https://ria.ru/20220422/kalibr-1784875125.html

Фрегат ЧФ нанес удар ракетами "Калибр" по военным объектам на Украине

Фрегат ЧФ нанес удар ракетами "Калибр" по военным объектам на Украине - РИА Новости, 22.04.2022

Фрегат ЧФ нанес удар ракетами "Калибр" по военным объектам на Украине

Фрегат Черноморского флота нанес удар четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по военным объектам Украины, видео с залпом публикует Минобороны РФ. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T11:56

2022-04-22T11:56

2022-04-22T12:03

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Фрегат Черноморского флота нанес удар четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по военным объектам Украины, видео с залпом публикует Минобороны РФ.Ролик демонстрирует кадры с борта корабля и на отдалении, показывающие четыре взлетающие в воздух из корабельной пусковой установки ракеты."Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям на территории Украины", - заявили в ведомстве.Ранее на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что в результате удара высокоточными ракетами большой дальности "Калибр" в районе железнодорожной станции Мелиоративное уничтожено до батальона личного состава противника с вооружением и военной техникой.

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черное море

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Кадры запуска "Калибров" с борта фрегата в Черном море Минобороны России показало кадры запуска "Калибров" с фрегата ЧФ из акватории Черного моря по военным объектам Украины 2022-04-22T11:56 true PT0M55S

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Ольга Маркова

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