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В секторе Газа упали две ракеты, запущенные в сторону Израиля
В секторе Газа упали две ракеты, запущенные в сторону Израиля - РИА Новости, 22.04.2022
В секторе Газа упали две ракеты, запущенные в сторону Израиля
Две ракеты были запущены в сторону Израиля из сектора Газа в пятницу вечером, обе упали на территории анклава, сообщила армия обороны Израиля. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T21:49
2022-04-22T21:49
2022-04-22T21:49
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 апр - РИА Новости. Две ракеты были запущены в сторону Израиля из сектора Газа в пятницу вечером, обе упали на территории анклава, сообщила армия обороны Израиля."Ракета упала на открытой местности возле забора в северной части сектора Газа. Еще одна ракета упала внутри сектора", - говорится в сообщении пресс-службы военных.Отмечает, что сирена воздушной тревоги активирована не была.Ранее в пятницу серьезные беспорядки и столкновения с израильскими силовиками были отмечены на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима и возле мечети Аль-Акса.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иерусалим
В секторе Газа упали две ракеты, запущенные в сторону Израиля
В Газе упали две ракеты, запущенные в сторону Израиля, сирены воздушной тревоги не было