https://ria.ru/20220422/gretsiya-1784868389.html

Греки могут лишиться пасхальной традиции из-за скачка цен

Греки могут лишиться пасхальной традиции из-за скачка цен - РИА Новости, 22.04.2022

Греки могут лишиться пасхальной традиции из-за скачка цен

Жители Греции рискуют лишиться одной из популярных пасхальных традиций из-за сильного роста цен на продукты, топливо и коммунальные услуги, сообщает... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T11:31

2022-04-22T11:31

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Жители Греции рискуют лишиться одной из популярных пасхальных традиций из-за сильного роста цен на продукты, топливо и коммунальные услуги, сообщает видеоагентство Ruptly.Как рассказали журналистам посетители афинского рынка Варвакиос, из-за всеобщего подорожания многие греки не смогут позволить себе одно из главных блюд традиционного пасхального ужина — мясо ягненка, запеченное на вертеле."Я заплатил девять евро за килограмм. Хотя цена на этикетке была 6,99 евро, но когда вы заходите внутрь, вам говорят другую цену. В любом случае мы купили мясо за девять евро за килограмм, здесь 13 килограммов, мы заплатили 123 евро", — пожаловался покупатель по имени Теодосис.Некоторые посетители рынка заявили, что отсутствие пасхального ягненка на праздничном столе — не самая главная проблема ведь рост цен повлиял на все аспекты жизни людей."Рабочий, как мне кажется, не может позволить себе прожиточный минимум, если у него нет собственного дома или если это пенсионер, получающий 500 евро. Сейчас трудные времена. Родители стараются помочь материально своим детям, потому что с зарплатой в 700 или 800 евро в месяц никто не может позволить себе расходы на жизнь, если у тебя нет собственного хозяйства", — рассказал журналистам покупатель по имени Василики.Его слова подтвердил пенсионер Герасимос, который вынужден платить за коммунальные услуги сумму, сопоставимую с его пенсией."Рост цен очень большой. Я живу один и заплатил за электричество 500 евро. Пятьсот евро! А что делать семье из пяти человек, которой нужно пользоваться стиральной машиной и готовить, где они найдут деньги?" — заявил он.Ранее жители Германии высказались против планов властей отказаться от импорта российских энергоносителей. По мнению немецких промышленников, любое внезапное отключение газа может парализовать значительную часть промышленности страны. Исполнительный директор крупнейшего в мире химического концерна BASF Мартин Брудермюллер отметил, что такое решение властей ввергнет ФРГ худший кризис со времен Второй мировой войны.

https://ria.ru/20220422/tseny-1784518248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

германия, basf se, пасха, греция