https://ria.ru/20220422/gipermarket-1784839681.html
В Госдуме предложили сократить работу гипермаркетов по воскресеньям
В Госдуме предложили сократить работу гипермаркетов по воскресеньям - РИА Новости, 22.04.2022
В Госдуме предложили сократить работу гипермаркетов по воскресеньям
Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил Министерству промышленности и торговли изменить режим работы крупных гипермаркетов по воскресеньям, сообщает RT со... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T08:40
2022-04-22T08:40
2022-04-22T18:03
экономика
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил Министерству промышленности и торговли изменить режим работы крупных гипермаркетов по воскресеньям, сообщает RT со ссылкой на копию обращения парламентария к главе ведомства Денису Мантурову.Как сказано в письме депутата, сокращение часов работы больших торговых точек поможет развитию российских фермерских рынков, поскольку сейчас мер по поддержке таких малых предприятий в области сельского хозяйства недостаточно."Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения законопроекта об ограничении режима работы продуктовых гипермаркетов в выходные дни (воскресенье. — Прим. ред.)", — заявил Матвейчев.Альтернативой сетевым магазинам для покупателей, по мнению законодателя, должны стать небольшие точки в шаговой доступности, а также ярмарки, которые сейчас имеют либо узкую "экологическую" специализацию, либо слишком ограниченную и локальную аудиторию.
https://ria.ru/20220418/kulich-1784053369.html
https://ria.ru/20220412/selkhoz-1783221889.html
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экономика
08:40 22.04.2022 (обновлено: 18:03 22.04.2022)
В Госдуме предложили сократить работу гипермаркетов по воскресеньям
Депутат ГД Матвейчев предложил Минпромторгу ограничить работу гипермаркетов по выходным
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости.
Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил Министерству промышленности и торговли изменить режим работы крупных гипермаркетов по воскресеньям, сообщает RT
со ссылкой на копию обращения парламентария к главе ведомства Денису Мантурову.
Как сказано в письме депутата, сокращение часов работы больших торговых точек поможет развитию российских фермерских рынков, поскольку сейчас мер по поддержке таких малых предприятий в области сельского хозяйства недостаточно.
"Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения законопроекта об ограничении режима работы продуктовых гипермаркетов в выходные дни (воскресенье. — Прим. ред.)", — заявил Матвейчев.
Альтернативой сетевым магазинам для покупателей, по мнению законодателя, должны стать небольшие точки в шаговой доступности, а также ярмарки, которые сейчас имеют либо узкую "экологическую" специализацию, либо слишком ограниченную и локальную аудиторию.