https://ria.ru/20220422/gaz-1785002807.html
Цены на газ в Европе завершили неделю выше 1050 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе завершили неделю выше 1050 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 22.04.2022
Цены на газ в Европе завершили неделю выше 1050 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе к закрытию торгов пятницы снизились почти на 5%, оставшись выше отметки в 1050 долларов за тысячу кубометров, следует из данных ICE... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T19:44
2022-04-22T19:44
2022-04-22T19:44
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Цены на газ в Европе к закрытию торгов пятницы снизились почти на 5%, оставшись выше отметки в 1050 долларов за тысячу кубометров, следует из данных ICE Futures.Ближайшие, майские, фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на отметке 1151 доллар за тысячу кубометров и в первые минуты подорожали почти до 1173 долларов. Это ценовой максимум торгов в пятницу. Однако вскоре рост цен замедлился, а в последние часы торгов фьючерсы торговались в минусе. Ценовой минимум составил 1044,2 доллара, а цена закрытия достигла 1063,1 доллара, что на 4,9% ниже расчётной цены накануне — 1117,4 доллара.Цены на газ резко выросли в конце зимы – начале весны — после того, как президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине.В начале марта стоимость газа из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляла исторические максимумы, после чего к середине месяца снизилась более чем втрое. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.Однако ощутимый рост газовых котировок в Европе начался ещё прошлой весной, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года
https://ria.ru/20220422/niderlandy-1784971444.html
https://ria.ru/20220422/germaniya-1784949114.html
https://ria.ru/20220422/gaz-1784909006.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, россия, природный газ, в мире
Цены на газ в Европе завершили неделю выше 1050 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе снизились почти на 5%, оставшись выше 1050 долларов за тысячу кубов
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Цены на газ в Европе к закрытию торгов пятницы снизились почти на 5%, оставшись выше отметки в 1050 долларов за тысячу кубометров, следует из данных ICE Futures.
Ближайшие, майские, фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на отметке 1151 доллар за тысячу кубометров и в первые минуты подорожали почти до 1173 долларов. Это ценовой максимум торгов в пятницу. Однако вскоре рост цен замедлился, а в последние часы торгов фьючерсы торговались в минусе. Ценовой минимум составил 1044,2 доллара, а цена закрытия достигла 1063,1 доллара, что на 4,9% ниже расчётной цены накануне — 1117,4 доллара.
Цены на газ резко выросли в конце зимы – начале весны — после того, как президент Владимир Путин
21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик
, а 24 февраля Россия
начала военную операцию на Украине
.
В начале марта стоимость газа из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляла исторические максимумы, после чего к середине месяца снизилась более чем втрое. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.
Однако ощутимый рост газовых котировок в Европе
начался ещё прошлой весной, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии
, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года