https://ria.ru/20220422/integratsiya-1784872019.html

Крымские татары предложили воссоздать КФО для интеграции юга Украины

Крымские татары предложили воссоздать КФО для интеграции юга Украины - РИА Новости, 22.04.2022

Крымские татары предложили воссоздать КФО для интеграции юга Украины

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил восстановить Крымский федеральный округ (КФО) с целью интеграции в... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T11:43

2022-04-22T11:43

2022-04-22T11:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил восстановить Крымский федеральный округ (КФО) с целью интеграции в российское экономическое пространство освобожденных от украинских националистов территорий юга Украины.Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах."Жители Херсонской и Приазовской части Запорожской областей Украины, некогда входившие вместе с Крымом в Таврическую губернию, а ранее - в состав Крымского ханства, заявляют о своем желании вернуться в состав России, так как больше не хотят находиться под гнетом украинских националистов. Центральную роль в экономической и правовой интеграции южных регионов Украины выполняет Крым. Поэтому мне видится, что нужно восстановить Крымский федеральный округ, куда в последующем могут войти регионы юга Украины", - сказал РИА Новости Умеров.По его словам, окончательное решение своей дальнейшей судьбы - за жителями освобожденных регионов. Умеров считает, что должны пройти референдумы по вопросу о включении освобожденных регионов юга Украины в Крымский федеральный округ."Это также историческое воссоединение земель и крымских татар, которые больше полувека там проживают", - подчеркнул Умеров.Крымский федеральный округ был образован в 2014 году в связи с воссоединением Крыма с Россией. В него вошли два новых субъекта: Республика Крым и город федерального значения Севастополь. В 2016 году в целях повышения эффективности деятельности федеральных органов власти Крымский федеральный округ был упразднен, а субъекты включены в состав Южного федерального округа.Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил восстановить Таврическую губернию в ее исторических границах. По его словам, "пора восстановить в исторических границах некогда существовавшую в составе Российской империи Таврическую губернию, ключевую роль в которой будет отыгрывать Крым, как оплот развития, безопасности и стабильности".

https://ria.ru/20220422/integratsiya-1784833146.html

https://ria.ru/20220401/ukraina-1781286166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

михаил шеремет, украина, херсонская область , запорожская область, госдума рф, в мире, эйваз умеров, республика крым