https://ria.ru/20220422/frantsiya-1784944759.html

Избрание Ле Пен президентом станет "победой" Путина, заявили в Риме

Избрание Ле Пен президентом станет "победой" Путина, заявили в Риме - РИА Новости, 22.04.2022

Избрание Ле Пен президентом станет "победой" Путина, заявили в Риме

Лидер итальянской Демократической партии Энрико Летта считает, что возможное избрание Марин Ле Пен президентом Франции станет концом Евросоюза как единой... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T15:58

2022-04-22T15:58

2022-04-22T15:58

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выборы президента франции — 2022

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РИМ, 22 апр - РИА Новости. Лидер итальянской Демократической партии Энрико Летта считает, что возможное избрание Марин Ле Пен президентом Франции станет концом Евросоюза как единой структуры и будет "победой" президента РФ Владимира Путина."В случае победы Марин Ле Пен наступит конец Европы как сообщества. Хотя я считаю возможным, что она выживет в присутствии в Европейском совете представителя Венгрии, при всем уважении к ней, антиевропейского. Но я не считаю, что Европа может идти дальше с антиевропейским представителем Франции", - сказал Летта на пресс-конференции для представителей иностранной прессы в Риме.Летта, возглавляющей одну из крупнейших партий Италии, выступит с планом создания так называемой "Европейской конфедерации", которая, по его мысли, позволит включить в процесс интеграции не только государства-члены ЕС, но и кандидатов на вступление в сообщество. Среди таких стран Летта назвал Украину, которая, по его словами, сможет выполнить нынешние условия для вступления только к 2036 году.Глава ведущей левоцентристской партии Италии объяснил свое мнение о Ле Пен тем, что Франция, в отличие от Венгрии, входит в еврозону. К тому же, добавил он, важнейшие решения в европейском формате в последние годы принимались на основе франко-германских инициатив. Одной из них стало создание общеевропейского фонда восстановление экономик от последствий пандемии коронавируса."Я представляю Ле Пен на месте Макрона, и такой инициативы бы не произошло, потому что это противоречит всему тому, что она говорит сегодня. Если Ле Пен выиграет выборы и станет президентом Франции, это будет самой крупной победой Путина, более важной, чем вторжение на Украину. Это будет означать, что путинская идея попадет в сердце европейской конструкции и устроит в нем землетрясение", - сказал Летта.Второй тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля. По данным последних опросов, опубликованных авторитетной газетой Monde, действующего президента Макрона готовы поддержать 56% участников голосования. Ле Пен может получить 44% голосов.

https://ria.ru/20220412/frantsiya-1783020886.html

https://ria.ru/20220411/frantsiya-1782832410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, выборы президента франции — 2022, франция, италия, марин ле пен, энрико летта, владимир путин, россия