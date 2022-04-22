https://ria.ru/20220422/guterresh-1784996442.html
В Кремле анонсировали встречу Путина с Гутеррешем
В Кремле анонсировали встречу Путина с Гутеррешем - РИА Новости, 22.04.2022
В Кремле анонсировали встречу Путина с Гутеррешем
Президент России Владимир Путин примет генсека ООН Антониу Гутерреша, который 26 апреля прибудет в Москву для переговоров с главой МИД Сергеем Лавровым. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T19:02
2022-04-22T19:02
2022-04-22T23:11
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владимир путин
антониу гутерреш
сергей лавров
дмитрий песков
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет генсека ООН Антониу Гутерреша, который 26 апреля прибудет в Москву для переговоров с главой МИД Сергеем Лавровым.Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Как заявила на брифинге сотрудница пресс-службы организации Эри Канэко, стороны обсудят мирные переговоры с Украиной и гуманитарную ситуацию.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220418/ukraina-1784153192.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, оон, владимир путин, антониу гутерреш, сергей лавров, дмитрий песков, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, донбасс
19:02 22.04.2022 (обновлено: 23:11 22.04.2022)
В Кремле анонсировали встречу Путина с Гутеррешем
Президент Путин 26 апреля примет генсека ООН Гутерреша в Москве