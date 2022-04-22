https://ria.ru/20220422/immunitet-1784910763.html
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 43,7 процента
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 43,7 процента - РИА Новости, 22.04.2022
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 43,7 процента
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 43,7%, вакцинация первым компонентом проведена более 90,3 миллиона раз, следует из данных портала... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T14:06
2022-04-22T14:06
2022-04-22T14:06
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770498320_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_78e7819fcbfd704bbe5eb1a526845980.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 43,7%, вакцинация первым компонентом проведена более 90,3 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет 43,6%", - говорится в сообщении.Добавляется, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 90 320 287 раз, полностью - 86 465 330.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 45,2%.
https://ria.ru/20220420/profilaktika-1784430649.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770498320_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b97bf9b533e146503221cbde4d76ab4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 43,7 процента
Стопкоронавирус: коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 43,7 процента