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Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 43,7 процента - РИА Новости, 22.04.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220422/immunitet-1784910763.html
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 43,7 процента
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 43,7 процента - РИА Новости, 22.04.2022
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 43,7 процента
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 43,7%, вакцинация первым компонентом проведена более 90,3 миллиона раз, следует из данных портала... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T14:06
2022-04-22T14:06
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 43,7%, вакцинация первым компонентом проведена более 90,3 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет 43,6%", - говорится в сообщении.Добавляется, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 90 320 287 раз, полностью - 86 465 330.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 45,2%.
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:06 22.04.2022
 
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 43,7 процента

Стопкоронавирус: коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 43,7 процента

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М")
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак-М (Спутник М) - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М"). Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 43,7%, вакцинация первым компонентом проведена более 90,3 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
"Коллективный иммунитет 43,6%", - говорится в сообщении.
Добавляется, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 90 320 287 раз, полностью - 86 465 330.
Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 45,2%.
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