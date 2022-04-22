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Рязанская область заключила соглашение о сотрудничестве с ОАО "Гомсельмаш" - РИА Новости, 22.04.2022
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Рязанская область заключила соглашение о сотрудничестве с ОАО "Гомсельмаш"
Рязанская область заключила соглашение о сотрудничестве с ОАО "Гомсельмаш" - РИА Новости, 22.04.2022
Рязанская область заключила соглашение о сотрудничестве с ОАО "Гомсельмаш"
Рязанская область заключила с ОАО "Гомсельмаш" соглашение о сотрудничестве в сфере развития АПК региона, в частности, обеспечении рязанских аграриев... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T18:08
2022-04-22T18:08
рязанская область
рязанская область
николай любимов
экономика
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РЯЗАНЬ, 22 апр – РИА Новости. Рязанская область заключила с ОАО "Гомсельмаш" соглашение о сотрудничестве в сфере развития АПК региона, в частности, обеспечении рязанских аграриев спецтехникой, сообщает правительство Рязанской области.Документ подписали губернатор региона Николай Любимов и генеральный директор ОАО "Гомсельмаш" Александр Новиков."Соглашение предусматривает мероприятия по развитию АПК региона и обеспечению потребностей рязанских сельхозтоваропроизводителей в специализированной технике", - говорится в сообщении. В частности, в рамках соглашения в период 2022-2025 годов планируются поставки комбайнов в различных комплектациях, опрыскивателей, почвообрабатывающей техники, сеялок, жаток и подборщиков, а также узлов, агрегатов, запасных частей, используемых при проведении сервисных работ на технике холдинга "Гомсельмаш".Губернатор Николай Любимов отметил, что документ сделает более тесным сотрудничество с компанией "Гомсельмаш" в работе по укреплению парка сельхозтехники региона. "Рязанские аграрии сегодня демонстрируют достойнейшие результаты. Мы со своей стороны стараемся оказывать максимальную помощь сельхозпредприятиям, сделать так, чтобы меры поддержки были для них доступными и применимыми. В обновлении парка машин тоже помогаем. Сотрудничество с "Гомсельмашем", уверен, сделает эту поддержку более эффективной", – сказал Николай Любимов.Губернатор подчеркнул, что дальнейший рост производственных показателей – одна из основных задач региона, для чего есть потенциал, ресурсы и возможности, и "Гомсельмаш", по его словам, станет в этом надежным партнером. Генеральный директор предприятия Александр Новиков также отметил, что, по его мнению, такую совместную работу ждет только успех.
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рязанская область, николай любимов, экономика, россия, белоруссия
18:08 22.04.2022
 
Рязанская область заключила соглашение о сотрудничестве с ОАО "Гомсельмаш"

Рязанская область заключила с ОАО "Гомсельмаш" соглашение о сотрудничестве в сфере АПК

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Рязань и Рязанский кремль
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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РЯЗАНЬ, 22 апр – РИА Новости. Рязанская область заключила с ОАО "Гомсельмаш" соглашение о сотрудничестве в сфере развития АПК региона, в частности, обеспечении рязанских аграриев спецтехникой, сообщает правительство Рязанской области.
Документ подписали губернатор региона Николай Любимов и генеральный директор ОАО "Гомсельмаш" Александр Новиков.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 18:38Рязанская область
Глава Рязанской области пообещал поддержать аграриев
"Соглашение предусматривает мероприятия по развитию АПК региона и обеспечению потребностей рязанских сельхозтоваропроизводителей в специализированной технике", - говорится в сообщении. В частности, в рамках соглашения в период 2022-2025 годов планируются поставки комбайнов в различных комплектациях, опрыскивателей, почвообрабатывающей техники, сеялок, жаток и подборщиков, а также узлов, агрегатов, запасных частей, используемых при проведении сервисных работ на технике холдинга "Гомсельмаш".
Губернатор Николай Любимов отметил, что документ сделает более тесным сотрудничество с компанией "Гомсельмаш" в работе по укреплению парка сельхозтехники региона. "Рязанские аграрии сегодня демонстрируют достойнейшие результаты. Мы со своей стороны стараемся оказывать максимальную помощь сельхозпредприятиям, сделать так, чтобы меры поддержки были для них доступными и применимыми. В обновлении парка машин тоже помогаем. Сотрудничество с "Гомсельмашем", уверен, сделает эту поддержку более эффективной", – сказал Николай Любимов.
Губернатор подчеркнул, что дальнейший рост производственных показателей – одна из основных задач региона, для чего есть потенциал, ресурсы и возможности, и "Гомсельмаш", по его словам, станет в этом надежным партнером. Генеральный директор предприятия Александр Новиков также отметил, что, по его мнению, такую совместную работу ждет только успех.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 18:42Рязанская область
Губернатор Любимов: 12 регионов готовы войти в ассоциацию импортозамещения
 
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