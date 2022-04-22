https://ria.ru/20220422/immunitet-1784913571.html
Коллективный иммунитет к COVID-19 в Москве составляет 37,1 процента
Коллективный иммунитет к COVID-19 в Москве составляет 37,1 процента - РИА Новости, 22.04.2022
Коллективный иммунитет к COVID-19 в Москве составляет 37,1 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 37,1%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T14:16
2022-04-22T14:16
2022-04-22T14:29
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 37,1%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 22 апреля коллективный иммунитет 37,1%", - сообщается на сайте в разделе о Москве. Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 461 494 человека, полную вакцинацию - 7 105 165 человек.По данным сайта, в целом по России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 - 43,7%.
https://ria.ru/20220321/stelsomikron-1779319782.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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14:16 22.04.2022 (обновлено: 14:29 22.04.2022)
Коллективный иммунитет к COVID-19 в Москве составляет 37,1 процента
Стопкоронавирус: коллективный иммунитет к COVID-19 в Москве составляет 37,1 процента