https://ria.ru/20220422/gosduma-1784980098.html

В Госдуме оценили возможность воссоздания Крымского федерального округа

В Госдуме оценили возможность воссоздания Крымского федерального округа - РИА Новости, 22.04.2022

В Госдуме оценили возможность воссоздания Крымского федерального округа

Крымский федеральный округ может быть образован после проведения спецоперации на Украине, его жителями станут граждане освобожденных территорий, заявил РИА... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T17:51

2022-04-22T17:51

2022-04-22T18:28

екатерина ii

эйваз умеров

российская империя

украина

херсонская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151868/99/1518689914_0:43:1200:718_1920x0_80_0_0_c334e041bb0806fcb440557d188c01a6.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Крымский федеральный округ может быть образован после проведения спецоперации на Украине, его жителями станут граждане освобожденных территорий, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик.Ранее глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил восстановить Крымский федеральный округ (КФО) с целью интеграции в российское экономическое пространство освобожденных от украинских националистов территорий юга Украины."Как бы сейчас неонацисты и их западные кураторы ни пытались переписать историю, сделать у них это не получится, и историческая справедливость восторжествует. Крымский федеральный округ может быть воссоздан, а его населением станут жители освобожденных территорий Украины, которые исторически принадлежали России", - сказал Белик.Как отметил парламентарий, во время правления Екатерины II границы Российской империи значительно расширились, создавались новые поселения и города.Также, по словам Белика, переименование основанных еще в Российской империи городов или снос в них памятников "не позволит уничтожить исторические и духовные скрепы, которые способны сплотить людей, презирающих нацизм".Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.

https://ria.ru/20220422/tavriya-1784947797.html

https://ria.ru/20220410/krym-1782765497.html

российская империя

украина

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

екатерина ii, эйваз умеров, российская империя, украина, херсонская область , общество