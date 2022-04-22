https://ria.ru/20220422/gomselmash-1784984823.html
Рязанская область заключила соглашение о сотрудничестве с ОАО "Гомсельмаш"
Рязанская область заключила соглашение о сотрудничестве с ОАО "Гомсельмаш" - РИА Новости, 22.04.2022
Рязанская область заключила соглашение о сотрудничестве с ОАО "Гомсельмаш"
Рязанская область заключила с ОАО "Гомсельмаш" соглашение о сотрудничестве в сфере развития АПК региона, в частности, обеспечении рязанских аграриев... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T18:08
2022-04-22T18:08
2022-04-22T18:08
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 22 апр – РИА Новости. Рязанская область заключила с ОАО "Гомсельмаш" соглашение о сотрудничестве в сфере развития АПК региона, в частности, обеспечении рязанских аграриев спецтехникой, сообщает правительство Рязанской области.Документ подписали губернатор региона Николай Любимов и генеральный директор ОАО "Гомсельмаш" Александр Новиков."Соглашение предусматривает мероприятия по развитию АПК региона и обеспечению потребностей рязанских сельхозтоваропроизводителей в специализированной технике", - говорится в сообщении. В частности, в рамках соглашения в период 2022-2025 годов планируются поставки комбайнов в различных комплектациях, опрыскивателей, почвообрабатывающей техники, сеялок, жаток и подборщиков, а также узлов, агрегатов, запасных частей, используемых при проведении сервисных работ на технике холдинга "Гомсельмаш".Губернатор Николай Любимов отметил, что документ сделает более тесным сотрудничество с компанией "Гомсельмаш" в работе по укреплению парка сельхозтехники региона. "Рязанские аграрии сегодня демонстрируют достойнейшие результаты. Мы со своей стороны стараемся оказывать максимальную помощь сельхозпредприятиям, сделать так, чтобы меры поддержки были для них доступными и применимыми. В обновлении парка машин тоже помогаем. Сотрудничество с "Гомсельмашем", уверен, сделает эту поддержку более эффективной", – сказал Николай Любимов.Губернатор подчеркнул, что дальнейший рост производственных показателей – одна из основных задач региона, для чего есть потенциал, ресурсы и возможности, и "Гомсельмаш", по его словам, станет в этом надежным партнером. Генеральный директор предприятия Александр Новиков также отметил, что, по его мнению, такую совместную работу ждет только успех.
https://ria.ru/20220414/agrarii-1783595390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, николай любимов, экономика, россия, белоруссия
Рязанская область заключила соглашение о сотрудничестве с ОАО "Гомсельмаш"
Рязанская область заключила с ОАО "Гомсельмаш" соглашение о сотрудничестве в сфере АПК
РЯЗАНЬ, 22 апр – РИА Новости.
Рязанская область заключила с ОАО "Гомсельмаш" соглашение о сотрудничестве в сфере развития АПК региона, в частности, обеспечении рязанских аграриев спецтехникой, сообщает
правительство Рязанской области.
Документ подписали губернатор региона Николай Любимов
и генеральный директор ОАО "Гомсельмаш" Александр Новиков.
"Соглашение предусматривает мероприятия по развитию АПК региона и обеспечению потребностей рязанских сельхозтоваропроизводителей в специализированной технике", - говорится в сообщении. В частности, в рамках соглашения в период 2022-2025 годов планируются поставки комбайнов в различных комплектациях, опрыскивателей, почвообрабатывающей техники, сеялок, жаток и подборщиков, а также узлов, агрегатов, запасных частей, используемых при проведении сервисных работ на технике холдинга "Гомсельмаш".
Губернатор Николай Любимов отметил, что документ сделает более тесным сотрудничество с компанией "Гомсельмаш" в работе по укреплению парка сельхозтехники региона. "Рязанские аграрии сегодня демонстрируют достойнейшие результаты. Мы со своей стороны стараемся оказывать максимальную помощь сельхозпредприятиям, сделать так, чтобы меры поддержки были для них доступными и применимыми. В обновлении парка машин тоже помогаем. Сотрудничество с "Гомсельмашем", уверен, сделает эту поддержку более эффективной", – сказал Николай Любимов.
Губернатор подчеркнул, что дальнейший рост производственных показателей – одна из основных задач региона, для чего есть потенциал, ресурсы и возможности, и "Гомсельмаш", по его словам, станет в этом надежным партнером. Генеральный директор предприятия Александр Новиков также отметил, что, по его мнению, такую совместную работу ждет только успех.