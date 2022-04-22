https://ria.ru/20220422/g20-1784884946.html

В Кремле ответили на вопрос о возможном участии Путина в саммите G20

В Кремле ответили на вопрос о возможном участии Путина в саммите G20 - РИА Новости, 22.04.2022

В Кремле ответили на вопрос о возможном участии Путина в саммите G20

Решение, поедет ли президент РФ Владимир Путин на саммит G20 в Индонезии, пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T12:30

2022-04-22T12:30

2022-04-22T12:30

владимир путин

индонезия

россия

большая двадцатка

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Решение, поедет ли президент РФ Владимир Путин на саммит G20 в Индонезии, пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее министр финансов Индонезии Мульяни Индравати говорил, что лидеры всех стран G20 приглашены на предстоящий в конце года саммит группы, включая президента РФ Владимира Путина."Когда будет принято соответствующее решение, мы вас проинформируем. Пока решение не принималось", - сказал Песков журналистам на вопрос, будет ли Путин участвовать в саммите.

https://ria.ru/20220422/g20-1784857836.html

индонезия

россия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, индонезия, россия, большая двадцатка, в мире, дмитрий песков