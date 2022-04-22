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Крымские татары предложили воссоздать КФО для интеграции юга Украины - РИА Новости, 22.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/integratsiya-1784872019.html
Крымские татары предложили воссоздать КФО для интеграции юга Украины
Крымские татары предложили воссоздать КФО для интеграции юга Украины - РИА Новости, 22.04.2022
Крымские татары предложили воссоздать КФО для интеграции юга Украины
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил восстановить Крымский федеральный округ (КФО) с целью интеграции в... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T11:43
2022-04-22T11:43
обострение ситуации в днр и лнр
михаил шеремет
украина
херсонская область
запорожская область
госдума рф
в мире
эйваз умеров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил восстановить Крымский федеральный округ (КФО) с целью интеграции в российское экономическое пространство освобожденных от украинских националистов территорий юга Украины.Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах."Жители Херсонской и Приазовской части Запорожской областей Украины, некогда входившие вместе с Крымом в Таврическую губернию, а ранее - в состав Крымского ханства, заявляют о своем желании вернуться в состав России, так как больше не хотят находиться под гнетом украинских националистов. Центральную роль в экономической и правовой интеграции южных регионов Украины выполняет Крым. Поэтому мне видится, что нужно восстановить Крымский федеральный округ, куда в последующем могут войти регионы юга Украины", - сказал РИА Новости Умеров.По его словам, окончательное решение своей дальнейшей судьбы - за жителями освобожденных регионов. Умеров считает, что должны пройти референдумы по вопросу о включении освобожденных регионов юга Украины в Крымский федеральный округ."Это также историческое воссоединение земель и крымских татар, которые больше полувека там проживают", - подчеркнул Умеров.Крымский федеральный округ был образован в 2014 году в связи с воссоединением Крыма с Россией. В него вошли два новых субъекта: Республика Крым и город федерального значения Севастополь. В 2016 году в целях повышения эффективности деятельности федеральных органов власти Крымский федеральный округ был упразднен, а субъекты включены в состав Южного федерального округа.Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил восстановить Таврическую губернию в ее исторических границах. По его словам, "пора восстановить в исторических границах некогда существовавшую в составе Российской империи Таврическую губернию, ключевую роль в которой будет отыгрывать Крым, как оплот развития, безопасности и стабильности".
https://ria.ru/20220422/integratsiya-1784833146.html
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украина
херсонская область
запорожская область
республика крым
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михаил шеремет, украина, херсонская область , запорожская область, госдума рф, в мире, эйваз умеров, республика крым
11:43 22.04.2022
 
Крымские татары предложили воссоздать КФО для интеграции юга Украины

Глава крымских татар Умеров призвал воссоздать КФО для интеграции юга Украины

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил восстановить Крымский федеральный округ (КФО) с целью интеграции в российское экономическое пространство освобожденных от украинских националистов территорий юга Украины.
Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
Крым - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
05:54
В Крыму заявили, что Киев панически боится интеграции юга Украины с Россией
"Жители Херсонской и Приазовской части Запорожской областей Украины, некогда входившие вместе с Крымом в Таврическую губернию, а ранее - в состав Крымского ханства, заявляют о своем желании вернуться в состав России, так как больше не хотят находиться под гнетом украинских националистов. Центральную роль в экономической и правовой интеграции южных регионов Украины выполняет Крым. Поэтому мне видится, что нужно восстановить Крымский федеральный округ, куда в последующем могут войти регионы юга Украины", - сказал РИА Новости Умеров.
По его словам, окончательное решение своей дальнейшей судьбы - за жителями освобожденных регионов. Умеров считает, что должны пройти референдумы по вопросу о включении освобожденных регионов юга Украины в Крымский федеральный округ.
"Это также историческое воссоединение земель и крымских татар, которые больше полувека там проживают", - подчеркнул Умеров.
Крымский федеральный округ был образован в 2014 году в связи с воссоединением Крыма с Россией. В него вошли два новых субъекта: Республика Крым и город федерального значения Севастополь. В 2016 году в целях повышения эффективности деятельности федеральных органов власти Крымский федеральный округ был упразднен, а субъекты включены в состав Южного федерального округа.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил восстановить Таврическую губернию в ее исторических границах. По его словам, "пора восстановить в исторических границах некогда существовавшую в составе Российской империи Таврическую губернию, ключевую роль в которой будет отыгрывать Крым, как оплот развития, безопасности и стабильности".
Сотрудники Росгвардии в освобожденном Мелитополе - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 14:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Крыму рассказали, как жители юга Украины восприняли российских военных
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМихаил ШереметУкраинаХерсонская областьЗапорожская областьГосдума РФВ миреЭйваз УмеровРеспублика Крым
 
 
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