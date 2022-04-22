https://ria.ru/20220422/gaz-1785017666.html

МВФ: Европа сможет обходиться без российского газа не дольше полугода

МВФ: Европа сможет обходиться без российского газа не дольше полугода - РИА Новости, 22.04.2022

МВФ: Европа сможет обходиться без российского газа не дольше полугода

Европа сможет обходиться без газа РФ не дольше шести месяцев, после чего европейская экономика значительно ощутит негативное влияние от отказа, заявил агентству РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T20:52

2022-04-22T20:52

2022-04-22T21:38

экономика

александр новак

дмитрий биричевский

европа

украина

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Европа сможет обходиться без газа РФ не дольше шести месяцев, после чего европейская экономика значительно ощутит негативное влияние от отказа, заявил агентству Франс Пресс глава Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер."В течение следующих шести месяцев Европа может жить при полном отключении (от российского газа). В то же время, если бы отключение продлилось до зимы или даже более долгое время, это имело бы значительные негативные последствия (для европейской экономики)", - приводит агентство слова Каммера.По его словам, какого-то одного способа повилять на ситуацию не существует - необходим комплекс мер. Так, по его словам, одной из мер является поиск альтернативных источников поставок, к чему уже приступил ряд стран. Каммер также отметил, что потребители могут, в свою очередь, снизить потребление энергоресурсов, чтобы "заранее накопить газ" и смягчить эффект от дальнейшего возможного отключения.Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.Вице-премьер РФ Александр Новак ранее отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы. Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявил ранее Новак.

https://ria.ru/20220422/gaz-1785002807.html

https://ria.ru/20220422/sanktsii-1785011259.html

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экономика, александр новак, дмитрий биричевский, европа, украина