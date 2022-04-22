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В Кремле ответили на вопрос о возможном участии Путина в саммите G20 - РИА Новости, 22.04.2022
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В Кремле ответили на вопрос о возможном участии Путина в саммите G20
В Кремле ответили на вопрос о возможном участии Путина в саммите G20 - РИА Новости, 22.04.2022
В Кремле ответили на вопрос о возможном участии Путина в саммите G20
Решение, поедет ли президент РФ Владимир Путин на саммит G20 в Индонезии, пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T12:30
2022-04-22T12:30
владимир путин
индонезия
россия
большая двадцатка
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Решение, поедет ли президент РФ Владимир Путин на саммит G20 в Индонезии, пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее министр финансов Индонезии Мульяни Индравати говорил, что лидеры всех стран G20 приглашены на предстоящий в конце года саммит группы, включая президента РФ Владимира Путина."Когда будет принято соответствующее решение, мы вас проинформируем. Пока решение не принималось", - сказал Песков журналистам на вопрос, будет ли Путин участвовать в саммите.
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индонезия
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владимир путин, индонезия, россия, большая двадцатка, в мире, дмитрий песков
12:30 22.04.2022
 
В Кремле ответили на вопрос о возможном участии Путина в саммите G20

Пресс-секретарь Песков: решение, поедет ли Путин на саммит G20, пока не принималось

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Решение, поедет ли президент РФ Владимир Путин на саммит G20 в Индонезии, пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее министр финансов Индонезии Мульяни Индравати говорил, что лидеры всех стран G20 приглашены на предстоящий в конце года саммит группы, включая президента РФ Владимира Путина.
"Когда будет принято соответствующее решение, мы вас проинформируем. Пока решение не принималось", - сказал Песков журналистам на вопрос, будет ли Путин участвовать в саммите.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
10:58
В Пекине призвали использовать G20 для обсуждения экономики, а не Украины
 
Владимир ПутинИндонезияРоссияБольшая двадцаткаВ миреДмитрий Песков
 
 
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