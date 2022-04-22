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Фрегат ЧФ нанес удар ракетами "Калибр" по военным объектам на Украине - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/kalibr-1784875125.html
Фрегат ЧФ нанес удар ракетами "Калибр" по военным объектам на Украине
Фрегат ЧФ нанес удар ракетами "Калибр" по военным объектам на Украине - РИА Новости, 22.04.2022
Фрегат ЧФ нанес удар ракетами "Калибр" по военным объектам на Украине
Фрегат Черноморского флота нанес удар четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по военным объектам Украины, видео с залпом публикует Минобороны РФ. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T11:56
2022-04-22T12:03
обострение ситуации в днр и лнр
игорь конашенков
россия
черное море
калибр
в мире
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Фрегат Черноморского флота нанес удар четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по военным объектам Украины, видео с залпом публикует Минобороны РФ.Ролик демонстрирует кадры с борта корабля и на отдалении, показывающие четыре взлетающие в воздух из корабельной пусковой установки ракеты."Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям на территории Украины", - заявили в ведомстве.Ранее на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что в результате удара высокоточными ракетами большой дальности "Калибр" в районе железнодорожной станции Мелиоративное уничтожено до батальона личного состава противника с вооружением и военной техникой.
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Кадры запуска "Калибров" с борта фрегата в Черном море
Минобороны России показало кадры запуска "Калибров" с фрегата ЧФ из акватории Черного моря по военным объектам Украины
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игорь конашенков, россия, черное море, калибр, в мире, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), черноморский флот вмф россии
11:56 22.04.2022 (обновлено: 12:03 22.04.2022)
 
Фрегат ЧФ нанес удар ракетами "Калибр" по военным объектам на Украине

Минобороны показало видео запуска "Калибров" с фрегата ЧФ по военным объектам на Украине

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Фрегат Черноморского флота нанес удар четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по военным объектам Украины, видео с залпом публикует Минобороны РФ.
Ролик демонстрирует кадры с борта корабля и на отдалении, показывающие четыре взлетающие в воздух из корабельной пусковой установки ракеты.
"Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям на территории Украины", - заявили в ведомстве.
Ранее на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что в результате удара высокоточными ракетами большой дальности "Калибр" в районе железнодорожной станции Мелиоративное уничтожено до батальона личного состава противника с вооружением и военной техникой.
Пуск Искандером ракеты по объекту на Украине. Видео Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
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