Секретарь СНБО Украины выступил вразрез со словами Арахамии о гарантиях
Секретарь СНБО Украины Данилов выступил вразрез со словами Арахамии о гарантиях
Переговоры России и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сделал заявление, идущее вразрез со словам члена украинской делегации на переговорах с Россией Давида Арахамии по теме гарантий безопасности: Данилов считает, что невозможно обеспечить действенность таких гарантий, поскольку после завершения боевых действий страны-гаранты могут начать трактовать договоренности иначе.
"Даже если на сегодняшний день кто-то будет брать на себя такие обязательства, то пройдет некоторое время – год, два, пять – поменяются обстоятельства, и они будут трактовать эти обязательства совсем по-другому", - сказал Данилов в пятницу в эфире телеканала "Украина 24".
Как позднее уточнил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Украина стремится заручиться гарантиями безопасности наподобие пятой статьи устава НАТО, согласно которой вооруженное нападение на одну из стран-участниц договора будет рассматриваться как нападение на военный блок в целом.
По его словам, ряд стран, к которым обращается Киев, в том числе США, Великобритания и Турция, высказываются против подобного варианта.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва выступает за то, чтобы гарантии безопасности были предоставлены России, Украине и всем европейским странам "в соответствии с теми документами, которые многие годы принимались в рамках ОБСЕ и которые провозгласили принцип о том, что никакая страна не будет свою безопасность укреплять за счет безопасности других".
Лавров также заявлял, что Россия предложила, чтобы Белоруссия была одной из стран-гарантов будущего российско-украинского договора, сейчас все вопросы, в том числе состав стран-гарантов, согласовываются.