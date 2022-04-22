https://ria.ru/20220422/immunitet-1784910763.html

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 43,7 процента

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 43,7 процента - РИА Новости, 22.04.2022

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 43,7 процента

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 43,7%, вакцинация первым компонентом проведена более 90,3 миллиона раз, следует из данных портала... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T14:06

2022-04-22T14:06

2022-04-22T14:06

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 43,7%, вакцинация первым компонентом проведена более 90,3 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет 43,6%", - говорится в сообщении.Добавляется, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 90 320 287 раз, полностью - 86 465 330.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 45,2%.

https://ria.ru/20220420/profilaktika-1784430649.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии