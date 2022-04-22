https://ria.ru/20220422/ierusalim-1784739153.html

"Можем это потерять". О чем Иерусалимский патриарх предупредил христиан

"Можем это потерять". О чем Иерусалимский патриарх предупредил христиан - РИА Новости, 22.04.2022

"Можем это потерять". О чем Иерусалимский патриарх предупредил христиан

В Иерусалиме неспокойно: бунтуют и мусульмане, и христиане. Из-за ограничений в пасхальные дни не смогли приехать тысячи паломников, что сильно ударило по... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T08:00

2022-04-22T08:00

2022-04-22T16:30

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Олег Налисник. В Иерусалиме неспокойно: бунтуют и мусульмане, и христиане. Из-за ограничений в пасхальные дни не смогли приехать тысячи паломников, что сильно ударило по бюджету местных общин. Кроме того, люди жалуются на постоянные угрозы и нападения радикалов. О ситуации в священном городе трех религий — в материале РИА Новости.Новая угрозаТакое бывает раз в 30 лет: главные события для христиан, евреев и мусульман совпадают — Пасха, Песах и Рамадан.С конца марта Израиль сотрясают теракты. В Тель-Авиве экстремист открыл огонь по толпе. Было еще несколько нападений, за которые взяли на себя ответственность боевики "Исламского государства"*.Это накалило обстановку вокруг Храмовой горы — святыни ислама и иудаизма. С окончанием Песаха израильские власти запретили евреям посещать ее. Возле мечети Аль-Акса — постоянные стычки палестинцев с полицией. После пятничной молитвы 15 апреля арестовали 400 человек.А местная христианская община вновь заявила об угрозе своему существованию. Верующие вышли на улицы Старого города и призвали власти не допустить постепенного "размытия исторического квартала".Речь идет о районе, где много веков живут последователи Христа. Вокруг главной святыни — храма Гроба Господня — множество церквей различных конфессий, жилая застройка. Основной владелец недвижимости здесь — Иерусалимский патриархат.В 2005-м несколько зданий передали в собственность ортодоксальной иудейской организации "Атерет Коханим". Сделку одобрил патриарх Ириней, что стоило ему трона предстоятеля. Преемник — Феофил — подал иск. Тяжбы продолжались 14 лет, в итоге суд встал на сторону ответчика. Христиане с этим категорически не согласны."Градус ненависти возрос"Люди настаивают на сохранении статус-кво. Обнесенной стеной Старый Иерусалим поделен на четыре квартала: христианский, армянский, мусульманский и еврейский. Последний постепенно расширяется — последователей иудаизма обвиняют "в незаконном захвате" зданий."Мы можем потерять знаменитую "паломническую улицу", по которой ежегодно миллионы людей идут от Яффских ворот к храму Гроба Господня", — сказал на днях патриарх Иерусалимский Феофил.Усугубляют ситуацию и постоянные нападения на христиан — Феофил говорит о "настоящем терроризме".В декабре 2020-го подожгли Церковь всех наций в Гефсиманскому саду. Пожар успели потушить, храм спасли. В феврале 2021-го на воротах румынского монастыря Успения на горе Сион оставили оскорбительные граффити: "Убьем язычников!" и "Смерть христианам, врагам Израиля!"А в декабре злоумышленник в маске повалил кладбищенские кресты на территории храма Святой Тавифы в Яффе, принадлежащего РПЦ.В Русской духовной миссии (РДМ) на Святой земле бьют тревогу. "Участились стычки между мусульманами и иудеями, нападения на собственность христианских церквей и самих христиан, акты вандализма, словом, в целом градус религиозной нетерпимости повысился", — поясняет секретарь РДМ игумен Никон (Головко)."Большая беда"Этим проблемы не исчерпываются. С началом пандемии прекратился приток паломников — до этого Святую землю ежегодно посещали десятки миллионов верующих. По разным оценкам, они приносили госказне и общинам до трех миллиардов долларов.В январе духовенство сообщило, что из-за ослабления антиковидных ограничений активно готовятся к приему гостей. Основной наплыв ожидали на католическую и православную Пасху (17 и 24 апреля соответственно). Однако в самые важные дни город оказался пуст."Очень грустно видеть, что никого нет. В Страстную пятницу (15 апреля у католиков. — Прим. ред.) мы шли процессией по безлюдному Крестному пути, которым Спасителя вели на распятие. И молились перед закрытыми храмами", — пожаловался изданию Jerusalem Post глава ордена францисканцев на Святой земле отец Франческо Паттон.Точно так же пройдет и, пожалуй, главный пасхальный обряд — церемония Благодатного огня в субботу, 23 апреля. Обычно в храме Гроба Господня собираются больше десяти тысяч человек. Однако третий год подряд будет "ковидный сценарий": власти пускают внутрь лишь тысячу богомольцев.Это возмутило христиан. Патриарх Феофил назвал такие меры "необоснованными и несправедливыми", призвав верующих все равно прийти к храму.Традиционно за Благодатным огнем особенно много людей приезжало из России. "Паломники уже прибывают, но их мало. Это большая беда для местного населения, потому что за счет гостей пополнялись бюджеты и арабов-мусульман, и христиан", — отмечает историк-востоковед Михаил Якушев, проработавший более 20 лет на Ближнем Востоке дипломатом.Результат — миграция в поисках лучшей жизни и усиление социальной напряженности. Израильские власти еще год назад пообещали разобраться с участившимися нападениями. А вот вопрос об ограничениях для христиан так и не решили: свои главные даты они встретили в пустых храмах, в отличие от иудеев и мусульман. Есть опасения, что постепенно священный город лишится последователей Христа — уже сейчас их там всего два процента.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210528/gora-1734445154.html

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в мире, израиль, иерусалим, россия, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение