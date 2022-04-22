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Коллективный иммунитет к COVID-19 в Москве составляет 37,1 процента - РИА Новости, 22.04.2022
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Распространение коронавируса
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Коллективный иммунитет к COVID-19 в Москве составляет 37,1 процента
Коллективный иммунитет к COVID-19 в Москве составляет 37,1 процента - РИА Новости, 22.04.2022
Коллективный иммунитет к COVID-19 в Москве составляет 37,1 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 37,1%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T14:16
2022-04-22T14:29
распространение коронавируса
общество
москва
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здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 37,1%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 22 апреля коллективный иммунитет 37,1%", - сообщается на сайте в разделе о Москве. Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 461 494 человека, полную вакцинацию - 7 105 165 человек.По данным сайта, в целом по России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 - 43,7%.
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общество, москва, россия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:16 22.04.2022 (обновлено: 14:29 22.04.2022)
 
Коллективный иммунитет к COVID-19 в Москве составляет 37,1 процента

Стопкоронавирус: коллективный иммунитет к COVID-19 в Москве составляет 37,1 процента

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛюди на одной из улиц в Москве
Люди на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Люди на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 37,1%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
"По состоянию на 22 апреля коллективный иммунитет 37,1%", - сообщается на сайте в разделе о Москве. Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 461 494 человека, полную вакцинацию - 7 105 165 человек.
По данным сайта, в целом по России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 - 43,7%.
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