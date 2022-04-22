https://ria.ru/20220422/gazifikatsiya-1784839498.html

Проектные работы по газификации Приангарья дофинансируют на миллиард рублей

Проектные работы по газификации Приангарья дофинансируют на миллиард рублей - РИА Новости, 22.04.2022

Проектные работы по газификации Приангарья дофинансируют на миллиард рублей

Проектные работы по газификации Приангарья планируется увеличить на 1 млрд рублей, до 22 млрд, об этом говорили на встрече главы региона с руководством ПАО... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T08:37

2022-04-22T08:37

2022-04-22T09:56

иркутская область

экономика

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 22 апр - РИА Новости. Проектные работы по газификации Приангарья планируется увеличить на 1 млрд рублей, до 22 млрд, об этом говорили на встрече главы региона с руководством ПАО "Газпром", сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Санкт-Петербург провёл ряд встреч с руководством ПАО "Газпром". Их темами стала газификация региона.С заместителем председателя правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым, в частности, глава региона обсудил актуализацию программы развития газоснабжения и газификации области до 2025 года."Проектная работа предполагает увеличение инвестиций в газификацию области до 22 млрд рублей. Это на 1 млрд рублей больше по сравнению с действующей редакцией (программы - ред.)", - говорится в сообщении.По словам Кобзева, программа развития газоснабжения и газификации области до 2025 года была подписана в сентябре 2021 года. Изначально она включала только Жигаловский район. Теперь в неё включили Киренский район, Братск и Усть-Кут."Мы с Виталием Анатольевичем обсудили параметры газификации домовладений, теплоисточников, объектов экономики на этих территориях, предложили компании пересмотреть параметры и увеличить количество котельных и домовладений в рамках программы примерно в два раза", - сказал Кобзев.На встрече с генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым губернатор также обсудил решение вывести за рамки программы мероприятия по газификации Братска, так как вся дальнейшая работа будет проводиться в соответствии с поручением президента РФ по догазификации регионов. Отдельный план догазификации Братска был подписан в феврале 2022 года. Дополнительно к программе газификации, инвестиции в догазификацию составят около 2 млрд рублей. Также Густов рассказал о работе по переходу линии газопровода с правого берега Ангары на левый в Братске. На данный момент есть несколько вариантов проектных решений. Ход реализации проектов, в том числе инвестиционных, на территории Иркутской области обсудили на встрече с заместителем председателя правления ПАО "Газпром" Олегом Аксютиным.

https://ria.ru/20220414/gazifikatsiya-1783575769.html

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Варвара Скокшина

экономика, игорь кобзев, виталий маркелов, олег аксютин, братск, иркутская область, санкт-петербург, газпром, газпром межрегионгаз