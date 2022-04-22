https://ria.ru/20220422/g20-1784857836.html

В Пекине призвали использовать G20 для обсуждения экономики, а не Украины

В Пекине призвали использовать G20 для обсуждения экономики, а не Украины - РИА Новости, 22.04.2022

В Пекине призвали использовать G20 для обсуждения экономики, а не Украины

КНР считает, что G20 следует использовать для обсуждения экономики, а не украинского кризиса, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T10:58

2022-04-22T10:58

2022-04-22T11:17

саммит g20

в мире

большая двадцатка

китай

мид кнр

чжао лицзянь

россия

украина

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ПЕКИН, 22 апр – РИА Новости. КНР считает, что G20 следует использовать для обсуждения экономики, а не украинского кризиса, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в ответ на заявление стран G7 против участия РФ в мероприятиях "Большой двадцатки"."Мы обратили внимание на соответствующее заявление стран G7. "Большая двадцатка" и соответствующие международные организации являются площадками для обсуждения международных финансово-экономических вопросов, а не украинской проблемы", - заявил дипломат.Ранее страны "семерки" в своем заявлении заявили о том, что Россия не должна получать средства от международных финансовых институтов, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк, а также выразили сожаление в связи с участием России в международных форумах, включая встречи G20, Международного валютного фонда и Всемирного банка на этой неделе.

https://ria.ru/20220421/sammit-1784809705.html

китай

россия

украина

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

саммит g20, в мире, большая двадцатка, китай, мид кнр, чжао лицзянь, россия, украина