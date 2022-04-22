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Заявки на транзит газа через Украину остаются вдвое ниже брони "Газпрома" - РИА Новости, 22.04.2022
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Заявки на транзит газа через Украину остаются вдвое ниже брони "Газпрома"
Заявки на транзит газа через Украину остаются вдвое ниже брони "Газпрома" - РИА Новости, 22.04.2022
Заявки на транзит газа через Украину остаются вдвое ниже брони "Газпрома"
Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в пятницу, как ожидается, останется вдвое ниже мощностей этого маршрута, забронированных... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T09:07
2022-04-22T09:07
экономика
европа
россия
украина
газпром
северный поток
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в пятницу, как ожидается, останется вдвое ниже мощностей этого маршрута, забронированных "Газпромом" по контрактным обязательствам, следует из данных "Оператора ГТС Украины" (ОГТС).Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России, формирующиеся на основе спроса в Европе, на 22 апреля составляют 58,5 миллиона кубометров. Это почти в два раза ниже того объема мощности ГТС Украины, который "Газпром" бронирует в этом году согласно транзитному контракту - около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).Украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" с конца февраля. Но в апреле с началом потепления в Европе он снизился, а с 16 апреля упал в два раза по отношению к контрактному максимуму.Это, однако, не говорит о нарушении транзитного договора, в котором заложен принцип "качай или плати". "Газпром" ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину согласно заявкам европейских потребителей.В свою очередь, газопровод "Ямал-Европа", один из основных, но балансирующих для "Газпрома" маршрутов, остается невостребованным компанией. Магистраль с 7 апреля работает в режиме реверса, поток газа идет по ней со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. При этом стабильно высока прокачка по "Северному потоку", главному в настоящий момент маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки.Эксперты считают, что на общее снижение экспорта газа "Газпрома" в Европу в апреле влияет как сезонный фактор, так и диспаритет цен со спотовыми поставками сжиженного природного газа (СПГ).Между тем, с 6 апреля хранилища газа в Европе пополняются запасами "голубого топлива". По данным на 20 апреля, заполненность ПХГ составляет около 30,1%, что на 0,91 процентного пункта выше аналогичного показателя в этот же день в 2021 году.
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экономика, европа, россия, украина, газпром, северный поток
09:07 22.04.2022
 
Заявки на транзит газа через Украину остаются вдвое ниже брони "Газпрома"

Заявки на транзит российского газа через Украину остаются вдвое ниже брони "Газпрома"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в пятницу, как ожидается, останется вдвое ниже мощностей этого маршрута, забронированных "Газпромом" по контрактным обязательствам, следует из данных "Оператора ГТС Украины" (ОГТС).
Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России, формирующиеся на основе спроса в Европе, на 22 апреля составляют 58,5 миллиона кубометров. Это почти в два раза ниже того объема мощности ГТС Украины, который "Газпром" бронирует в этом году согласно транзитному контракту - около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).
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Украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" с конца февраля. Но в апреле с началом потепления в Европе он снизился, а с 16 апреля упал в два раза по отношению к контрактному максимуму.
Это, однако, не говорит о нарушении транзитного договора, в котором заложен принцип "качай или плати". "Газпром" ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину согласно заявкам европейских потребителей.
В свою очередь, газопровод "Ямал-Европа", один из основных, но балансирующих для "Газпрома" маршрутов, остается невостребованным компанией. Магистраль с 7 апреля работает в режиме реверса, поток газа идет по ней со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. При этом стабильно высока прокачка по "Северному потоку", главному в настоящий момент маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки.
Эксперты считают, что на общее снижение экспорта газа "Газпрома" в Европу в апреле влияет как сезонный фактор, так и диспаритет цен со спотовыми поставками сжиженного природного газа (СПГ).
Между тем, с 6 апреля хранилища газа в Европе пополняются запасами "голубого топлива". По данным на 20 апреля, заполненность ПХГ составляет около 30,1%, что на 0,91 процентного пункта выше аналогичного показателя в этот же день в 2021 году.
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