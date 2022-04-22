https://ria.ru/20220422/gospodderzhka-1784881863.html

В Липецкой области увеличат господдержку фермеров и сельхозкооперативов

В Липецкой области увеличат господдержку фермеров и сельхозкооперативов - РИА Новости, 22.04.2022

В Липецкой области увеличат господдержку фермеров и сельхозкооперативов

Объем госфинансирования на развитие агростартапов, семейных ферм и сельскохозяйственных кооперативов Липецкой области в 2022 году составит 158,2 миллиона... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T12:20

2022-04-22T12:20

2022-04-22T12:20

липецкая область

господдержка

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 22 апр – РИА Новости. Объем госфинансирования на развитие агростартапов, семейных ферм и сельскохозяйственных кооперативов Липецкой области в 2022 году составит 158,2 миллиона рублей, из них 134 миллиона - средства федерального бюджета, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что в прошлом году фермеры и кооперативы Липецкой области в виде грантов получили из федерального и областного бюджетов 143,2 миллиона рублей. В этом году получат на 15 миллионов больше. Деньги аграриям будут выделены в виде грантов, самый востребованный из которых "Агростартап". В текущем году на него предусмотрено 80,2 миллиона рублей, что на 18,3 миллиона больше, чем в прошлом. На получение этого гранта могут рассчитывать даже те, кто никогда не занимался сельским хозяйством, а максимальный размер финансирования составляет 3 миллиона рублей.В 2021 году "Агростартапом" воспользовались 26 липецких фермера.На развитие семейных ферм запланировано 42,9 миллиона рублей, что на 38,4 миллиона рублей больше, чем в 2021 году. Максимальный размер одного гранта составляет 15 миллионов рублей. В прошлом году этом видом поддержки воспользовались 8 хозяйств, направив деньги на разведение крупного рогатого скота, осетров, овец, а также растениеводство и производство козьего сыра.На гранты кооперативам выделено 35,1 миллиона рублей. Эти средства грантополучатели смогут направить на развитие материально-технической базы. Максимальный размер в этом виде поддержки составляет 20 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220421/remont-1784727782.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

господдержка, игорь артамонов