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Большинство матросов и офицеров крейсера "Москва" хотят продолжить службу - РИА Новости, 22.04.2022
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Большинство матросов и офицеров крейсера "Москва" хотят продолжить службу
Большинство матросов и офицеров крейсера "Москва" хотят продолжить службу - РИА Новости, 22.04.2022
Большинство матросов и офицеров крейсера "Москва" хотят продолжить службу
Абсолютное большинство офицеров, мичманов и матросов затонувшего крейсера "Москва" выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота, сообщили... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T22:08
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безопасность
россия
черноморский флот вмф россии
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Абсолютное большинство офицеров, мичманов и матросов затонувшего крейсера "Москва" выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота, сообщили в Минобороны РФ."По результатам собеседования командования Черноморского флота с членами экипажа крейсера "Москва", абсолютное большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота", - сообщили в ведомстве."Ряд военнослужащих, пожелавших перевестись в другие гарнизоны, продолжат службу на кораблях других флотов. Военнослужащие (матросы) по призыву по истечению сроков службы будут уволены в запас", - добавили в Минобороны.
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безопасность, россия, черноморский флот вмф россии
22:08 22.04.2022 (обновлено: 22:14 22.04.2022)
 
Большинство матросов и офицеров крейсера "Москва" хотят продолжить службу

Большинство матросов и офицеров крейсера "Москва" хотят служить на Черноморском флоте

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГвардейский ракетный крейсер "Москва"
Гвардейский ракетный крейсер Москва - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Гвардейский ракетный крейсер "Москва" . Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Абсолютное большинство офицеров, мичманов и матросов затонувшего крейсера "Москва" выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота, сообщили в Минобороны РФ.
"По результатам собеседования командования Черноморского флота с членами экипажа крейсера "Москва", абсолютное большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота", - сообщили в ведомстве.
"Ряд военнослужащих, пожелавших перевестись в другие гарнизоны, продолжат службу на кораблях других флотов. Военнослужащие (матросы) по призыву по истечению сроков службы будут уволены в запас", - добавили в Минобороны.
Гвардейский ракетный крейсер Москва - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
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