубицы
Канада передала Украине гаубицы - РИА Новости, 23.04.2022
Канада передала Украине гаубицы
Канада передала Украине тяжелую артиллерию и гаубицы, сообщило минобороны страны. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-22T23:05
2022-04-23T00:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
канада
сша
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Канада передала Украине тяжелую артиллерию и гаубицы, сообщило минобороны страны."Канада предоставила силам безопасности Украины тяжелую артиллерию, как Украина запрашивала", - говорится в распространенном сообщении военного ведомства.Там отмечается, что Украине переданы гаубицы М777 и боеприпасы к ним. Канада также передала Украине дополнительные противотанковые боеприпасы Carl Gustaf. В финальной стадии находится процесс передачи Украине бронированных транспортных средств, которые вскоре отправят на Украину, говорится в сообщении.Всего с января Канада передала Украине военной помощи на 118 млн долларов (около 93 млн долларов США), в бюджете на 2022-2023 годы запланированы еще 500 млн (393 млн долларов США), говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/ukraina-1784562503.html
https://ria.ru/20220422/eda-1784835298.html
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в мире, владимир путин, украина, канада, сша
23:05 22.04.2022 (обновлено: 00:02 23.04.2022)
 
Канада передала Украине гаубицы

Минобороны Канады сообщило о передаче Украине гаубиц

© Фото : @oleksiireznikov/TwitterСамолет с военной помощью для Украины
Самолет с военной помощью для Украины - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© Фото : @oleksiireznikov/Twitter
Самолет с военной помощью для Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Канада передала Украине тяжелую артиллерию и гаубицы, сообщило минобороны страны.
"Канада предоставила силам безопасности Украины тяжелую артиллерию, как Украина запрашивала", - говорится в распространенном сообщении военного ведомства.
Здание Парламента Канады - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 18:27
Накачка Украины канадским оружием Киеву не поможет, заявил российский посол
Там отмечается, что Украине переданы гаубицы М777 и боеприпасы к ним. Канада также передала Украине дополнительные противотанковые боеприпасы Carl Gustaf. В финальной стадии находится процесс передачи Украине бронированных транспортных средств, которые вскоре отправят на Украину, говорится в сообщении.
Всего с января Канада передала Украине военной помощи на 118 млн долларов (около 93 млн долларов США), в бюджете на 2022-2023 годы запланированы еще 500 млн (393 млн долларов США), говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Пшеница на полях - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 08:00
Против Запада у России есть оружие намного страшнее ракет
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинУкраинаКанадаСША
 
 
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