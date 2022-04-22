https://ria.ru/20220422/importozameschenie-1784886415.html
Губернатор: импортозамещение активно развивается в Омской области
Губернатор: импортозамещение активно развивается в Омской области - РИА Новости, 22.04.2022
Губернатор: импортозамещение активно развивается в Омской области
Власти Омской области в последние три года направили около 2 миллиардов рублей бюджетных средств на поддержку проектов по импортозамещению, открыто несколько... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T12:35
2022-04-22T12:35
2022-04-22T13:45
омская область
экономика
омск
омская область
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ОМСК, 22 апр – РИА Новости. Власти Омской области в последние три года направили около 2 миллиардов рублей бюджетных средств на поддержку проектов по импортозамещению, открыто несколько новых производств, сообщил глава региона Александр Бурков в пятницу на встрече с полпредом президента РФ в Сибири Анатолием Серышевым."За последние три года на поддержку проектов по импортозамещению из бюджета области направлено около 2 миллиардов рублей. В регионе открыто несколько импортозамещающих производств. В том числе на Омском заводе инновационных технологий запущена вторая очередь завода котельного оборудования. На Омском нефтеперерабатывающем заводе завершено строительство пяти новых производственных комплексов, сейчас достраивается завод по производству катализаторов – первый в стране в сфере импортозамещения в нефтепереработке", - сообщил Бурков.Он также отметил, что в регионе создана особая экономическая зона "Авангард". Заявленный объем инвестиций по проектам, в том числе нацеленных на импортозамещение, которые будут здесь реализованы, превышает 45 миллиардов рублей. Планируется создать около 700 рабочих мест. Для новых предприятий правительство области предусмотрело пакет налоговых льгот и меры господдержки."По данным за первые два месяца этого года экономика региона показала положительную динамику: промышленность выросла на 8%, объемы ввода жилья показали пятикратный рост, оборот розничной торговли стал больше на 6%. С целью удержать достигнутые показатели в новых экономических условиях мы создали в регионе антикризисный штаб, на котором рассматриваем и утверждаем комплекс мер по поддержке населения, различных секторов экономики, малого и среднего бизнеса, а также системообразующих предприятий", - рассказал губернатор.На встрече также рассмотрели реализацию в регионе федерального проекта "Чистая страна", строительство аэропорта "Омск-Фёдоровка", автодорожного обхода Омска, Красногорского водоподъемного гидроузла. Кроме того, глава региона доложил полпреду о результатах трехдневной рабочей поездки делегации региона в Казахстан, где стороны договорились о расширении сотрудничества в сельском хозяйстве и гуманитарной сфере, развитии межрегиональной кооперации.
https://ria.ru/20220422/avtoprobeg-1784845187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, омск, омская область
ОМСК, 22 апр – РИА Новости. Власти Омской области в последние три года направили около 2 миллиардов рублей бюджетных средств на поддержку проектов по импортозамещению, открыто несколько новых производств, сообщил глава региона Александр Бурков в пятницу на встрече с полпредом президента РФ в Сибири Анатолием Серышевым.
"За последние три года на поддержку проектов по импортозамещению из бюджета области направлено около 2 миллиардов рублей. В регионе открыто несколько импортозамещающих производств. В том числе на Омском заводе инновационных технологий запущена вторая очередь завода котельного оборудования. На Омском нефтеперерабатывающем заводе завершено строительство пяти новых производственных комплексов, сейчас достраивается завод по производству катализаторов – первый в стране в сфере импортозамещения в нефтепереработке", - сообщил Бурков.
Он также отметил, что в регионе создана особая экономическая зона "Авангард". Заявленный объем инвестиций по проектам, в том числе нацеленных на импортозамещение, которые будут здесь реализованы, превышает 45 миллиардов рублей. Планируется создать около 700 рабочих мест. Для новых предприятий правительство области предусмотрело пакет налоговых льгот и меры господдержки.
"По данным за первые два месяца этого года экономика региона показала положительную динамику: промышленность выросла на 8%, объемы ввода жилья показали пятикратный рост, оборот розничной торговли стал больше на 6%. С целью удержать достигнутые показатели в новых экономических условиях мы создали в регионе антикризисный штаб, на котором рассматриваем и утверждаем комплекс мер по поддержке населения, различных секторов экономики, малого и среднего бизнеса, а также системообразующих предприятий", - рассказал губернатор.
На встрече также рассмотрели реализацию в регионе федерального проекта "Чистая страна", строительство аэропорта "Омск-Фёдоровка", автодорожного обхода Омска
, Красногорского водоподъемного гидроузла. Кроме того, глава региона доложил полпреду о результатах трехдневной рабочей поездки делегации региона в Казахстан
, где стороны договорились о расширении сотрудничества в сельском хозяйстве и гуманитарной сфере, развитии межрегиональной кооперации.