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Избрание Ле Пен президентом станет "победой" Путина, заявили в Риме - РИА Новости, 22.04.2022
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Избрание Ле Пен президентом станет "победой" Путина, заявили в Риме
Избрание Ле Пен президентом станет "победой" Путина, заявили в Риме - РИА Новости, 22.04.2022
Избрание Ле Пен президентом станет "победой" Путина, заявили в Риме
Лидер итальянской Демократической партии Энрико Летта считает, что возможное избрание Марин Ле Пен президентом Франции станет концом Евросоюза как единой... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T15:58
2022-04-22T15:58
в мире
выборы президента франции — 2022
франция
италия
марин ле пен
энрико летта
владимир путин
россия
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РИМ, 22 апр - РИА Новости. Лидер итальянской Демократической партии Энрико Летта считает, что возможное избрание Марин Ле Пен президентом Франции станет концом Евросоюза как единой структуры и будет "победой" президента РФ Владимира Путина."В случае победы Марин Ле Пен наступит конец Европы как сообщества. Хотя я считаю возможным, что она выживет в присутствии в Европейском совете представителя Венгрии, при всем уважении к ней, антиевропейского. Но я не считаю, что Европа может идти дальше с антиевропейским представителем Франции", - сказал Летта на пресс-конференции для представителей иностранной прессы в Риме.Летта, возглавляющей одну из крупнейших партий Италии, выступит с планом создания так называемой "Европейской конфедерации", которая, по его мысли, позволит включить в процесс интеграции не только государства-члены ЕС, но и кандидатов на вступление в сообщество. Среди таких стран Летта назвал Украину, которая, по его словами, сможет выполнить нынешние условия для вступления только к 2036 году.Глава ведущей левоцентристской партии Италии объяснил свое мнение о Ле Пен тем, что Франция, в отличие от Венгрии, входит в еврозону. К тому же, добавил он, важнейшие решения в европейском формате в последние годы принимались на основе франко-германских инициатив. Одной из них стало создание общеевропейского фонда восстановление экономик от последствий пандемии коронавируса."Я представляю Ле Пен на месте Макрона, и такой инициативы бы не произошло, потому что это противоречит всему тому, что она говорит сегодня. Если Ле Пен выиграет выборы и станет президентом Франции, это будет самой крупной победой Путина, более важной, чем вторжение на Украину. Это будет означать, что путинская идея попадет в сердце европейской конструкции и устроит в нем землетрясение", - сказал Летта.Второй тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля. По данным последних опросов, опубликованных авторитетной газетой Monde, действующего президента Макрона готовы поддержать 56% участников голосования. Ле Пен может получить 44% голосов.
https://ria.ru/20220412/frantsiya-1783020886.html
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в мире, выборы президента франции — 2022, франция, италия, марин ле пен, энрико летта, владимир путин, россия
15:58 22.04.2022
 
Избрание Ле Пен президентом станет "победой" Путина, заявили в Риме

Лидер Демпартии Италии Летта: избрание Ле Пен президентом Франции станет "победой" Путина

© AP Photo / Luca BrunoМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© AP Photo / Luca Bruno
Марин Ле Пен. Архивное фото
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РИМ, 22 апр - РИА Новости. Лидер итальянской Демократической партии Энрико Летта считает, что возможное избрание Марин Ле Пен президентом Франции станет концом Евросоюза как единой структуры и будет "победой" президента РФ Владимира Путина.
"В случае победы Марин Ле Пен наступит конец Европы как сообщества. Хотя я считаю возможным, что она выживет в присутствии в Европейском совете представителя Венгрии, при всем уважении к ней, антиевропейского. Но я не считаю, что Европа может идти дальше с антиевропейским представителем Франции", - сказал Летта на пресс-конференции для представителей иностранной прессы в Риме.
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Летта, возглавляющей одну из крупнейших партий Италии, выступит с планом создания так называемой "Европейской конфедерации", которая, по его мысли, позволит включить в процесс интеграции не только государства-члены ЕС, но и кандидатов на вступление в сообщество. Среди таких стран Летта назвал Украину, которая, по его словами, сможет выполнить нынешние условия для вступления только к 2036 году.
Глава ведущей левоцентристской партии Италии объяснил свое мнение о Ле Пен тем, что Франция, в отличие от Венгрии, входит в еврозону. К тому же, добавил он, важнейшие решения в европейском формате в последние годы принимались на основе франко-германских инициатив. Одной из них стало создание общеевропейского фонда восстановление экономик от последствий пандемии коронавируса.
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"Я представляю Ле Пен на месте Макрона, и такой инициативы бы не произошло, потому что это противоречит всему тому, что она говорит сегодня. Если Ле Пен выиграет выборы и станет президентом Франции, это будет самой крупной победой Путина, более важной, чем вторжение на Украину. Это будет означать, что путинская идея попадет в сердце европейской конструкции и устроит в нем землетрясение", - сказал Летта.
Второй тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля. По данным последних опросов, опубликованных авторитетной газетой Monde, действующего президента Макрона готовы поддержать 56% участников голосования. Ле Пен может получить 44% голосов.
Итоги президентских выборов во Франции — 2022
10 апреля, 23:00Инфографика
Итоги президентских выборов во Франции — 2022
 
В миреВыборы президента Франции — 2022ФранцияИталияМарин Ле ПенЭнрико ЛеттаВладимир ПутинРоссия
 
 
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