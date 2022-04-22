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В Пекине призвали использовать G20 для обсуждения экономики, а не Украины - РИА Новости, 22.04.2022
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В Пекине призвали использовать G20 для обсуждения экономики, а не Украины
В Пекине призвали использовать G20 для обсуждения экономики, а не Украины - РИА Новости, 22.04.2022
В Пекине призвали использовать G20 для обсуждения экономики, а не Украины
КНР считает, что G20 следует использовать для обсуждения экономики, а не украинского кризиса, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T10:58
2022-04-22T11:17
саммит g20
в мире
большая двадцатка
китай
мид кнр
чжао лицзянь
россия
украина
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ПЕКИН, 22 апр – РИА Новости. КНР считает, что G20 следует использовать для обсуждения экономики, а не украинского кризиса, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в ответ на заявление стран G7 против участия РФ в мероприятиях "Большой двадцатки"."Мы обратили внимание на соответствующее заявление стран G7. "Большая двадцатка" и соответствующие международные организации являются площадками для обсуждения международных финансово-экономических вопросов, а не украинской проблемы", - заявил дипломат.Ранее страны "семерки" в своем заявлении заявили о том, что Россия не должна получать средства от международных финансовых институтов, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк, а также выразили сожаление в связи с участием России в международных форумах, включая встречи G20, Международного валютного фонда и Всемирного банка на этой неделе.
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саммит g20, в мире, большая двадцатка, китай, мид кнр, чжао лицзянь, россия, украина
10:58 22.04.2022 (обновлено: 11:17 22.04.2022)
 
В Пекине призвали использовать G20 для обсуждения экономики, а не Украины

МИД Китая: G20 следует использовать для обсуждения экономики, а не Украины

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 22 апр – РИА Новости. КНР считает, что G20 следует использовать для обсуждения экономики, а не украинского кризиса, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в ответ на заявление стран G7 против участия РФ в мероприятиях "Большой двадцатки".
"Мы обратили внимание на соответствующее заявление стран G7. "Большая двадцатка" и соответствующие международные организации являются площадками для обсуждения международных финансово-экономических вопросов, а не украинской проблемы", - заявил дипломат.
Ранее страны "семерки" в своем заявлении заявили о том, что Россия не должна получать средства от международных финансовых институтов, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк, а также выразили сожаление в связи с участием России в международных форумах, включая встречи G20, Международного валютного фонда и Всемирного банка на этой неделе.
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Саммит G20В миреБольшая двадцаткаКитайМИД КНРЧжао ЛицзяньРоссияУкраина
 
 
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