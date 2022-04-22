https://ria.ru/20220422/gospodderzhka-1784881863.html
В Липецкой области увеличат господдержку фермеров и сельхозкооперативов
В Липецкой области увеличат господдержку фермеров и сельхозкооперативов - РИА Новости, 22.04.2022
В Липецкой области увеличат господдержку фермеров и сельхозкооперативов
Объем госфинансирования на развитие агростартапов, семейных ферм и сельскохозяйственных кооперативов Липецкой области в 2022 году составит 158,2 миллиона... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T12:20
2022-04-22T12:20
2022-04-22T12:20
липецкая область
господдержка
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 22 апр – РИА Новости. Объем госфинансирования на развитие агростартапов, семейных ферм и сельскохозяйственных кооперативов Липецкой области в 2022 году составит 158,2 миллиона рублей, из них 134 миллиона - средства федерального бюджета, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что в прошлом году фермеры и кооперативы Липецкой области в виде грантов получили из федерального и областного бюджетов 143,2 миллиона рублей. В этом году получат на 15 миллионов больше. Деньги аграриям будут выделены в виде грантов, самый востребованный из которых "Агростартап". В текущем году на него предусмотрено 80,2 миллиона рублей, что на 18,3 миллиона больше, чем в прошлом. На получение этого гранта могут рассчитывать даже те, кто никогда не занимался сельским хозяйством, а максимальный размер финансирования составляет 3 миллиона рублей.В 2021 году "Агростартапом" воспользовались 26 липецких фермера.На развитие семейных ферм запланировано 42,9 миллиона рублей, что на 38,4 миллиона рублей больше, чем в 2021 году. Максимальный размер одного гранта составляет 15 миллионов рублей. В прошлом году этом видом поддержки воспользовались 8 хозяйств, направив деньги на разведение крупного рогатого скота, осетров, овец, а также растениеводство и производство козьего сыра.На гранты кооперативам выделено 35,1 миллиона рублей. Эти средства грантополучатели смогут направить на развитие материально-технической базы. Максимальный размер в этом виде поддержки составляет 20 миллионов рублей.
https://ria.ru/20220421/remont-1784727782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
господдержка, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 22 апр – РИА Новости
. Объем госфинансирования на развитие агростартапов, семейных ферм и сельскохозяйственных кооперативов Липецкой области в 2022 году составит 158,2 миллиона рублей, из них 134 миллиона - средства федерального бюджета, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
Он уточнил, что в прошлом году фермеры и кооперативы Липецкой области в виде грантов получили из федерального и областного бюджетов 143,2 миллиона рублей. В этом году получат на 15 миллионов больше. Деньги аграриям будут выделены в виде грантов, самый востребованный из которых "Агростартап". В текущем году на него предусмотрено 80,2 миллиона рублей, что на 18,3 миллиона больше, чем в прошлом. На получение этого гранта могут рассчитывать даже те, кто никогда не занимался сельским хозяйством, а максимальный размер финансирования составляет 3 миллиона рублей.
В 2021 году "Агростартапом" воспользовались 26 липецких фермера.
На развитие семейных ферм запланировано 42,9 миллиона рублей, что на 38,4 миллиона рублей больше, чем в 2021 году. Максимальный размер одного гранта составляет 15 миллионов рублей. В прошлом году этом видом поддержки воспользовались 8 хозяйств, направив деньги на разведение крупного рогатого скота, осетров, овец, а также растениеводство и производство козьего сыра.
На гранты кооперативам выделено 35,1 миллиона рублей. Эти средства грантополучатели смогут направить на развитие материально-технической базы. Максимальный размер в этом виде поддержки составляет 20 миллионов рублей.
"Малые формы хозяйствования вносят значительный вклад в аграрную экономику региона, поэтому очень важно поддерживать аграриев. Оказывая им помощь, государство создает условия для создания, расширения и модернизации производственной базы новых хозяйств" - отметил Артамонов.