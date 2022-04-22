https://ria.ru/20220422/gps-1784997031.html

"Уральские авиалинии" инструктируют пилотов на случай сбоев в работе GPS

"Уральские авиалинии" инструктируют пилотов на случай сбоев в работе GPS - РИА Новости, 22.04.2022

"Уральские авиалинии" инструктируют пилотов на случай сбоев в работе GPS

Авиакомпания "Уральские авиалинии" проводит дополнительную подготовку членов летных экипажей на случай сбоев в работе американской навигационной системы GPS,... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T19:05

2022-04-22T19:05

2022-04-22T19:21

уральские авиалинии

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

gps

европейское агентство авиационной безопасности (easa)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" проводит дополнительную подготовку членов летных экипажей на случай сбоев в работе американской навигационной системы GPS, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.Ранее Росавиация сообщила, что в связи с получением информации от Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) о возможности возникновения сбоев сигналов GPS ведомство превентивно уведомило заинтересованные организации и авиакомпании по этому вопросу."Никакого особого решения Росавиация не принимала, а лишь рекомендовала провести дополнительную подготовку членов летных экипажей. Мы создали конспект для пилотов, где осветили все вопросы, указанные в рекомендации", - сказала собеседница агентства.В пресс-службе уточнили, что сбои в работе GPS происходят с 2014 года, проблемы наблюдались в Ростовской области, в Крыму и в районе Кипра. По данным "Уральских авиалиний", в таких случаях экипажи справлялись без особых трудностей, потому что оборудование и руководство по летной эксплуатации эксплуатируемых компанией Airbus предусматривают процедурные действия для экипажей на случай сбоев в работе GPS. Как подчеркнул перевозчик, после 24 февраля текущего года авиакомпания не выполняет полеты в этих регионах из-за введенных ограничений, соответственно количество таких событий существенно уменьшилось.

https://ria.ru/20220422/glonass-1784973478.html

https://ria.ru/20220422/gps-1784841045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

уральские авиалинии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), gps, европейское агентство авиационной безопасности (easa), россия, общество, новости - туризм