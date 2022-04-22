https://ria.ru/20220422/gaz-1784822353.html
Британия выдала лицензию на платежи за газ Газпромбанку и его "дочкам"
Британия выдала лицензию на платежи за газ Газпромбанку и его "дочкам" - РИА Новости, 22.04.2022
Британия выдала лицензию на платежи за газ Газпромбанку и его "дочкам"
Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выдало генеральную лицензию сроком до 31 мая 2022 года, которая позволяет осуществлять... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T00:47
2022-04-22T00:47
2022-04-22T07:21
экономика
великобритания
газпромбанк
россия
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ЛОНДОН, 22 апр - РИА Новости. Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выдало генеральную лицензию сроком до 31 мая 2022 года, которая позволяет осуществлять платежи за газ Газпромбанку и его дочерним предприятиям.Великобритания 24 марта ввела санкции против Газпромбанка, Россельхозбанка и Альфа-банка.Как следует из заявления OFSI, речь идет об оплате контрактов, заключенных до момента выпуска лицензии. Разрешение призвано "обеспечить доступность газа в Европейском союзе".Ранее вице-премьер России Александр Новак отметил, что хотя США и Великобритания последние годы заверяли в снижении своей зависимости от российских энергоресурсов, статистика говорит об обратном. Он указал, что если в США поставки газа из России не осуществляются, то доля российского газа в общем импорте Великобритании с нулевых показателей в 2017 году выросла до более чем шести процентов по итогам 2021 года.Западные страны ввели санкции против России из-за специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего, к повышению цен на продукты и топливо.В Великобритании повышение тарифов привело к рекордному за 30 лет уровню инфляции: в феврале она достигла 6,2 процента. По данным опроса, проведенного Национальной статистической службой, жителям Соединенного Королевства приходится серьезно сокращать траты. Более половины респондентов заявили, что экономят на товарах, не входящих в список первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, великобритания, газпромбанк, россия
00:47 22.04.2022 (обновлено: 07:21 22.04.2022)
Британия выдала лицензию на платежи за газ Газпромбанку и его "дочкам"
Британское OFSI выдало Газпромбанку лицензию на платежи за газ на срок до 31 мая 2022 года
ЛОНДОН, 22 апр - РИА Новости. Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выдало генеральную лицензию сроком до 31 мая 2022 года, которая позволяет осуществлять платежи за газ Газпромбанку и его дочерним предприятиям.
Как следует из заявления OFSI, речь идет об оплате контрактов, заключенных до момента выпуска лицензии. Разрешение призвано "обеспечить доступность газа в Европейском союзе".
Ранее вице-премьер России Александр Новак отметил, что хотя США и Великобритания последние годы заверяли в снижении своей зависимости от российских энергоресурсов, статистика говорит об обратном. Он указал, что если в США
поставки газа из России
не осуществляются, то доля российского газа в общем импорте Великобритании
с нулевых показателей в 2017 году выросла до более чем шести процентов по итогам 2021 года.
Западные страны ввели санкции против России из-за специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины
. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США
, прежде всего, к повышению цен на продукты и топливо.
В Великобритании повышение тарифов привело к рекордному за 30 лет уровню инфляции: в феврале она достигла 6,2 процента. По данным опроса, проведенного Национальной статистической службой, жителям Соединенного Королевства приходится серьезно сокращать траты. Более половины респондентов заявили, что экономят на товарах, не входящих в список первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.