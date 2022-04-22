https://ria.ru/20220422/gaz-1784848328.html

"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину

"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину - РИА Новости, 22.04.2022

"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину

"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей, в объеме 58,2 миллиона кубометров на 22 апреля, сообщила... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T09:59

2022-04-22T09:59

2022-04-22T10:05

экономика

газпром

россия

украина

европа

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей, в объеме 58,2 миллиона кубометров на 22 апреля, сообщила компания."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 58,2 миллиона кубических метров на 22 апреля", - говорится в сообщении.Контрактные обязательства "Газпрома" перед Украиной по бронированию мощностей украинской ГТС на этот год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. С конца февраля украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на близком к этому объему уровне.Однако в апреле, одновременно с потеплением в Европе, транзит снизился. Но это не говорит о нарушении "Газпромом" транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, газпром, россия, украина, европа