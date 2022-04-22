https://ria.ru/20220422/izrail-1785024503.html

В секторе Газа упали две ракеты, запущенные в сторону Израиля

В секторе Газа упали две ракеты, запущенные в сторону Израиля - РИА Новости, 22.04.2022

В секторе Газа упали две ракеты, запущенные в сторону Израиля

Две ракеты были запущены в сторону Израиля из сектора Газа в пятницу вечером, обе упали на территории анклава, сообщила армия обороны Израиля. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T21:49

2022-04-22T21:49

2022-04-22T21:49

в мире

иерусалим

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 апр - РИА Новости. Две ракеты были запущены в сторону Израиля из сектора Газа в пятницу вечером, обе упали на территории анклава, сообщила армия обороны Израиля."Ракета упала на открытой местности возле забора в северной части сектора Газа. Еще одна ракета упала внутри сектора", - говорится в сообщении пресс-службы военных.Отмечает, что сирена воздушной тревоги активирована не была.Ранее в пятницу серьезные беспорядки и столкновения с израильскими силовиками были отмечены на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима и возле мечети Аль-Акса.

https://ria.ru/20220421/izrail-1784616360.html

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иерусалим

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иерусалим