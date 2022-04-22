https://ria.ru/20220422/gaz-1784909006.html

Макрон предупредил Европу о последствиях отказа от российского газа

Макрон предупредил Европу о последствиях отказа от российского газа - РИА Новости, 22.04.2022

Макрон предупредил Европу о последствиях отказа от российского газа

Европа следующей зимой столкнется с последствиями, если у нее не будет российского газа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T13:59

2022-04-22T13:59

2022-04-22T20:54

эммануэль макрон

в мире

франция

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782544284_0:308:2994:1992_1920x0_80_0_0_9003c190117ac4cfdcaf1c2273e428f1.jpg

ПАРИЖ, 22 апр — РИА Новости. Европа следующей зимой столкнется с последствиями, если у нее не будет российского газа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Последствий этого (санкций против российских энергоресурсов) мы не увидим весной и летом 2022 года (запасы в газохранилищах пополнены), но следующей зимой мы их ощутим, если больше не будет российского газа", — сказал Макрон в интервью Ouest-France.Запад ввел новые санкции против России из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220422/eda-1784835298.html

https://ria.ru/20220422/ukraina-1784898251.html

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

эммануэль макрон, в мире, франция, россия, экономика