https://ria.ru/20220422/g20-1784884946.html
В Кремле ответили на вопрос о возможном участии Путина в саммите G20
В Кремле ответили на вопрос о возможном участии Путина в саммите G20 - РИА Новости, 22.04.2022
В Кремле ответили на вопрос о возможном участии Путина в саммите G20
Решение, поедет ли президент РФ Владимир Путин на саммит G20 в Индонезии, пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T12:30
2022-04-22T12:30
2022-04-22T12:30
владимир путин
индонезия
россия
большая двадцатка
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Решение, поедет ли президент РФ Владимир Путин на саммит G20 в Индонезии, пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее министр финансов Индонезии Мульяни Индравати говорил, что лидеры всех стран G20 приглашены на предстоящий в конце года саммит группы, включая президента РФ Владимира Путина."Когда будет принято соответствующее решение, мы вас проинформируем. Пока решение не принималось", - сказал Песков журналистам на вопрос, будет ли Путин участвовать в саммите.
https://ria.ru/20220422/g20-1784857836.html
индонезия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, индонезия, россия, большая двадцатка, в мире, дмитрий песков
В Кремле ответили на вопрос о возможном участии Путина в саммите G20
Пресс-секретарь Песков: решение, поедет ли Путин на саммит G20, пока не принималось