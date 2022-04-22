https://ria.ru/20220422/flot-1785026270.html
Большинство матросов и офицеров крейсера "Москва" хотят продолжить службу
Большинство матросов и офицеров крейсера "Москва" хотят продолжить службу - РИА Новости, 22.04.2022
Большинство матросов и офицеров крейсера "Москва" хотят продолжить службу
Абсолютное большинство офицеров, мичманов и матросов затонувшего крейсера "Москва" выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота, сообщили... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T22:08
2022-04-22T22:08
2022-04-22T22:14
безопасность
россия
черноморский флот вмф россии
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Абсолютное большинство офицеров, мичманов и матросов затонувшего крейсера "Москва" выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота, сообщили в Минобороны РФ."По результатам собеседования командования Черноморского флота с членами экипажа крейсера "Москва", абсолютное большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота", - сообщили в ведомстве."Ряд военнослужащих, пожелавших перевестись в другие гарнизоны, продолжат службу на кораблях других флотов. Военнослужащие (матросы) по призыву по истечению сроков службы будут уволены в запас", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20220422/kreyser-1785026741.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, черноморский флот вмф россии
22:08 22.04.2022 (обновлено: 22:14 22.04.2022)
Большинство матросов и офицеров крейсера "Москва" хотят продолжить службу
Большинство матросов и офицеров крейсера "Москва" хотят служить на Черноморском флоте