https://ria.ru/20220422/integratsiya-1784833146.html
В Крыму заявили, что Киев панически боится интеграции юга Украины с Россией
В Крыму заявили, что Киев панически боится интеграции юга Украины с Россией - РИА Новости, 22.04.2022
В Крыму заявили, что Киев панически боится интеграции юга Украины с Россией
Киевские власти испытывают панический страх перед интеграцией освобожденных регионов юга Украины с Россией, заявил РИА Новости постпред Крыма при президенте... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T05:54
2022-04-22T05:54
2022-04-22T07:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Киевские власти испытывают панический страх перед интеграцией освобожденных регионов юга Украины с Россией, заявил РИА Новости постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в этом регионе и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать при расчетах российские рубли.По его словам, никакие заявления и угрозы представителей киевской власти не в состоянии противостоять глубинному стремлению народов юга Украины и Крыма к единению и строительству стабильной мирной жизни. Мурадов подчеркнул, что именно панический страх толкает киевских политиков, среди которых уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, тиражировать различные фейки о якобы вывозе зерна, голоде и нарушении Женевской конвенции "О защите гражданского населения во время войны" в освобожденных районах Херсонской и Запорожской областей."Денисовой безразлична судьба людей Херсонской и Запорожской областей. Она годами не обращала никакого внимания на то, как украинские экстремисты с территории той же Херсонской области целенаправленно пытались создать в Крыму гуманитарную катастрофу, лишая жителей полуострова воды, электроэнергии, продовольствия, блокируя все существовавшие в 2014 году транспортные артерии, выплату пенсий и банковских вкладов", - подчеркнул Мурадов.По его словам, Денисова, уроженка Архангельска, ради карьеры предала интересы своей Родины – России.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина, россия, в мире
05:54 22.04.2022 (обновлено: 07:11 22.04.2022)
В Крыму заявили, что Киев панически боится интеграции юга Украины с Россией
Вице-премьер Крыма Мурадов: Киев панически боится интеграции юга Украины с Россией
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Киевские власти испытывают панический страх перед интеграцией освобожденных регионов юга Украины с Россией, заявил РИА Новости постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.
Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины
взяли под контроль всю Херсонскую область
на юге страны. Позже в этом регионе и на юге Запорожской области
начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать при расчетах российские рубли.
"Киевский режим испытывает панический страх перед интеграцией Херсонщины и Приазовья с российским Крымом. Украинские власти упорно ведут свою страну к катастрофе, бросив все в топку самоубийственной войны и провалив в военном угаре посевную в собственной стране, что будут пытаться списать на Россию. В это время юг пока еще Украины формирует свой созидательный путь, ведущий к укреплению наших цивилизационных сил и восстановлению исторических связей с Крымом", - сказал Мурадов.
По его словам, никакие заявления и угрозы представителей киевской власти не в состоянии противостоять глубинному стремлению народов юга Украины и Крыма к единению и строительству стабильной мирной жизни. Мурадов подчеркнул, что именно панический страх толкает киевских политиков, среди которых уполномоченный Верховной рады
Украины по правам человека Людмила Денисова, тиражировать различные фейки о якобы вывозе зерна, голоде и нарушении Женевской конвенции "О защите гражданского населения во время войны" в освобожденных районах Херсонской и Запорожской областей.
"Денисовой безразлична судьба людей Херсонской и Запорожской областей. Она годами не обращала никакого внимания на то, как украинские экстремисты с территории той же Херсонской области целенаправленно пытались создать в Крыму гуманитарную катастрофу, лишая жителей полуострова воды, электроэнергии, продовольствия, блокируя все существовавшие в 2014 году транспортные артерии, выплату пенсий и банковских вкладов", - подчеркнул Мурадов.
По его словам, Денисова, уроженка Архангельска, ради карьеры предала интересы своей Родины – России
.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.