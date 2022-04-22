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Макрон предупредил Европу о последствиях отказа от российского газа - РИА Новости, 22.04.2022
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Макрон предупредил Европу о последствиях отказа от российского газа
Макрон предупредил Европу о последствиях отказа от российского газа - РИА Новости, 22.04.2022
Макрон предупредил Европу о последствиях отказа от российского газа
Европа следующей зимой столкнется с последствиями, если у нее не будет российского газа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T13:59
2022-04-22T20:54
эммануэль макрон
в мире
франция
россия
экономика
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ПАРИЖ, 22 апр — РИА Новости. Европа следующей зимой столкнется с последствиями, если у нее не будет российского газа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Последствий этого (санкций против российских энергоресурсов) мы не увидим весной и летом 2022 года (запасы в газохранилищах пополнены), но следующей зимой мы их ощутим, если больше не будет российского газа", — сказал Макрон в интервью Ouest-France.Запад ввел новые санкции против России из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220422/eda-1784835298.html
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эммануэль макрон, в мире, франция, россия, экономика
13:59 22.04.2022 (обновлено: 20:54 22.04.2022)
 
Макрон предупредил Европу о последствиях отказа от российского газа

Макрон заявил, что Европа столкнется зимой с последствиями отказа от российского газа

© AP Photo / Bob EdmeПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© AP Photo / Bob Edme
Президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 22 апр — РИА Новости. Европа следующей зимой столкнется с последствиями, если у нее не будет российского газа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Последствий этого (санкций против российских энергоресурсов) мы не увидим весной и летом 2022 года (запасы в газохранилищах пополнены), но следующей зимой мы их ощутим, если больше не будет российского газа", — сказал Макрон в интервью Ouest-France.
Запад ввел новые санкции против России из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Пшеница на полях - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
08:00
Против Запада у России есть оружие намного страшнее ракет
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
13:15
Шольц заявил, что эмбарго на российский газ не принесет мир на Украину
 
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