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Секретарь СНБО Украины выступил вразрез со словами Арахамии о гарантиях - РИА Новости, 22.04.2022
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Секретарь СНБО Украины выступил вразрез со словами Арахамии о гарантиях
Секретарь СНБО Украины выступил вразрез со словами Арахамии о гарантиях - РИА Новости, 22.04.2022
Секретарь СНБО Украины выступил вразрез со словами Арахамии о гарантиях
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сделал заявление, идущее вразрез со словам члена украинской делегации на... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T11:32
2022-04-22T11:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мевлют чавушоглу
россия
киев
украина
совет безопасности оон
нато
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сделал заявление, идущее вразрез со словам члена украинской делегации на переговорах с Россией Давида Арахамии по теме гарантий безопасности: Данилов считает, что невозможно обеспечить действенность таких гарантий, поскольку после завершения боевых действий страны-гаранты могут начать трактовать договоренности иначе."Даже если на сегодняшний день кто-то будет брать на себя такие обязательства, то пройдет некоторое время – год, два, пять – поменяются обстоятельства, и они будут трактовать эти обязательства совсем по-другому", - сказал Данилов в пятницу в эфире телеканала "Украина 24".Ранее Арахамия заявил, что Киев предлагает новую систему гарантии безопасности для Украины. По его словам, Киев видит гарантами своей безопасности страны СБ ООН, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.Как позднее уточнил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Украина стремится заручиться гарантиями безопасности наподобие пятой статьи устава НАТО, согласно которой вооруженное нападение на одну из стран-участниц договора будет рассматриваться как нападение на военный блок в целом.По его словам, ряд стран, к которым обращается Киев, в том числе США, Великобритания и Турция, высказываются против подобного варианта.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва выступает за то, чтобы гарантии безопасности были предоставлены России, Украине и всем европейским странам "в соответствии с теми документами, которые многие годы принимались в рамках ОБСЕ и которые провозгласили принцип о том, что никакая страна не будет свою безопасность укреплять за счет безопасности других".Лавров также заявлял, что Россия предложила, чтобы Белоруссия была одной из стран-гарантов будущего российско-украинского договора, сейчас все вопросы, в том числе состав стран-гарантов, согласовываются.
https://ria.ru/20220420/peregovory-1784546323.html
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в мире, мевлют чавушоглу, россия, киев, украина, совет безопасности оон, нато, обсе, сергей лавров, давид арахамия, алексей данилов
11:32 22.04.2022
 
Секретарь СНБО Украины выступил вразрез со словами Арахамии о гарантиях

Секретарь СНБО Украины Данилов выступил вразрез со словами Арахамии о гарантиях

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины
Переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сделал заявление, идущее вразрез со словам члена украинской делегации на переговорах с Россией Давида Арахамии по теме гарантий безопасности: Данилов считает, что невозможно обеспечить действенность таких гарантий, поскольку после завершения боевых действий страны-гаранты могут начать трактовать договоренности иначе.
"Даже если на сегодняшний день кто-то будет брать на себя такие обязательства, то пройдет некоторое время – год, два, пять – поменяются обстоятельства, и они будут трактовать эти обязательства совсем по-другому", - сказал Данилов в пятницу в эфире телеканала "Украина 24".
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Ранее Арахамия заявил, что Киев предлагает новую систему гарантии безопасности для Украины. По его словам, Киев видит гарантами своей безопасности страны СБ ООН, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.
Как позднее уточнил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Украина стремится заручиться гарантиями безопасности наподобие пятой статьи устава НАТО, согласно которой вооруженное нападение на одну из стран-участниц договора будет рассматриваться как нападение на военный блок в целом.
По его словам, ряд стран, к которым обращается Киев, в том числе США, Великобритания и Турция, высказываются против подобного варианта.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва выступает за то, чтобы гарантии безопасности были предоставлены России, Украине и всем европейским странам "в соответствии с теми документами, которые многие годы принимались в рамках ОБСЕ и которые провозгласили принцип о том, что никакая страна не будет свою безопасность укреплять за счет безопасности других".
Лавров также заявлял, что Россия предложила, чтобы Белоруссия была одной из стран-гарантов будущего российско-украинского договора, сейчас все вопросы, в том числе состав стран-гарантов, согласовываются.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМевлют ЧавушоглуРоссияКиевУкраинаСовет Безопасности ООННАТООБСЕСергей ЛавровДавид АрахамияАлексей Данилов
 
 
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