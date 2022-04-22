https://ria.ru/20220422/gaz-1784843579.html

Макрон заявил, что эмбарго на российский газ не обсуждается

Макрон заявил, что эмбарго на российский газ не обсуждается - РИА Новости, 22.04.2022

Макрон заявил, что эмбарго на российский газ не обсуждается

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вопрос введения эмбарго на поставки российского газа и нефти в Европу может стать предметом обсуждения в рамках... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T09:24

2022-04-22T09:24

2022-04-22T09:55

владимир путин

россия

украина

франция

в мире

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151329/73/1513297314_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_fb1c68b62c1d86cf9fe92cea106b1d53.jpg

РИМ, 22 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вопрос введения эмбарго на поставки российского газа и нефти в Европу может стать предметом обсуждения в рамках санкций по Украине, но на сегодняшний день не обсуждается."Это вопрос (эмбарго на газ и нефть - ред.), который может оказаться на столе переговоров, но пока еще не сегодня. По углю и нефти уже ведутся переговоры, по газу еще нет. Мы знаем, какие огромные трудности это вызывает. Поэтому вы уже много лет слышите, что я говорю об энергетическом суверенитете Европы", - сказал Макрон итальянской газете Corriere della Sera."Каждый день, когда Россия решает перейти на новый военный, дипломатический или тактический уровень, снижает ее шансы на возвращение к нормальной жизни и снижает нашу способность строить прочный мир", - добавил президент Франции.По словам Макрона, в случае введения взаимных санкций, касающихся поставок углеводородов, "очевидно, что европейцы должны будут обратиться …ко всем усилиям". "В тот момент мы объясним, что нам придется понизить температуру, немного опустить, чтобы быть менее зависимыми. Мы не увидим последствий весной или летом 2022 года (мы пополнили запасы), но этого не произойдет следующей зимой, если у нас не будет российского газа", - сказал французский президент, уточнив, что "это не тот сценарий, в котором мы находимся сегодня, но он может наступить".Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

россия

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, украина, франция, в мире, эммануэль макрон