19:05 22.04.2022 (обновлено: 19:21 22.04.2022)
"Уральские авиалинии" инструктируют пилотов на случай сбоев в работе GPS
Авиакомпания "Уральские авиалинии" инструктируют пилотов на случай сбоев в работе GPS
© Фото : Анастасия Кабанова"Уральские авиалинии" в аэропорту Сочи
© Фото : Анастасия Кабанова
"Уральские авиалинии" в аэропорту Сочи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" проводит дополнительную подготовку членов летных экипажей на случай сбоев в работе американской навигационной системы GPS, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Ранее Росавиация сообщила, что в связи с получением информации от Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) о возможности возникновения сбоев сигналов GPS ведомство превентивно уведомило заинтересованные организации и авиакомпании по этому вопросу.
"Никакого особого решения Росавиация не принимала, а лишь рекомендовала провести дополнительную подготовку членов летных экипажей. Мы создали конспект для пилотов, где осветили все вопросы, указанные в рекомендации", - сказала собеседница агентства.
В пресс-службе уточнили, что сбои в работе GPS происходят с 2014 года, проблемы наблюдались в Ростовской области, в Крыму и в районе Кипра. По данным "Уральских авиалиний", в таких случаях экипажи справлялись без особых трудностей, потому что оборудование и руководство по летной эксплуатации эксплуатируемых компанией Airbus предусматривают процедурные действия для экипажей на случай сбоев в работе GPS. Как подчеркнул перевозчик, после 24 февраля текущего года авиакомпания не выполняет полеты в этих регионах из-за введенных ограничений, соответственно количество таких событий существенно уменьшилось.