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Беженец рассказал, как силовики неделю избивали его за критику Зеленского - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/izbienie-1784941196.html
Беженец рассказал, как силовики неделю избивали его за критику Зеленского
Беженец рассказал, как силовики неделю избивали его за критику Зеленского - РИА Новости, 22.04.2022
Беженец рассказал, как силовики неделю избивали его за критику Зеленского
Украинские силовики неделю избивали в Киеве гражданина Таджикистана Тимура Хагайназарова за то, что тот посмел критически высказаться о Владимире Зеленском -... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T15:48
2022-04-22T15:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
польша
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украинские силовики неделю избивали в Киеве гражданина Таджикистана Тимура Хагайназарова за то, что тот посмел критически высказаться о Владимире Зеленском - видео с рассказом этого беженца есть в распоряжении РИА Новости.По словам Хагайназарова, силовики забрали его из дома и привезли в какой-то подвал."Начали избивать меня за мое мнение, за то, что я высказывался одному человеку о том, что происходит в целом на Украине, также о Зеленском", - сказал Хагайназаров.Избиения продолжались около недели, вспоминает он."Хотели, чтобы я поменял свое мнение. Но этого они не добились. В концовке меня просто как кутенка выкинули возле дома и сказали, чтобы я вообще не выходил", - добавил Хагайназаров.В апреле Хагайназарову с женой удалось эвакуироваться с Украины через Польшу.
https://ria.ru/20220422/feyk-1784917181.html
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в мире, украина, польша, владимир зеленский
15:48 22.04.2022
 
Беженец рассказал, как силовики неделю избивали его за критику Зеленского

Беженец рассказал, как украинские силовики неделю избивали его за критику Зеленского

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украинские силовики неделю избивали в Киеве гражданина Таджикистана Тимура Хагайназарова за то, что тот посмел критически высказаться о Владимире Зеленском - видео с рассказом этого беженца есть в распоряжении РИА Новости.
По словам Хагайназарова, силовики забрали его из дома и привезли в какой-то подвал.
"Начали избивать меня за мое мнение, за то, что я высказывался одному человеку о том, что происходит в целом на Украине, также о Зеленском", - сказал Хагайназаров.
Избиения продолжались около недели, вспоминает он.
"Хотели, чтобы я поменял свое мнение. Но этого они не добились. В концовке меня просто как кутенка выкинули возле дома и сказали, чтобы я вообще не выходил", - добавил Хагайназаров.
В апреле Хагайназарову с женой удалось эвакуироваться с Украины через Польшу.
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