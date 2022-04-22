Избрание Ле Пен президентом станет "победой" Путина, заявили в Риме
Лидер Демпартии Италии Летта: избрание Ле Пен президентом Франции станет "победой" Путина
© AP Photo / Luca BrunoМарин Ле Пен
© AP Photo / Luca Bruno
Марин Ле Пен. Архивное фото
РИМ, 22 апр - РИА Новости. Лидер итальянской Демократической партии Энрико Летта считает, что возможное избрание Марин Ле Пен президентом Франции станет концом Евросоюза как единой структуры и будет "победой" президента РФ Владимира Путина.
"В случае победы Марин Ле Пен наступит конец Европы как сообщества. Хотя я считаю возможным, что она выживет в присутствии в Европейском совете представителя Венгрии, при всем уважении к ней, антиевропейского. Но я не считаю, что Европа может идти дальше с антиевропейским представителем Франции", - сказал Летта на пресс-конференции для представителей иностранной прессы в Риме.
12 апреля, 08:00Россия выберет Франции президента
Летта, возглавляющей одну из крупнейших партий Италии, выступит с планом создания так называемой "Европейской конфедерации", которая, по его мысли, позволит включить в процесс интеграции не только государства-члены ЕС, но и кандидатов на вступление в сообщество. Среди таких стран Летта назвал Украину, которая, по его словами, сможет выполнить нынешние условия для вступления только к 2036 году.
Глава ведущей левоцентристской партии Италии объяснил свое мнение о Ле Пен тем, что Франция, в отличие от Венгрии, входит в еврозону. К тому же, добавил он, важнейшие решения в европейском формате в последние годы принимались на основе франко-германских инициатив. Одной из них стало создание общеевропейского фонда восстановление экономик от последствий пандемии коронавируса.
11 апреля, 08:00Французы больше не верят в чудеса
"Я представляю Ле Пен на месте Макрона, и такой инициативы бы не произошло, потому что это противоречит всему тому, что она говорит сегодня. Если Ле Пен выиграет выборы и станет президентом Франции, это будет самой крупной победой Путина, более важной, чем вторжение на Украину. Это будет означать, что путинская идея попадет в сердце европейской конструкции и устроит в нем землетрясение", - сказал Летта.
Второй тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля. По данным последних опросов, опубликованных авторитетной газетой Monde, действующего президента Макрона готовы поддержать 56% участников голосования. Ле Пен может получить 44% голосов.
10 апреля, 23:00ИнфографикаИтоги президентских выборов во Франции — 2022