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Цены на газ в Европе завершили неделю выше 1050 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 22.04.2022
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Цены на газ в Европе завершили неделю выше 1050 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе завершили неделю выше 1050 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 22.04.2022
Цены на газ в Европе завершили неделю выше 1050 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе к закрытию торгов пятницы снизились почти на 5%, оставшись выше отметки в 1050 долларов за тысячу кубометров, следует из данных ICE... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T19:44
2022-04-22T19:44
экономика
европа
россия
природный газ
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Цены на газ в Европе к закрытию торгов пятницы снизились почти на 5%, оставшись выше отметки в 1050 долларов за тысячу кубометров, следует из данных ICE Futures.Ближайшие, майские, фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на отметке 1151 доллар за тысячу кубометров и в первые минуты подорожали почти до 1173 долларов. Это ценовой максимум торгов в пятницу. Однако вскоре рост цен замедлился, а в последние часы торгов фьючерсы торговались в минусе. Ценовой минимум составил 1044,2 доллара, а цена закрытия достигла 1063,1 доллара, что на 4,9% ниже расчётной цены накануне — 1117,4 доллара.Цены на газ резко выросли в конце зимы – начале весны — после того, как президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине.В начале марта стоимость газа из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляла исторические максимумы, после чего к середине месяца снизилась более чем втрое. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.Однако ощутимый рост газовых котировок в Европе начался ещё прошлой весной, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года
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экономика, европа, россия, природный газ, в мире
19:44 22.04.2022
 
Цены на газ в Европе завершили неделю выше 1050 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе снизились почти на 5%, оставшись выше 1050 долларов за тысячу кубов

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция в Вечеше, Венгрия
Газоприемная станция в Вечеше, Венгрия - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция в Вечеше, Венгрия. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Цены на газ в Европе к закрытию торгов пятницы снизились почти на 5%, оставшись выше отметки в 1050 долларов за тысячу кубометров, следует из данных ICE Futures.
Ближайшие, майские, фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на отметке 1151 доллар за тысячу кубометров и в первые минуты подорожали почти до 1173 долларов. Это ценовой максимум торгов в пятницу. Однако вскоре рост цен замедлился, а в последние часы торгов фьючерсы торговались в минусе. Ценовой минимум составил 1044,2 доллара, а цена закрытия достигла 1063,1 доллара, что на 4,9% ниже расчётной цены накануне — 1117,4 доллара.
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
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В Нидерландах назвали сроки отказа от российского газа, нефти и угля
Цены на газ резко выросли в конце зимы – начале весны — после того, как президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине.
В начале марта стоимость газа из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляла исторические максимумы, после чего к середине месяца снизилась более чем втрое. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
16:12
В Баварии заявили о тотальной катастрофе при отказе от российского газа
Однако ощутимый рост газовых котировок в Европе начался ещё прошлой весной, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
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Макрон предупредил Европу о последствиях отказа от российского газа
 
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