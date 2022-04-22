https://ria.ru/20220422/glonass-1784973478.html
Эксперт рассказал, какие трудности ждут авиацию при замене GPS на ГЛОНАСС
Эксперт рассказал, какие трудности ждут авиацию при замене GPS на ГЛОНАСС - РИА Новости, 22.04.2022
Эксперт рассказал, какие трудности ждут авиацию при замене GPS на ГЛОНАСС
Для замены оборудования американской навигационной системы GPS на ГЛОНАСС в авиации необходимы комплексные исследования, что потребует крупных затрат – и пока... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T17:29
2022-04-22T17:29
2022-04-22T17:29
космос - риа наука
дмитрий рогозин
россия
роскосмос
глонасс (система навигации)
gps
общество
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Для замены оборудования американской навигационной системы GPS на ГЛОНАСС в авиации необходимы комплексные исследования, что потребует крупных затрат – и пока неизвестно, кто возьмет их на себя, заявил РИА Новости директор авиакомпании "Геликс" Вадим Балдин.Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что ввиду возможного отключения GPS в РФ госкорпорация предложит "в обязательном порядке" установить во всех российских аэропортах станции ГЛОНАСС для обеспечения высокоточного навигационного сигнала, а приемники ГЛОНАСС — на всех эксплуатирующихся в России самолетах.По словам Балдина, использование современных спутников позиционирования - отличный вариант по сравнению со штурманскими картами. Но особенность авиации заключается в том, что установка дополнительного оборудования возможна только после согласования с конструкторским бюро - разработчиком летательного аппарата. Связано это с тем, пояснил он, что любое допоборудование в кабине самолета или вертолета увеличивает потребление электроэнергии и может воздействовать на другую аппаратуру."Поэтому для того, чтобы установить системы ГЛОНАСС, например, на вертолет, необходимо провести комплексное исследование уже установленных систем. Все это стоит больших денег, из-за этого возникает вопрос: кто возьмет эти затраты на себя?" - сказал Балдин.
https://ria.ru/20220422/samolety-1784895165.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220422/rogozin-1784845414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, дмитрий рогозин, россия, роскосмос, глонасс (система навигации), gps, общество
Эксперт рассказал, какие трудности ждут авиацию при замене GPS на ГЛОНАСС
Глава "Геликс" Балдин рассказал, какие трудности ждут авиацию при замене GPS на ГЛОНАСС
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Для замены оборудования американской навигационной системы GPS на ГЛОНАСС в авиации необходимы комплексные исследования, что потребует крупных затрат – и пока неизвестно, кто возьмет их на себя, заявил РИА Новости директор авиакомпании "Геликс" Вадим Балдин.
Ранее глава "Роскосмоса
" Дмитрий Рогозин
сообщил, что ввиду возможного отключения GPS
в РФ
госкорпорация предложит "в обязательном порядке" установить во всех российских аэропортах станции ГЛОНАСС
для обеспечения высокоточного навигационного сигнала, а приемники ГЛОНАСС — на всех эксплуатирующихся в России самолетах.
По словам Балдина, использование современных спутников позиционирования - отличный вариант по сравнению со штурманскими картами. Но особенность авиации заключается в том, что установка дополнительного оборудования возможна только после согласования с конструкторским бюро - разработчиком летательного аппарата. Связано это с тем, пояснил он, что любое допоборудование в кабине самолета или вертолета увеличивает потребление электроэнергии и может воздействовать на другую аппаратуру.
"Поэтому для того, чтобы установить системы ГЛОНАСС, например, на вертолет, необходимо провести комплексное исследование уже установленных систем. Все это стоит больших денег, из-за этого возникает вопрос: кто возьмет эти затраты на себя?" - сказал Балдин.