https://ria.ru/20220422/izbienie-1784941196.html

Беженец рассказал, как силовики неделю избивали его за критику Зеленского

Беженец рассказал, как силовики неделю избивали его за критику Зеленского - РИА Новости, 22.04.2022

Беженец рассказал, как силовики неделю избивали его за критику Зеленского

Украинские силовики неделю избивали в Киеве гражданина Таджикистана Тимура Хагайназарова за то, что тот посмел критически высказаться о Владимире Зеленском -... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T15:48

2022-04-22T15:48

2022-04-22T15:48

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украинские силовики неделю избивали в Киеве гражданина Таджикистана Тимура Хагайназарова за то, что тот посмел критически высказаться о Владимире Зеленском - видео с рассказом этого беженца есть в распоряжении РИА Новости.По словам Хагайназарова, силовики забрали его из дома и привезли в какой-то подвал."Начали избивать меня за мое мнение, за то, что я высказывался одному человеку о том, что происходит в целом на Украине, также о Зеленском", - сказал Хагайназаров.Избиения продолжались около недели, вспоминает он."Хотели, чтобы я поменял свое мнение. Но этого они не добились. В концовке меня просто как кутенка выкинули возле дома и сказали, чтобы я вообще не выходил", - добавил Хагайназаров.В апреле Хагайназарову с женой удалось эвакуироваться с Украины через Польшу.

https://ria.ru/20220422/feyk-1784917181.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, польша, владимир зеленский