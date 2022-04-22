https://ria.ru/20220422/gosduma-1784980098.html
В Госдуме оценили возможность воссоздания Крымского федерального округа
В Госдуме оценили возможность воссоздания Крымского федерального округа - РИА Новости, 22.04.2022
В Госдуме оценили возможность воссоздания Крымского федерального округа
Крымский федеральный округ может быть образован после проведения спецоперации на Украине, его жителями станут граждане освобожденных территорий, заявил РИА... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T17:51
2022-04-22T17:51
2022-04-22T18:28
екатерина ii
эйваз умеров
российская империя
украина
херсонская область
общество
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Крымский федеральный округ может быть образован после проведения спецоперации на Украине, его жителями станут граждане освобожденных территорий, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик.Ранее глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил восстановить Крымский федеральный округ (КФО) с целью интеграции в российское экономическое пространство освобожденных от украинских националистов территорий юга Украины."Как бы сейчас неонацисты и их западные кураторы ни пытались переписать историю, сделать у них это не получится, и историческая справедливость восторжествует. Крымский федеральный округ может быть воссоздан, а его населением станут жители освобожденных территорий Украины, которые исторически принадлежали России", - сказал Белик.Как отметил парламентарий, во время правления Екатерины II границы Российской империи значительно расширились, создавались новые поселения и города.Также, по словам Белика, переименование основанных еще в Российской империи городов или снос в них памятников "не позволит уничтожить исторические и духовные скрепы, которые способны сплотить людей, презирающих нацизм".Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
https://ria.ru/20220422/tavriya-1784947797.html
https://ria.ru/20220410/krym-1782765497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатерина ii, эйваз умеров, российская империя, украина, херсонская область , общество
17:51 22.04.2022 (обновлено: 18:28 22.04.2022)
В Госдуме оценили возможность воссоздания Крымского федерального округа
Депутат Госдумы Белик считает воссоздание Крымского федерального округа возможным
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Крымский федеральный округ может быть образован после проведения спецоперации на Украине, его жителями станут граждане освобожденных территорий, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик.
Ранее глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров
предложил восстановить Крымский федеральный округ (КФО) с целью интеграции в российское экономическое пространство освобожденных от украинских националистов территорий юга Украины
.
"Как бы сейчас неонацисты и их западные кураторы ни пытались переписать историю, сделать у них это не получится, и историческая справедливость восторжествует. Крымский федеральный округ может быть воссоздан, а его населением станут жители освобожденных территорий Украины, которые исторически принадлежали России", - сказал Белик.
Как отметил парламентарий, во время правления Екатерины II
границы Российской империи
значительно расширились, создавались новые поселения и города.
"Мариуполь основан благодаря Екатерине II, первоначально его населением стали греки и армяне, переселенные императрицей из Крыма, который тогда еще не был российским", - сказал он.
Также, по словам Белика, переименование основанных еще в Российской империи городов или снос в них памятников "не позволит уничтожить исторические и духовные скрепы, которые способны сплотить людей, презирающих нацизм".
Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область
на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области
начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.