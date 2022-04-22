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Греки могут лишиться пасхальной традиции из-за скачка цен - РИА Новости, 22.04.2022
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Греки могут лишиться пасхальной традиции из-за скачка цен
Греки могут лишиться пасхальной традиции из-за скачка цен - РИА Новости, 22.04.2022
Греки могут лишиться пасхальной традиции из-за скачка цен
Жители Греции рискуют лишиться одной из популярных пасхальных традиций из-за сильного роста цен на продукты, топливо и коммунальные услуги, сообщает... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T11:31
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германия
basf se
пасха
греция
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Жители Греции рискуют лишиться одной из популярных пасхальных традиций из-за сильного роста цен на продукты, топливо и коммунальные услуги, сообщает видеоагентство Ruptly.Как рассказали журналистам посетители афинского рынка Варвакиос, из-за всеобщего подорожания многие греки не смогут позволить себе одно из главных блюд традиционного пасхального ужина — мясо ягненка, запеченное на вертеле."Я заплатил девять евро за килограмм. Хотя цена на этикетке была 6,99 евро, но когда вы заходите внутрь, вам говорят другую цену. В любом случае мы купили мясо за девять евро за килограмм, здесь 13 килограммов, мы заплатили 123 евро", — пожаловался покупатель по имени Теодосис.Некоторые посетители рынка заявили, что отсутствие пасхального ягненка на праздничном столе — не самая главная проблема ведь рост цен повлиял на все аспекты жизни людей."Рабочий, как мне кажется, не может позволить себе прожиточный минимум, если у него нет собственного дома или если это пенсионер, получающий 500 евро. Сейчас трудные времена. Родители стараются помочь материально своим детям, потому что с зарплатой в 700 или 800 евро в месяц никто не может позволить себе расходы на жизнь, если у тебя нет собственного хозяйства", — рассказал журналистам покупатель по имени Василики.Его слова подтвердил пенсионер Герасимос, который вынужден платить за коммунальные услуги сумму, сопоставимую с его пенсией."Рост цен очень большой. Я живу один и заплатил за электричество 500 евро. Пятьсот евро! А что делать семье из пяти человек, которой нужно пользоваться стиральной машиной и готовить, где они найдут деньги?" — заявил он.Ранее жители Германии высказались против планов властей отказаться от импорта российских энергоносителей. По мнению немецких промышленников, любое внезапное отключение газа может парализовать значительную часть промышленности страны. Исполнительный директор крупнейшего в мире химического концерна BASF Мартин Брудермюллер отметил, что такое решение властей ввергнет ФРГ худший кризис со времен Второй мировой войны.
https://ria.ru/20220422/tseny-1784518248.html
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Греки обеспокоены ценами на продукты и электричество
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германия, basf se, пасха, греция
11:31 22.04.2022 (обновлено: 17:02 22.04.2022)
 
Греки могут лишиться пасхальной традиции из-за скачка цен

Жители Греции могут остаться на Пасху без мяса ягненка из-за резкого скачка цен

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Жители Греции рискуют лишиться одной из популярных пасхальных традиций из-за сильного роста цен на продукты, топливо и коммунальные услуги, сообщает видеоагентство Ruptly.
Как рассказали журналистам посетители афинского рынка Варвакиос, из-за всеобщего подорожания многие греки не смогут позволить себе одно из главных блюд традиционного пасхального ужина — мясо ягненка, запеченное на вертеле.
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"Я заплатил девять евро за килограмм. Хотя цена на этикетке была 6,99 евро, но когда вы заходите внутрь, вам говорят другую цену. В любом случае мы купили мясо за девять евро за килограмм, здесь 13 килограммов, мы заплатили 123 евро", — пожаловался покупатель по имени Теодосис.
Некоторые посетители рынка заявили, что отсутствие пасхального ягненка на праздничном столе — не самая главная проблема ведь рост цен повлиял на все аспекты жизни людей.
"Рабочий, как мне кажется, не может позволить себе прожиточный минимум, если у него нет собственного дома или если это пенсионер, получающий 500 евро. Сейчас трудные времена. Родители стараются помочь материально своим детям, потому что с зарплатой в 700 или 800 евро в месяц никто не может позволить себе расходы на жизнь, если у тебя нет собственного хозяйства", — рассказал журналистам покупатель по имени Василики.
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Его слова подтвердил пенсионер Герасимос, который вынужден платить за коммунальные услуги сумму, сопоставимую с его пенсией.
"Рост цен очень большой. Я живу один и заплатил за электричество 500 евро. Пятьсот евро! А что делать семье из пяти человек, которой нужно пользоваться стиральной машиной и готовить, где они найдут деньги?" — заявил он.
Ранее жители Германии высказались против планов властей отказаться от импорта российских энергоносителей. По мнению немецких промышленников, любое внезапное отключение газа может парализовать значительную часть промышленности страны. Исполнительный директор крупнейшего в мире химического концерна BASF Мартин Брудермюллер отметил, что такое решение властей ввергнет ФРГ худший кризис со времен Второй мировой войны.
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