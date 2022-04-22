https://ria.ru/20220422/gipermarket-1784839681.html

В Госдуме предложили сократить работу гипермаркетов по воскресеньям

В Госдуме предложили сократить работу гипермаркетов по воскресеньям - РИА Новости, 22.04.2022

В Госдуме предложили сократить работу гипермаркетов по воскресеньям

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил Министерству промышленности и торговли изменить режим работы крупных гипермаркетов по воскресеньям, сообщает RT со... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T08:40

2022-04-22T08:40

2022-04-22T18:03

экономика

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил Министерству промышленности и торговли изменить режим работы крупных гипермаркетов по воскресеньям, сообщает RT со ссылкой на копию обращения парламентария к главе ведомства Денису Мантурову.Как сказано в письме депутата, сокращение часов работы больших торговых точек поможет развитию российских фермерских рынков, поскольку сейчас мер по поддержке таких малых предприятий в области сельского хозяйства недостаточно."Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения законопроекта об ограничении режима работы продуктовых гипермаркетов в выходные дни (воскресенье. — Прим. ред.)", — заявил Матвейчев.Альтернативой сетевым магазинам для покупателей, по мнению законодателя, должны стать небольшие точки в шаговой доступности, а также ярмарки, которые сейчас имеют либо узкую "экологическую" специализацию, либо слишком ограниченную и локальную аудиторию.

https://ria.ru/20220418/kulich-1784053369.html

https://ria.ru/20220412/selkhoz-1783221889.html

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2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика