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"Уральские авиалинии" инструктируют пилотов на случай сбоев в работе GPS - РИА Новости, 22.04.2022
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"Уральские авиалинии" инструктируют пилотов на случай сбоев в работе GPS
"Уральские авиалинии" инструктируют пилотов на случай сбоев в работе GPS - РИА Новости, 22.04.2022
"Уральские авиалинии" инструктируют пилотов на случай сбоев в работе GPS
Авиакомпания "Уральские авиалинии" проводит дополнительную подготовку членов летных экипажей на случай сбоев в работе американской навигационной системы GPS,... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T19:05
2022-04-22T19:21
уральские авиалинии
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
gps
европейское агентство авиационной безопасности (easa)
россия
общество
новости - туризм
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" проводит дополнительную подготовку членов летных экипажей на случай сбоев в работе американской навигационной системы GPS, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.Ранее Росавиация сообщила, что в связи с получением информации от Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) о возможности возникновения сбоев сигналов GPS ведомство превентивно уведомило заинтересованные организации и авиакомпании по этому вопросу."Никакого особого решения Росавиация не принимала, а лишь рекомендовала провести дополнительную подготовку членов летных экипажей. Мы создали конспект для пилотов, где осветили все вопросы, указанные в рекомендации", - сказала собеседница агентства.В пресс-службе уточнили, что сбои в работе GPS происходят с 2014 года, проблемы наблюдались в Ростовской области, в Крыму и в районе Кипра. По данным "Уральских авиалиний", в таких случаях экипажи справлялись без особых трудностей, потому что оборудование и руководство по летной эксплуатации эксплуатируемых компанией Airbus предусматривают процедурные действия для экипажей на случай сбоев в работе GPS. Как подчеркнул перевозчик, после 24 февраля текущего года авиакомпания не выполняет полеты в этих регионах из-за введенных ограничений, соответственно количество таких событий существенно уменьшилось.
https://ria.ru/20220422/glonass-1784973478.html
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уральские авиалинии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), gps, европейское агентство авиационной безопасности (easa), россия, общество, новости - туризм
19:05 22.04.2022 (обновлено: 19:21 22.04.2022)
 
"Уральские авиалинии" инструктируют пилотов на случай сбоев в работе GPS

Авиакомпания "Уральские авиалинии" инструктируют пилотов на случай сбоев в работе GPS

© Фото : Анастасия Кабанова"Уральские авиалинии" в аэропорту Сочи
Уральские авиалинии в аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© Фото : Анастасия Кабанова
"Уральские авиалинии" в аэропорту Сочи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" проводит дополнительную подготовку членов летных экипажей на случай сбоев в работе американской навигационной системы GPS, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Ранее Росавиация сообщила, что в связи с получением информации от Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) о возможности возникновения сбоев сигналов GPS ведомство превентивно уведомило заинтересованные организации и авиакомпании по этому вопросу.
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"Никакого особого решения Росавиация не принимала, а лишь рекомендовала провести дополнительную подготовку членов летных экипажей. Мы создали конспект для пилотов, где осветили все вопросы, указанные в рекомендации", - сказала собеседница агентства.
В пресс-службе уточнили, что сбои в работе GPS происходят с 2014 года, проблемы наблюдались в Ростовской области, в Крыму и в районе Кипра. По данным "Уральских авиалиний", в таких случаях экипажи справлялись без особых трудностей, потому что оборудование и руководство по летной эксплуатации эксплуатируемых компанией Airbus предусматривают процедурные действия для экипажей на случай сбоев в работе GPS. Как подчеркнул перевозчик, после 24 февраля текущего года авиакомпания не выполняет полеты в этих регионах из-за введенных ограничений, соответственно количество таких событий существенно уменьшилось.
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Уральские авиалинииФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)GPSЕвропейское агентство авиационной безопасности (EASA)РоссияОбществоНовости - Туризм
 
 
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