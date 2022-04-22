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Эксперт рассказал, какие трудности ждут авиацию при замене GPS на ГЛОНАСС - РИА Новости, 22.04.2022
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Эксперт рассказал, какие трудности ждут авиацию при замене GPS на ГЛОНАСС
Эксперт рассказал, какие трудности ждут авиацию при замене GPS на ГЛОНАСС - РИА Новости, 22.04.2022
Эксперт рассказал, какие трудности ждут авиацию при замене GPS на ГЛОНАСС
Для замены оборудования американской навигационной системы GPS на ГЛОНАСС в авиации необходимы комплексные исследования, что потребует крупных затрат – и пока... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T17:29
2022-04-22T17:29
космос - риа наука
дмитрий рогозин
россия
роскосмос
глонасс (система навигации)
gps
общество
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Для замены оборудования американской навигационной системы GPS на ГЛОНАСС в авиации необходимы комплексные исследования, что потребует крупных затрат – и пока неизвестно, кто возьмет их на себя, заявил РИА Новости директор авиакомпании "Геликс" Вадим Балдин.Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что ввиду возможного отключения GPS в РФ госкорпорация предложит "в обязательном порядке" установить во всех российских аэропортах станции ГЛОНАСС для обеспечения высокоточного навигационного сигнала, а приемники ГЛОНАСС — на всех эксплуатирующихся в России самолетах.По словам Балдина, использование современных спутников позиционирования - отличный вариант по сравнению со штурманскими картами. Но особенность авиации заключается в том, что установка дополнительного оборудования возможна только после согласования с конструкторским бюро - разработчиком летательного аппарата. Связано это с тем, пояснил он, что любое допоборудование в кабине самолета или вертолета увеличивает потребление электроэнергии и может воздействовать на другую аппаратуру."Поэтому для того, чтобы установить системы ГЛОНАСС, например, на вертолет, необходимо провести комплексное исследование уже установленных систем. Все это стоит больших денег, из-за этого возникает вопрос: кто возьмет эти затраты на себя?" - сказал Балдин.
https://ria.ru/20220422/samolety-1784895165.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220422/rogozin-1784845414.html
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космос - риа наука, дмитрий рогозин, россия, роскосмос, глонасс (система навигации), gps, общество
17:29 22.04.2022
 
Эксперт рассказал, какие трудности ждут авиацию при замене GPS на ГЛОНАСС

Глава "Геликс" Балдин рассказал, какие трудности ждут авиацию при замене GPS на ГЛОНАСС

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСтенд АО "Глонасс"
Стенд АО Глонасс - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Для замены оборудования американской навигационной системы GPS на ГЛОНАСС в авиации необходимы комплексные исследования, что потребует крупных затрат – и пока неизвестно, кто возьмет их на себя, заявил РИА Новости директор авиакомпании "Геликс" Вадим Балдин.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что ввиду возможного отключения GPS в РФ госкорпорация предложит "в обязательном порядке" установить во всех российских аэропортах станции ГЛОНАСС для обеспечения высокоточного навигационного сигнала, а приемники ГЛОНАСС — на всех эксплуатирующихся в России самолетах.
Модель космического аппарата российской глобальной навигационной системы Глонасс-К - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
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Эксперт рассказал, как перевести российские самолеты с GPS на ГЛОНАСС
По словам Балдина, использование современных спутников позиционирования - отличный вариант по сравнению со штурманскими картами. Но особенность авиации заключается в том, что установка дополнительного оборудования возможна только после согласования с конструкторским бюро - разработчиком летательного аппарата. Связано это с тем, пояснил он, что любое допоборудование в кабине самолета или вертолета увеличивает потребление электроэнергии и может воздействовать на другую аппаратуру.
"Поэтому для того, чтобы установить системы ГЛОНАСС, например, на вертолет, необходимо провести комплексное исследование уже установленных систем. Все это стоит больших денег, из-за этого возникает вопрос: кто возьмет эти затраты на себя?" - сказал Балдин.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
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Рогозин предложил Минтрансу и Росавиации заменить GPS на ГЛОНАСС
 
Космос - РИА НаукаДмитрий РогозинРоссияРоскосмосГЛОНАСС (система навигации)GPSОбщество
 
 
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