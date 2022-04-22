https://ria.ru/20220422/gaz-1784848328.html
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину - РИА Новости, 22.04.2022
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей, в объеме 58,2 миллиона кубометров на 22 апреля, сообщила... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T09:59
2022-04-22T09:59
2022-04-22T10:05
экономика
газпром
россия
украина
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569038740_0:58:2768:1615_1920x0_80_0_0_f480911ef727aec6868b0ff9033e5088.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей, в объеме 58,2 миллиона кубометров на 22 апреля, сообщила компания."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 58,2 миллиона кубических метров на 22 апреля", - говорится в сообщении.Контрактные обязательства "Газпрома" перед Украиной по бронированию мощностей украинской ГТС на этот год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. С конца февраля украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на близком к этому объему уровне.Однако в апреле, одновременно с потеплением в Европе, транзит снизился. Но это не говорит о нарушении "Газпромом" транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".
россия
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569038740_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_6ea80ea5a64a05439c4584c348c943f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, россия, украина, европа
09:59 22.04.2022 (обновлено: 10:05 22.04.2022)
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину — 58,2 миллиона кубометров