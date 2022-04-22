https://ria.ru/20220422/glonass-1784973478.html

Эксперт рассказал, какие трудности ждут авиацию при замене GPS на ГЛОНАСС

Эксперт рассказал, какие трудности ждут авиацию при замене GPS на ГЛОНАСС - РИА Новости, 22.04.2022

Эксперт рассказал, какие трудности ждут авиацию при замене GPS на ГЛОНАСС

Для замены оборудования американской навигационной системы GPS на ГЛОНАСС в авиации необходимы комплексные исследования, что потребует крупных затрат – и пока... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T17:29

2022-04-22T17:29

2022-04-22T17:29

космос - риа наука

дмитрий рогозин

россия

роскосмос

глонасс (система навигации)

gps

общество

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Для замены оборудования американской навигационной системы GPS на ГЛОНАСС в авиации необходимы комплексные исследования, что потребует крупных затрат – и пока неизвестно, кто возьмет их на себя, заявил РИА Новости директор авиакомпании "Геликс" Вадим Балдин.Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что ввиду возможного отключения GPS в РФ госкорпорация предложит "в обязательном порядке" установить во всех российских аэропортах станции ГЛОНАСС для обеспечения высокоточного навигационного сигнала, а приемники ГЛОНАСС — на всех эксплуатирующихся в России самолетах.По словам Балдина, использование современных спутников позиционирования - отличный вариант по сравнению со штурманскими картами. Но особенность авиации заключается в том, что установка дополнительного оборудования возможна только после согласования с конструкторским бюро - разработчиком летательного аппарата. Связано это с тем, пояснил он, что любое допоборудование в кабине самолета или вертолета увеличивает потребление электроэнергии и может воздействовать на другую аппаратуру."Поэтому для того, чтобы установить системы ГЛОНАСС, например, на вертолет, необходимо провести комплексное исследование уже установленных систем. Все это стоит больших денег, из-за этого возникает вопрос: кто возьмет эти затраты на себя?" - сказал Балдин.

https://ria.ru/20220422/samolety-1784895165.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220422/rogozin-1784845414.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, дмитрий рогозин, россия, роскосмос, глонасс (система навигации), gps, общество